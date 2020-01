Bolsa de almidón de yuca, la alternativa contra el plástico

Kevin Kumala encontró la manera de reemplazar los polímeros con resinas de yuca, una marca que promete revolucionar el mercado. Youtube

El uso irracional del plástico en el mundo está acabando con la vida marina en los océanos y demás especies de la tierra. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un millón de aves y más de 100 mil especies mueren cada año por el plástico y se prevé que, en unos 30 años, habrá más plástico que peces en el mar.

“Este material, al estar compuesto por derivados de petróleo y otros químicos (carbón, gas natural y el petróleo mediante un proceso de polimerización), demora hasta miles de años en desaparecer del planeta y mientras lo hace, va causando un desastre ecológico sin precedentes. El plástico no sólo mata la vida marina, también llega a nuestras mesas: los microplásticos terminan en los mariscos y pescados que comemos”, afirma la ONU.

Es tal el impacto ambiental, que en muchas partes del mundo hay quienes están tomando medidas para revertirlo. Uno de ellos es el biólogo indonesio Kevin Kumala, quien presentó uno de sus más grandes aportes al medio ambiente. Diseñó unas bolsas hechas de almidón de yuca, cien por ciento biodegradables y que al contacto con el agua se disuelven y se convierten en alimento para peces.

Kumala replicó el proceso que se utiliza para fabricar bolsas de petróleo, incluso utilizó las mismas herramientas: una máquina de moldeo por soplado, una máquina de corte y una máquina de sellado. Así fue como nació la empresa Avani Eco: I am Not Plastic (no soy plástico) misma que fabrica otros productos biodegradables como envases desechables para comida hechos de caña de azúcar y “carrizos” para beber hechos a base de almidón de maíz que se biodegradan relativamente rápido y no dejan residuos tóxicos.

Este invento de Kumala, quien dejó su país durante diez años para estudiar bilogía en Estados Unidos, es un gran paso para combatir el plástico que tanto afecta al planeta.

Iniciativas en la región

En Panamá, por ejemplo, a partir del 20 de julio de 2019 entró en vigencia la Ley 1 de 19 de enero de 2018, que prohíbe el uso de bolsas plásticas de polietileno en el país y promueve el uso de bolsas reutilizables.

La ley se aplica a supermercados, farmacias, almacenes y sitios donde se vendan productos de forma minorista y mayorista. De acuerdo con la ley, los comerciantes pueden cobrar o no las bolsas reutilizables.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) es la encargada de velar por la aplicación de la norma en todos los establecimientos antes mencionados.

Mientras, el Ministerio de Ambiente es el encargado de desarrollar campañas de difusión y concienciación en los ciudadanos sobre el material no degradable y no biodegradable, así como las ventajas para el medio ambiente de la utilización de las bolsas reutilizables.

Entre otros países de la región que han buscado regular el uso de bolsas plásticas está Uruguay, que bajo el Decreto 3/2019 reglamenta el uso sustentable de las bolsas plásticas, y prohíbe aquellas de un solo uso “que no estén certificadas ni tengan constancia de cumplimiento”. A partir del 1 de marzo de 2019, solo pueden “fabricarse o importarse las bolsas permitidas según la ley, que entre sus condiciones está las de ser biodegradables o compostables”, publica en un artículo CNN en Español.

En mayo del 2019, Perú aprobó el reglamento de la Ley 30884, que regula los plásticos de un solo uso y otros recipientes o envases descartables.

En febrero de 2018, Buenos Aires prohibió todas las bolsas plásticas no biodegradables en hipermercados, supermercados y autoservicios utilizables para el transporte de mercancías.

En 2017, Chile prohibió la entrega de bolsas plásticas en los comercios de al menos 102 comunas costeras. Solo en Santiago, se estima que se utilizan 62.2 millones de bolsas al año, según el gobierno.

Desde abril de 2016, rige en Colombia una regulación de las bolsas plásticas. Aquellas que medían 30×30 centímetros dejaron de circular en el país y comenzó a cobrarse un impuesto, como medidas para proteger los ecosistemas.

En agosto de 2010, en México entró en vigor el apartado que prohíbe el uso de bolsas de plástico no biodegradable, en el marco de la Ley de Residuos Sólidos. Desde la fecha, varios estados han comenzado a regular los plásticos de un solo uso, como Querétaro y Ciudad de México, donde la prohibición comenzará a regir en 2021.

Mientras que en otros países del mundo la iniciativa ha aumentado. En mayo del 2019, el Reino Unido anunció que a partir de abril de 2020, como parte de su plan para reducir drásticamente los residuos plásticos, prohibirá las pajillas, los mezcladores y los hisopos.

Canadá hará lo mismo, con una prohibición que entrará en vigor a partir de 2021.

Según un informe de Ocean Conservancy de 2017, los países que más plásticos arrojan al mar son China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.