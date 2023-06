Crece la cultura del reciclaje en Panamá

Todos los materiales son separados en el 'hub' de Grün para luego ser retirados por distintas empresas para su exportación. Cedida

El problema de recolección de residuos en Panamá es complejo. El principal vertedero de la ciudad, cerro Patacón, fue declarado emergencia ambiental por el Consejo de Gabinete. Aunque la situación recae sobre las instituciones, la sociedad civil organizada puede ser parte del cambio. Este medio conversó con tres empresas dedicadas a darle una segunda vida a los residuos de las casas o apartamentos.

Panamá Compost es una iniciativa empresarial que busca crear una comunidad de consumidores responsables. “Nuestra misión es desarrollar una gestión robusta de residuos orgánicos en Panamá. Brindamos servicios de consultorías, capacitaciones y productos para el manejo de residuos orgánicos y para transformar los residuos orgánicos en abono natural, con el fin de enriquecer la tierra panameña, reducir la contaminación ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero”, afirma Amanda Piedrahita, fundadora de Panamá Compost.

A través del plan 'Gaia' se les brinda el servicio de recolección y transformación de residuos orgánicos a los usuarios de la compañía. El kit de compostaje que la empresa facilita, hace que compostar sea accesible, rápido y fácil de implementar en las rutinas diarias de las personas, explicó Piedrahita a La Estrella de Panamá.

De acuerdo con Piedrahita, entre los beneficios de compostar se encuentra la reducción de la huella de carbono y la reducción del uso de fertilizantes sintéticos. “Se recolecta una vez por semana [los residuos], se entrega el tanque limpio por un tanque de compostaje donde solo colocan los residuos orgánicos y nuestro catalizador, que es nuestro aliado en la reducción y mitigación de olores e insectos”, detalló.

Leafsinc es una empresa social fundada en 2016 como un emprendimiento juvenil dedicado a crear proyectos de reciclaje. Cedida

Una vez recopilados los residuos orgánicos se llevan al centro de acopio en calle 14 Río Abajo y se inicia el proceso de fermentación para la transformación. “Los usuarios (...) reciben abono orgánico como parte del sistema de una economía circular y garantizan la sostenibilidad del planeta”, agregó.

Otra empresa que impulsa el hábito de reciclar es Grün, ya que brinda un servicio que facilita el proceso para toda persona o familia que mantiene o quiere iniciar la cultura de separación de residuos o reciclaje en su hogar o trabajo.

“Nuestro servicio de recolección se basa en la metodología de flujo único, lo que significa que el cliente solo ocupa la caja Grün reutilizable que se brinda con el servicio. Con esta metodología se puede depositar la mayoría de los residuos reciclables en la misma caja, lo que facilita el proceso y ahorra espacio en tu área o estación de reciclaje”, dijo Juan Muñoz, fundador y gerente general de Grün.

A través de la página web de la compañía, el cliente se registra y elige la frecuencia de recolección con base en su generación de residuos. Esto puede ser semanal, cada dos semanas o cada cuatro semanas, depende del tiempo que le toma llenar la caja Grün.

Amanda Piedrahita, fundadora de Panamá Compost Cedida

“El servicio está activo en gran parte de la zona metropolitana de Panamá. Nuestros clientes son mayoritariamente residentes de casas y apartamentos que ven en este tipo de servicio una forma práctica y fácil de reciclar en casa, ya que les ahorra mucho tiempo y le facilita el proceso en general”, comentó Muñoz.

Todos los materiales son separados en el hub de Grün para luego ser retirados por distintas empresas para su exportación. Se debe tener en cuenta que Panamá no cuenta con industria de reciclaje, agregó Muñoz, así que todo se exporta.

La idea principal de desarrollar este proyecto es evitar que estos materiales vayan a los vertederos y fuentes hídricas del país, concluyó.

Jóvenes empoderados

Leafsinc es una empresa social fundada en 2016 como un emprendimiento juvenil dedicado a crear proyectos de reciclaje. Se impulsa la educación y la cultura de reciclaje en las residencias, empresas e instituciones, indicó Fernando Brito Serpas, fundador y director ejecutivo.

Las casas eligen la frecuencia de recolección, que puede ser semanal, quincenal o mensual.

Los residuos deben ser divididos según nuestra guía de reciclaje: cartón, papel, latas, hojalata, tetra pak, plástico, vidrio, electrónicos, aceite de cocina y compostables. Nosotros educamos a nuestros clientes para que lo dividan correctamente”, detalló.

Leafsinc la integran mayoritariamente jóvenes, lo que hizo que no fueran tomados “en serio. Muchas empresas y PH nos dijeron que no, porque no confiaban en que podíamos hacer las cosas bien”, manifestó Brito.

Además, añadió, “comenzamos sin ninguna inversión, fuimos haciendo crecer nuestro negocio poco a poco, y con solo nuestro esfuerzo fuimos invirtiendo nuestras ganancias en las herramientas que necesitábamos para poder hacer cada vez más servicios. Luego, nuestra pasión y determinación nos fue ayudando a crear una marca que ahora es reconocida por el peso de nuestros clientes”, destacó.

Hay alrededor de 54 empresas jurídicas dedicadas al renglón del reciclaje en todo el país, según la plataforma Panamá Emprende. Las zonas donde hay mayor presencia son: Panamá (42), Panamá Oeste (6) y Bocas del Toro (4).