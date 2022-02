La realidad de la industria de la moda

La moda rápida está en tendencia y es barata, pero muchas veces no tiene una buena calidad, a diferencia de la moda sostenible que está hecha para durar y no ser desechada rápidamente

Marcas de moda sostenible se enfocan en ropa básica que no pase de moda. Shutterstock

Después de la industria del petróleo, la industria de la moda es la que más contamina el medio ambiente. Es una industria que produce desechos tóxicos que muchas veces son depositados en ríos y océanos, acabando con la vida acuática. Adicionalmente, esta industria consume grandes cantidades de agua. Solo para hacer un par de jeans, 1800 galones de agua son usados.

Poco a poco las marcas de “fast fashion” o moda rápida están acabando con los recursos naturales de la tierra. El término “fast fashion” se refiere a la ropa barata producida masivamente de una forma rápida respondiendo a las tendencias recientes.

Las tiendas de moda rápida se ha vuelto muy populares y han crecido rápidamente. Al ser baratas y al rápidamente producir ropa en tendencia, se han convertido en la elección para los compradores.

A diferencia de la moda rápida, la moda sostenible se enfoca en producir conscientemente, ya sea con telas y tintes naturales, con materiales reciclados o deshaciéndose de sus desechos responsablemente. Muchas marcas de moda sostenible se enfocan en ropa básica que no pase de moda, para motivar a sus compradores a seguir usándola y no botarla o reemplazarla hasta que sea necesario, no hasta que pase de moda.

Hay aspectos positivos de la moda rápida que no se encuentran en la moda sostenible, y viceversa. Sabemos que la moda rápida está en tendencia y es barata, pero muchas veces no tiene una buena calidad, a diferencia de la moda sostenible que está hecha para durar y no ser desechada rápidamente.

Al final del día, la decisión de transicionar a comprar ropa sostenible no solo depende de nuestra voluntad y ganas de cuidar el medio ambiente, también depende de nuestra capacidad de pagar los precios de esta ropa. Por eso, si quieres ayudar al medio ambiente, pero los precios de la ropa sostenible no son accesibles para ti, algo que podrías hacer es tratar la moda rápida como si fuera moda sostenible. Así, compras ropa básica, que no pase de tendencia y no que tienes que reemplazar.

Si decides transicionar a comprar ropa sostenible, es importante recordar que lo más sostenible es parar de producir desechos cuando no es necesario. Toda esa ropa de moda rápida que hay en tu closet no debería ser desechada para darte espacio para comprar ropa sostenible. Lo que deberías hacer es asegurarte de que tu ropa de moda rápida tenga la vida más larga posible, y cuando ya no le puedas dar más uso a un artículo de ropa de moda rápida, ese es el momento para reemplazarlo por uno de moda sostenible.

Algunas tiendas de ropa sostenible nacionales e internacionales que recomiendo son las siguientes:

Lucy and Yak es una tienda de moda sostenible basada en Londres. Esta es mi tienda favorita de moda sostenible. Siempre estoy buscando tiendas de moda sostenible más accesibles y esta es una de las mejores opciones que he encontrado. No es barata, pero no es tan costosa como las demás. La calidad de la ropa es muy buena y me ha durado varios años.

Terrae: una tienda de moda sostenible basada en Panamá. La ropa es hermosa, de colores neutrales y hecha con fibras naturales.

Coconut de Thrift es una tienda de ropa de segunda mano en Panamá que tiene hermosas piezas.

Tips para consumir de la industria de la moda de una forma más sana

Repite outfits: Las personas que prefieren comprar ropa nueva antes de repetir algo que usaron anteriormente están haciéndole daño al medio ambiente.

Comprar ropa de segunda mano es una buena opción para prevenir que un artículo de ropa en buen estado termine en un vertedero.

Renovar ropa vieja le da una segunda vida a esos artículos de ropa de los que te pensabas deshacer.

Donar nuestra ropa que ya no nos queda o ya no nos gusta no solo es una opción más caritativa, sino que es otra forma de prevenir que la ropa termine en un vertedero.

Cada vez que vas a comprar algo nuevo, pregúntate: “¿Lo necesito?”.