El pasado 29 de abril se conmemoró el Día Internacional de Conciencia sobre el Ruido, actividad organizada desde hace 25 años por el Center for Hearing and Communications (CHC) de Estados Unidos, entidad que invita al mundo entero a asumir la responsabilidad de tomar el control y bajar los niveles de ruido que generamos todos para llevarlos a volúmenes aceptables y que no causen daño a uno de nuestros sentidos principales.

Giovanna Troncoso, presidenta de la la Fundación Oír es Vivir de Panamá, señala que es hora de tomar conciencia del daño inminente que el ruido presenta a la salud auditiva y a la salud en general.

Estudios han demostrado que la exposición continua a ruidos por encima de los 85 decibeles puede causar daño irreparable a la audición y además afectar otros aspectos del ser humano incluyendo cambios de comportamiento, aprendizaje, patrones de sueño y desórdenes causados por el estrés.

La Fundación Oír es Vivir, es una organización sin fines de lucro, que trabaja desde hace 11 años en la prevención, tratamiento y rehabilitación de pérdidas auditivas y cuidado de la audición. "La Fundación siguiendo las recomendaciones del CHC invita a seguir las siguientes indicaciones para llevar una 'dieta de silencio' para ser tomada en cuenta en el día a día, entre las que destacan: utilizar protección auditiva cuando se encuentre en eventos o sitios ruidosos; prestar atención a los sonidos que usted emite y respete la paz y tranquilidad de los demás a su alrededor; bajar un poco el volumen al que acostumbra a escuchar música con audífonos; bajar uno o dos puntos el volumen al que habitualmente escucha la televisión, radio o equipos de sonido; evitar pitar cuando está conduciendo", detalla Troncoso.

La presidenta de la fundación sugiere que en los restaurantes, discotecas, teatros y otros sitios de entretenimiento, solicite a los encargados bajar el volumen cuando lo considere necesario. “Es importante reemplazar actividades donde hay altos niveles de sonido por otras con menos ruido, así como también hacerse periódicamente un examen de audición", son las recomendaciones de Troncoso en una entrevista realizada por este medio de comunicación.

Con el propósito de conservar la audición y crear conciencia sobre las molestias y daños que genera el ruido. ¿Cómo se podría eliminar o reducir la cantidad de ruido en las ciudades?

Una de las formas de empezar a solucionar este problema de ciudades con mucho ruido (como es el caso de Panamá) es el crear conciencia y educar. No basta con hacer, tener e implementar leyes que regulen el exceso de ruido ya que las leyes pueden o no existir pero el tratar de solucionar el problema de raíz es donde considero esta la solución educando a las generaciones actuales y futuras para que seamos productores de menos ruido y más conscientes de que el ruido no solo daña la audición sino la salud en general.

¿Con qué porcentaje de ruido se puede ocasionar una pérdida permanente de audición?

Estudios y la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que ruidos por encima de 85 decibeles pueden producir un daño irreparable a la audición. Hay varios factores que todos debemos tener en mente para proteger nuestra audición esto es el nivel de intensidad del ruido, la frecuencia con que estamos expuestos a ese ruido y la cercanía que tenemos respecto a un ruido alto. Si tomamos conciencia de estos tres factores pues haremos algo para romper esa cadena de daño inducido por ruido y protegernos y proteger a nuestros hijos y a la comunidad en general.

¿Es el tinnitus es un síntoma de alarma? ¿A qué otros síntomas hay que prestar atención?

Si el tinnitus es un término médico utilizado para referirse a una condición en el que la persona escucha "ruidos molestos" dentro de sus oídos. Esta es una condición muy molesta para quienes la sufren y entiendo que no se cura sino que se trata para que sea manejable por el paciente. Esto le puede pasar a cualquiera de nosotros sin distingo de raza, edad o religión cualquiera de nosotros puede sufrirla así que todos debemos tomar nota y aprender para protegernos del ruido dañino.

