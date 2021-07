Guillermo Pugliese: 'Requerimos alianzas multisectoriales para minimizar el impacto ambiental'

Guillermo Pugliese apuesta por alianzas estratégicas en el sector. Cedida

“La gestión de residuos es una responsabilidad compartida”, remarca Guillermo Pugliese, director de Sostenibilidad de Tetra Pak para Centroamérica y el Caribe, al referirse a los retos que en materia de reciclaje enfrenta Panamá. El ejecutivo de la multinacional sueca recientemente reconocida como uno de los '50 líderes mundiales en sostenibilidad y clima' –fruto de su descarbonización– considera que fomentar una visión de sostenibilidad ambiental es un trabajo arduo que precisa el empuje desde estrategias multisectoriales, que permitan generar un cambio de conciencia. “Necesitamos una legislación que involucre una responsabilidad compartida de todos los actores en la cadena de valor”, enfatiza, no solo del gobierno y las industrias, sino de la empresa privada y el consumidor final, a la vez que pone en contexto la necesidad de elevar el reciclaje de envases Tetra Pak en Panamá, que actualmente se sitúa en un ínfimo 5%, a números más competitivos que muestran países vecinos como Costa Rica donde, según afirma, la cifra asciende al 15%. Pugliese trabajó anteriormente en el Ministerio de Ambiente de Panamá, como consultor ambiental en 2001. Y en 2003 pasó a ocupar la posición de jefe del Departamento de Control de Calidad Ambiental, en esta misma institución.

Recientemente Tetra Pack fue reconocida como uno de los '50 líderes mundiales en sostenibilidad y clima' fruto de su descarbonización. Esta es una iniciativa de Naciones Unidas y TBD Media Group. Cuéntanos sobre ello.

Es una noticia reciente, como bien lo mencionaste. Tetra Pak fue reconocida en China como una de las 50 empresas pioneras en torno a la descarbonización y líder en materia de sostenibilidad; esta es una materia importante porque actualmente, como lo hemos visto con la pandemia y el desarrollo acelerado de la industrialización, el tema de la huella de carbono es cada vez más importante así como generar iniciativas que vayan encaminadas hacia la descarbonización. En este sentido, Tetra Pak tiene un liderazgo ya plantado desde hace varios años en donde queremos que toda la cadena de valor se descarbonice. Para que tengas una idea, casi el 50% de las emisiones de dióxido de carbono de la cadena de valor del envasado de alimentos viene de donde se hace el envasado, es decir, producto de máquinas y procesos industriales que se realizan para mantener este envasado y que los alimentos lleguen seguros y nutritivos a todas partes. Este trabajo que inició Tetra Pak desde hace ya varios años para descarbonizar toda la cadena de valor y generar un menor impacto ambiental, es lo que logra, entre otros esfuerzos, este reconocimiento en China.

¿Cómo le explicamos a la audiencia y lectoría por qué es tan vital acelerar la descarbonización y las colaboraciones para liderar la transformación de la sostenibilidad en la industria del envasado de alimentos?

Muy importante tu pregunta. En este momento, el cambio climático está generando impactos ya prácticamente irreversibles y la única forma de evitar que esto siga sucediendo es generando industrias que minimicen el impacto ambiental a través de la captura de carbono, lo que consiste en utilizar las mejores prácticas de producción, las materias primas renovables, los procesos ecoeficientes y que aquellos productos que llegan directo al consumidor vengan desde un diseño ambiental ecoamigable, que vayan con la variable de sostenibilidad enmarcada en el principio clave de la economía circular; ¿a qué me refiero con la economía circular? Me refiero a la economía de consumo en donde una vez que el producto llega al consumidor, este se puede reutilizar, regenerar o revincular a la cadena productiva para que tenga una nueva vida. De una forma más sencilla, podemos decir que un envase pueda tener una salida y nueva vida, ya sea transformándose a través del reciclaje en nuevos productos o siendo parte de otros; en el caso de los envases de Tetra Pak, estos contribuyen a una economía circular de bajo carbono porque una vez que termina su ciclo de vida y el consumidor termina su jugo, leche o cualquier producto, puede y tiene la disponibilidad de llevar estos envases a reciclaje para darles una nueva vida para contribuir a una economía de bajo carbono.

En 2008 inició la campaña 'Tu papel cuenta' en Panamá. Este ha sido un proyecto de Tetra Pak que en la actualidad trabaja en alianza con la cooperativa Pro Ambiente y la empresa recolectora Bliss's Earth Recycling Panamá, que se encarga de toda la recuperación de materiales reciclables en los denominados 'Puntos Limpios' o estaciones de reciclaje donde la población puede depositar envases de Tetra Pak, periódico y papel. ¿Cuánto están reciclando los panameños?

