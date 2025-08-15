Mayer Mizrachi: cierre fiscal adelantado obliga a reprogramar gastos municipales

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que la administración municipal ha debido adelantar su cronograma de trabajo debido a la aceleración del cierre fiscal del Estado, lo que ha dejado un margen reducido para la preparación y ejecución de actividades programadas para el resto del año.

“El cierre fiscal se ha adelantado tres meses, y nos dieron cinco días hábiles de notificación. Tuvimos que buscar una circular para saber que esto estaba pasando, lo que obliga a todas las juntas comunales y al municipio a acelerar su trabajo de tres meses a los próximos cinco días”, dijo Mizrachi durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal.

Según explicó, esta medida ha obligado tanto a las juntas comunales como a las diferentes direcciones del Municipio de Panamá a realizar ajustes administrativos para cumplir con sus compromisos contractuales y financieros. Esto incluye procesos como requisiciones, compras y pagos a contratistas o proveedores.

Entre las actividades que han tenido que adelantarse figuran eventos tradicionales como la celebración del 3 de noviembre y el desfile de Navidad, que este año se organizarán con mayor anticipación de lo habitual.

Mizrachi destacó que, aunque el cierre fiscal adelantado implica un reto logístico y administrativo, el municipio trabaja para garantizar que todos los compromisos con la comunidad se cumplan sin afectar la calidad de los servicios ni las festividades programadas.

Asimismo, pidió a las autoridades comunales que se apoyaran en la Alcaldía para asumir el reto de un cierre fiscal adelantado.