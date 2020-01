'Tu nueva ciudad': retos y realidades sobre la crisis climática

La exhibición se presentará en el Biomuseo hasta julio. Luego lo hará de forma itinerante en varios puntos de la ciudad. Larish Julio| La Estrella de Panamá

Ocupando todo el piso de la sala, está la proyección aérea de la ciudad de Panamá desde Vacamonte hasta Tocumen. Las grandes áreas aledañas a la costa, donde se concentran urbanizaciones importantes, están sombreadas. Son zonas inundables en el 2100, si no actuamos con urgencia en contra de la crisis climática. Así de impactante es la nueva exhibición del Biomuseo, llamada 'Tu nueva ciudad, sobre el cambio climático y sus repercusiones', que está abierta desde el 25 de enero de 2020.

“Hay gran parte del desarrollo urbano que estará en malas condiciones y nadie está hablando de eso porque no conviene”, dijo Darién Montañez, curador del Biomuseo. “La crisis climática es un problema enorme del cual nadie está hablando”, insiste.

Actualmente, la producción de dióxido de carbono (CO2) está fuera de control, lo que causa que el planeta se caliente, creando la crisis climática que enfrentamos hoy. “El planeta se calienta por CO2 en la atmósfera que se acumula cada vez que uno quema algo. Cada vez que uno hace una barbacoa, cada vez que arrancas tu carro, cada vez que prendes la luz, esa electricidad se genera generalmente quemando algún tipo de combustible fósil”, explicó Montañez.

Sin embargo, el tema no está siendo discutido con la importancia que merece. “Es muy fácil convencerse que no está pasando nada”, comentó Montañez. “Pero nada más hay que hablar con nuestros padres y nuestros abuelos. El mundo que ellos conocían era muy diferente al de ahora. Hace demasiado calor. El invierno entra cuando le da la gana. Todo es impredecible”.

“Es una advertencia. No es pesimismo, no es alarmismo. Es sacar la cabeza del agua”.

DARIÉN MONTAÑEZ

CURADOR DEL BIOMUSEO

El curador expuso que la causa principal de esta crisis climática es nuestra “adicción a la comodidad”.

“Estamos adictos a poder tener electricidad. A estar a 22 o a 16 grados Celsius todo el tiempo. A que el blower no se nos vaya y a que no nos brille la cara”, dijo.

Sin embargo, es esta comodidad lo que podríamos perder. “Lo que está en peligro es la sociedad como la conocemos. La comodidad de tener aire acondicionado, de encontrar comida en el supermercado, de abrir la pluma y que salga agua cuando tú quieras. Esto es lo que está amenazado”, dijo Montañez. “Si esto colapsa, la sociedad colapsa, la especie humana se va a pique y quedamos siendo 5% de lo que somos ahorita”, insiste.

A través de un contacto establecido con Mi Ambiente, la exhibición muestra las investigaciones que se hicieron para saber dónde se genera la mayor cantidad de emisiones de CO2 en Panamá. “El más grande emisor de todos es la quema de combustible”, compartió Montañez. “Cada día entran 150 carros al parque vehicular, pero también se produce mucha electricidad. Hay un montón de plantas eléctricas que no son hidroeléctricas, de búnker, diésel y ahora gas natural, que también emiten CO2”.

La ciudad y sus áreas inundables

Otros grandes emisores de CO2 son el refrigerado y la producción de carnes . “El 66% de la energía que se usa en Panamá es para no estar a 30 grados Celsius, que por un lado tiene beneficios, pero también tiene un costo”, dijo el curador. Además, “cada vez que se cortan árboles para hacer potreros, se está emitiendo CO2 ”.

La exhibición, sin embargo, expone que no es suficiente hacer sacrificios personales. “Cada uno tiene un círculo de acción para poder hacer cosas. Yo como individuo puedo no comer carne, puedo no prender el aire,” explicó Montañez. “Pero si yo me organizo y empiezo a hablar con la gente que vive en mi edificio o con mis vecinos, podemos tener un poder mayor. Como corregimiento, montando a bordo a nuestro representante, podemos hacer más cosas. Como ciudad, trabajando con el municipio, hacemos más. Y como país podemos hacer cosas mucho más grandes”, dijo.

Para él, la exhibición es “una oda a la organización”, que invita a los panameños a participar más.

“Esta exhibición es evidentemente política, queremos que la gente salga de aquí con un poquito de vergüenza por no saber por quién votó como representante de corregimiento”, comentó el curador. “Es que la acción política tiene un efecto mucho más amplio, más directo y más efectivo para superar el problema que estamos enfrentando, que es un problema enorme”.

'Tu nueva ciudad': retos y realidades sobre la crisis climática

Y Montañez se refiere a la crisis climática como un problema enorme porque, según los estudios realizados a través del Biomuseo, sus repercusiones nos pueden llegar a afectar a todos. “Si seguimos emitiendo carbono, cada país continúa aumentando las emisiones de carbono como lo han estado haciendo, y encima colapsan los polos, el mar puede elevar su nivel 2 metros y 40 centímetros en el año 2100”, comentó.

“Es una advertencia. No es pesimismo, no es alarmismo. Es sacar la cabeza del agua. Enterarnos de lo que está pasando para poder entender la gravedad del problema y que se nos quite el miedo de tomar las acciones necesarias que tenemos que tomar ahora”.

También se expondrán los compromisos que hizo Panamá ante los demás países. Entre ellos, la descarbonización de la red energética, que se refiere a utilizar más energía creada por fuentes solares y eólicas y la reforestación y conservación de un millón de hectáreas en 20 años, que equivale a reforestar “tres parques Omar cada día”. “Hay retos grandes”, comentó Montañez. “Son ambiciosos”, añadió.

Algunos de estos compromisos están siendo cumplidos. Por ejemplo, se estima que Panamá tiene la capacidad de producir el 11% de la energía con recursos renovables. El segundo compromiso es más difícil, pero no imposible.

'Tu nueva ciudad': retos y realidades sobre la crisis climática

Se está caminando en la dirección correcta, según Montañez. “Mi Ambiente está trabajando en metas adicionales. Para hablar sobre seguridad intrínseca, para hablar sobre la electrificación del transporte, para hablar de la salud. O sea, para hablar no solamente sobre mitigación, que tiene que ver con reducir emisiones, sino también lo que tiene que ver con adaptación, que es una gran parte de la exhibición”.

Esta gran parte de la exhibición, según el curador, “tiene que ver con cómo el mundo construido se adapta, podemos hacer cambios para poder minimizar los efectos del cambio climático”, dijo.

“Al final lo que queremos que la gente se lleve de la exhibición es que todos debemos consumir menos, participar más y votar mejor”, concluyó.