En envases de Tetra Pak, ahora mismo se recicla muy poco; se recicla aproximadamente menos del 5% actual, que fue el año pasado. Este año esperamos un crecimiento sustancial porque hemos relanzado la campaña 'Tu papel cuenta' enfocándonos hacia condominios, porque tenemos una gran cantidad de conjuntos habitacionales por kilómetro cuadrado; sabemos que en Panamá existe este tipo de viviendas en donde muchas familias se agrupan y en pocos kilómetros cuadrados podemos obtener los envases de Tetra Pak en conjunto con otros, como la botella de plástico. Lo importante de esto es que se trata de una campaña enfocada en la gestión de residuos como debe ser, es decir, en la fuente; los envases se consumen mayoritariamente en casa, por lo tanto, evitamos que se vayan hacia otros destinos, de manera que si directamente en casa se hace la separación de los materiales reciclables y no reciclables, estos pueden ser recuperados por la industria recicladora. Mencionaste el tema de Bliss's Earth Recycling Panamá, ellos son unos de nuestros socios activos dentro de la campaña; hay varios, las grandes empresas recolectoras en Panamá están involucradas en esta campaña y adicionalmente, también empresas privadas y algunos de nuestros clientes participan activamente para que sea una campaña multisectorial que tenga realmente el apoyo y potencial para hacer un cambio, y generar e impulsar ese reciclaje de ese 5% a unos números más interesantes.

Es decir que, ¿aún nos falta recorrer un largo trecho en materia de cultura de reciclaje en Panamá?

Aún hace falta Yandira, pero al mismo tiempo te cuento que el reciclaje es un tema de largo plazo. Los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana, y el reciclaje no es una excepción. Lo que te quiero decir es que se requiere un gran aumento en la conciencia del consumidor en cuanto a qué materiales puede reciclar y en dónde; en esto, Tetra Pak lleva invirtiendo desde hace más de 15 años; hace 13 años comenzamos la campaña, pero no esperamos a iniciar para decir a dónde podían llevar los envases y cómo se recicla, este es un punto muy importante. Adicionalmente, las economías que se van generando dentro de la cadena de reciclaje llevan un tiempo en consumirse porque primero está el consumidor final, es decir, tú, cualquiera de los oyentes o yo, en este momento, que somos consumidores finales de los envases y tenemos la potestad de contribuir al reciclaje mediante la decisión simple de separarlo o no; si no lo separo, automáticamente estoy favoreciendo que este envase se vaya a la basura y esta terminará en un relleno sanitario, donde pierde su valorización. Por otro lado, la industria de los recuperadores crea una cadena que alimenta a la industria final: los recicladores que transforman estos productos en nuevas materias primas; esto lleva un tiempo, pero ya hemos dado los primeros pasos y estamos seguros de que va a dar frutos a corto plazo.

Según estudios el sistema alimentario mundial representa el 26% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, mientras que el 8% de las emisiones totales son causadas por el desperdicio de alimentos. Hay una problemática que atender con rigor. ¿Creen desde Tetra Pak que la empresa privada ha logrado las alianzas correctas con el sector público para crear estrategias que aborden el tema, en la región?

Se han logrado pasos muy interesantes en cuanto a alianzas, lo que nosotros llamamos coaliciones industriales, no solamente en Panamá, el mundo se está moviendo hacia ese sentido. Como lo conocemos tradicionalmente en nuestra tierra, 'una golondrina no hace verano', Tetra Pak no puede cambiar Panamá, ni una sola empresa lo puede hacer, se requieren alianzas multisectoriales que puedan unirse para generar un cambio. En este sentido, Tetra Pak trabaja de la mano con sus clientes, para minimizar el impacto ambiental que lleva el envasado de alimentos y el desperdicio; hay una gran cantidad de alimentos que se desperdician y esto contribuye solamente al 8% del impacto de carbono en el mundo; entonces, este es un trabajo que no podemos hacer solos, requerimos alianzas multisectoriales para llevarlo a cabo.

Adolfo Orive, presidente de Tetra Pak, mencionó en una entrevista que “la industria del envasado necesita un cambio importante en su evolución”. De hecho, esperan ofrecer “el envase más sostenible del mundo o envases de cartón completamente fabricados con materiales renovables o reciclados, que sean totalmente reciclables y neutros en carbono”. Háblanos sobre ello.

Sí, tenemos como ambición crear el envase más sostenible del planeta y esto va muy de la mano con nuestra promesa de marca de proteger lo bueno, es decir, proteger los alimentos, al consumidor y al planeta. Ese proceso va dentro de nuestra estrategia 20-30 como compañía y hemos comenzado ya con algunos hitos importantes; por ejemplo, ya hemos creado el primer envase completamente hecho de materiales renovables y es obviamente nuestra última ambición crear un envase completamente renovable compuesto solamente por materiales renovables o, tal vez, material reciclado, y que encaje dentro de una economía circular de bajas emisiones de carbono.

Según el comportamiento de consumo del mercado en Centroamérica y el Caribe, ¿qué países disponen de mejores estrategias integrales para empujar la sostenibilidad?

En Centroamérica y el Caribe cada país tiene sus particularidades. Panamá lleva un paso adelante en tener una legislación; Costa Rica también, República Dominicana tiene una legislación muy interesante en materia de residuos, que es el primer bloque constructivo para poder llegar a una gestión integral de residuos. Necesitamos una legislación que involucre una responsabilidad compartida de todos los actores en la cadena de valor; no solamente el gobierno, sino también las municipalidades, es decir, los gobiernos locales, el consumidor que, como decía anteriormente, tiene la decisión de convertir un producto final en residuo o llevarlo a la cadena de reciclaje, como también la industria, pero no es solamente competencia de esta llevar el tema de reciclaje en el país. La gestión de residuos es una responsabilidad compartida. En la región hay buenos avances de esto en República Dominicana y en Costa Rica; la tasa de reciclaje de nuestros envases es casi del 15% y el grupo industrial conformado por nuestros clientes tiene una alianza sectorial que impulsa la recolección y reciclaje de estos en el territorio nacional.