Otros síntomas o signos que se deben observar respecto a una posible pérdida de audición son: la dificultad para comprender palabras, en especial cuando hay ruido de fondo o en una multitud; problema para oír las consonantes; pides constantemente que te repitan lo que dicen las personas; subes constantemente el volumen de la televisión o te cuesta seguir el hilo en conversaciones con más de una persona.

¿Qué actividades laborales y no laborales son perjudiciales para la audición?

Cualquier ambiente laboral en el que su ejercicio te exponga a niveles de ruido que sobrepasen los 85 decibeles resultan dañinos eventualmente para la persona. No quiero tildar en especial ninguna industria, pero por ejemplo; estar expuesto al sonido de máquinas, motores o herramientas que produzcan alto ruido es perjudicial.

¿Con qué debemos protegernos para evitar exponer el oído a ruidos molestos?

Evitar acercarse a la fuente que produce el ruido. Y si no puede por algún motivo debe protegerse cubriéndose con audífonos u orejeras.

¿Los jóvenes que escuchan música con audífonos son un grupos de riesgo?

Sí, pero no solo los jóvenes, todo el que abuse de audífonos a altos volúmenes se está exponiendo a posible daño auditivo. De hecho, hoy los aparatos de música y celulares le advierten a la persona que va a exceder el nivel de volumen recomendado y le advierte para que la persona decida si quiere subir o no de ese límite recomendado.

En este mismo lineamiento, ¿cómo afecta el ruido al medio ambiente?

Se habla de la contaminación acústica y la afección es notoria en gran medida en el comportamiento de los humanos que se tornan irritables y agresivos cuando están expuestos a ruido dañino. Igualmente afecta a los animales en general quienes también sufren por el ruido excesivo de las ciudades. Disfrutar del medio ambiente y la naturaleza incluye poder oír los sonidos naturales de la vida y cuando la contaminación acústica opaca la belleza de los sonidos de la naturaleza, como no decir que la estamos afectando.

¿Cómo podemos colaborar nosotros para disminuir la contaminación acústica?

Podemos colaborar tomando conciencia de que somos - todos generadores de ruido -parte del problema, pero a la vez podemos hacer el cambio, puesto que, en nuestras manos está el moderar el ruido dañino y el cambiar hábitos para que el ruido no sea un enemigo de la salud.

¿Cuáles son las afecciones comunes de ruido a la salud?

Aumenta la sensación de estrés y de fatiga; produce alteraciones en el sueño; causar dolor de cabeza y sensaciones desagradables como zumbidos o acúfenos (percepción de ruidos en la cabeza); disminuye nuestro rendimiento y provoca falta de concentración y produce de vértigo o náuseas por mencionarle algunas.

¿Qué recomienda a aquellas personas que escuchan música alta en sus autos y expone a otros?

Cualquier ruido que alcance niveles superiores a los recomendados tendrá pérdida de audición. Escucha música moderada y no expongas a otras personas.

En Panamá, las personas tienen una modalidad de tocar a cada momentos las bocinas de sus autos. ¿Considera que se deben implementar leyes que regulen el ruido de las bocinas de los autos como lo han hecho otros países?

Claro que se deben implementar y hacer cumplir leyes que protejan un ambiente de no ruido, un ambiente que se agradable para todos y sobre todo que nos garantice que el ruido no se convierte en un enemigo de la salud. Pero como decía anteriormente no basta con que existan las leyes, con ellas debe venir una gran y permanente campaña educativa para que trabajemos en cambiar hábitos que nos aseguren menos ruido y más salud auditiva a todos. De hecho hace algunos años atrás hicimos una campaña de concienciación sobre este punto y la campaña se llamó "Cuando Pitas me Haces Daño" , la hicimos en conjunto con el Club Rotario Panamá Sur y apelaba justamente a invitar a que no pitemos, que pensemos antes de hacerlo pues cada que lo hacemos lastimamos el órgano de la audición.