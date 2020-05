Los desafíos en el Día Internacional contra el Bullying

Hoy es el Día Internacional Contra el Acoso Escolar. Esta iniciativa surgió en 2013 cuando se dio la presentación de la ONG Bullying Sin Fronteras, en ese momento fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con el fin de ayudar a la concienciación de este problema.

Pese a los esfuerzos por erradicar este flagelo, el acoso escolar aún continúa afectando a millones de niños y jóvenes en etapa de educación primaria y secundaria alrededor del mundo. Estudios indican que causa al menos 200 muertes en forma directa cada año.

En Panamá, entre el 50% y el 70% de los adolescentes han sido víctimas o testigos de un acto de bullying, según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para Infancia (Unicef).

La Unesco en 2018 presentó datos que muestran que el acoso (bullying) afecta a jóvenes de todas partes, en todas las regiones y en países con diferentes niveles de ingreso. El estudio se efectuó mediante encuestas escolares que monitorearon la salud física y emocional de los jóvenes.

La Encuesta Mundial de Salud a Escolares (Global School Health Survey, GSHS) se centró en alumnos de 13 a 17 años de regiones de bajos ingresos. De modo análogo, el estudio sobre conductas de los escolares relacionadas con la salud (Health Behavior in School-Age Children, HBSC) se centró en jóvenes de 11 a 15 años de 42 países, principalmente de Europa y América del Norte. En ellas, el acoso se refiere a la violencia entre estudiantes que se caracteriza como "comportamiento intencional y agresivo que ocurre repetidamente cuando hay un desequilibrio de poder real o percibido".

El informe arrojó que el 65% de las niñas y el 62% de los niños informaron de casos de acoso, lo que demuestra que allí donde el fenómeno es más frecuente en las niñas.

La Unesco en 2019 mostró en el artículo, Behind the numbers: Ending school violence and bullying (Detrás de los números: Poner fin a la violencia y el acoso escolares) que uno de cada tres estudiantes (32%) ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela, al menos una vez en el último mes y una proporción similar se ha visto afectada por la violencia física, según la publicación.

El informe indicó que la intimidación física es la más frecuente en muchas regiones, con la excepción de Norteamérica y Europa, donde es más común la intimidación psicológica.

La investigación afirmó que el acoso sexual es el segundo más común en muchas regiones. La violencia escolar y la intimidación afectan tanto a los alumnos como a las alumnas. El acoso físico es más común entre los niños, mientras que el psicológico es más frecuente entre las niñas. Además, aumentan también el acoso en línea y por teléfono móvil, dice el reporte.

¿Cómo detectar el abuso escolar?

En una publicación realizada en este diario titulada ‘Decir no al 'bullying' es prevenir el acoso escolar’ se señaló cuáles con las técnicas que utilizan los expertos para detectar casos de acoso escolar en los niños y adolescentes.

Uno de los primeros indicativos que presenta el individuo es el aislamiento social según especialistas este es uno de los síntomas más notables de la intimidación, los estudiantes que están siendo intimidados pueden alejarse de los entornos sociales e incluso de sus amigos y familiares.

Otra de las señales es el rechazo para ir al colegio producto que sufre de acoso en el aula.

En la lista se suma la baja autoestima y los problemas para dormir. Además, de cambios en el uso de la tecnología y cambio en las amistades.