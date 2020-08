¿Es posible evitar nuevos brotes de covid-19?

Expertos afirman que mientras no haya una vacuna, es necesario seguir rigurosamente las medidas de prevención establecidas por las autoridades gubernamentales

La pandemia del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19, más allá de crear una devastadora crisis de salud también ha dejado profundas cicatrices a nivel social, económico y político en todo el mundo. Pasados varios meses de confinamiento, muchos países están tratando de volver a las actividades comerciales, sin embargo, el riesgo de contraer y propagar el coronavirus aumenta, lo que provoca temor de que se produzca una segunda ola de infecciones.

Este 17 de agosto comenzó la reapertura de nuevos sectores comerciales en el país. Archivo | La Estrella de Panamá

Panamá no escapa de esa realidad, puesto que luego de los anuncios del Ejecutivo, este lunes comenzó la reapertura de algunos sectores comerciales. Las preguntas que surgen en este escenario son: ¿cómo evitar nuevos brotes del virus?, ¿cómo deben protegerse las personas a fin de frenar los contagios? ,¿están los hospitales y el personal médico preparados para afrontar una oleada de nuevos casos?

Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública, subrayó que una de las formas para que la gestión de la pandemia sea más exitosa, es que el sistema de información en salud esté unificado.

“Tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como la Caja de Seguro Social (CSS) deben llevar una sola data de la situación real en cuanto a la covid-19. No solo se trata de atender pacientes hospitalizados. Es más importante prevenir el contagio, en lugar de tener suficientes camas disponibles”, destacó.

También hizo un llamado a entender el rol activo de la sociedad en materia preventiva: “La comunidad no puede ser solamente espectadora, tiene que hacer su parte y esforzarse por mejorar la situación”.

“Su participación es imprescindible. Si se exige el lavado de manos, tienen que velar porque que a su residencia llegue el agua potable, porque se recoja la basura, trabajar el tema de las aguas servidas; estos dos últimos son agentes contaminantes que ayudan a que el virus se propague mucho más rápido. De modo que, la misma comunidad tiene que organizarse, exigir y autoayudarse, no esperar a que le resuelvan los problemas”, sugirió Gálvez.

El galeno reconoció que una de las medidas de prevención es quedarse en casa, sin embargo, hay muchas personas que a causa de la pandemia se han quedado sin trabajo y como no cuentan con suficiente recurso para alimentar a su familia, tienen que salir a buscar el sustento diario.

“Una familia de cinco personas no puede vivir con un bono de $100 al mes (especialmente con la canasta básica alta que tenemos), y mucho menos le va a resolver una bolsita con comida, que si acaso dura dos días. Si realmente desean que las personas se queden en sus casas para evitar más contagios, el gobierno debe brindar a las familias en situaciones vulnerables un subsidio de por lo menos el salario mínimo, para que puedan sobrevivir en este tiempo de cuarentena”, aconsejó el galeno.

El presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública sugirió lo mismo para las personas que hacen vida en el campo o en zonas alejadas, porque “el peligro de contagio es igual para todo el mundo. Aquí nadie es inmune, nadie está protegido ni vacunado contra este tipo de enfermedad”.

“Si realmente se quiere eliminar la transmisión, hay que mantener a las personas en su casa pero que tengan cómo sobrevivir. No se puede estar en la casa viendo a la familia pasar o morir de hambre”, zanjó el médico.

Por su parte, el Minsa enfatiza que es posible evitar nuevos brotes, pero dependerá de que cada individuo sea responsable y cumpla con las normas básicas que se han anunciado a través de los diferentes canales de información, como es el uso obligatorio y correcto de la mascarilla, mantener el distanciamiento físico y el lavado de manos constante.

Lidiar con nuevos brotes hasta tener una vacuna

Xavier Sáez-Llorens, infectólogo e investigador clínico, aclaró que es imposible mantener cuarentena durante lo que resta de 2020, puesto que el país se vendría abajo en materia social y económica, afectando también la calidad de la salud mental.

“Panamá tendrá que lidiar con rebrotes intermitentes hasta que tengamos una vacuna efectiva en 2021; afortunadamente, ya empieza a vislumbrarse alguna terapia que mejoraría el pronóstico”, resaltó el profesional de la salud en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, resaltó que el desarrollo de vacunas no debe basarse en prisas ideológicas, políticas, económicas o hegemónicas, sino estrictamente en la evaluación rigurosa de las fases de investigación en materia de seguridad y eficacia, ya que “saltarse etapas por ir muy rápido, podría ser engañoso y peligroso”.

“Que la vacuna sea gringa, rusa, china, europea, brasileña, hindú, australiana o canadiense es lo de menos; lo importante es que sea bien estudiada en materia de seguridad y eficacia... el bien común es un imperativo ético superior a todo lo demás”, mencionó en la red social.

Explicó, además, que antes de vacunar masivamente a una población, “las vacunas deben ser testadas por seguridad y eficacia en ensayos clínicos en varias regiones del mundo, y estos datos sobre inocuidad, inmunidad y beneficio deben publicarse en revistas científicas de prestigio para ser analizados”.

En este mismo sentido, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo en una entrevista con este medio el pasado viernes, que aunque quisiera garantizar que no habrá un rebrote, es vital comprender la corresponsabilidad entre el comportamiento ciudadano y las políticas públicas.

“Quisiera garantizarles a los panameños que no vamos a tener un rebrote, pero no depende solo de mí ni de mi estrategia o plan; esto va a depender del comportamiento de la población, de que mantengamos el autocuidado, la mascarilla, el gel, el lavado de manos, no visitar a nadie ni recibir visitas”, señaló.

El ministro añadió que “la experiencia que hemos tenido en nuestra vida profesional nos lleva a no profetizar nada, y esto va a depender inclusive de que las empresas hagan los ajustes para evitar que en sus instalaciones podamos tener rebrotes dentro de las áreas de comercio”.

El primer caso de coronavirus en Panamá fue confirmado el 9 de marzo. Archivo | La Estrella de Panamá

Medidas de prevención

A continuación, un mapa preventivo con indicaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) con el fin de paliar la avanzada del virus.

1. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. En caso de no haber agua y jabón disponibles, use un gel antibacterial que contenga una base con al menos 60% de alcohol.

2. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado previamente las manos, pues en caso de haber tenido contacto con el virus, podría estarse autoinfectando a través de las membranas mucosas.

3. Evite el contacto de proximidad (acercarse a menos de dos metros o el equivalente a dos brazos de distancia) con personas que no vivan con usted, así como con cualquier persona que esté enferma.

4. Cubra su boca y nariz con una prenda de tela o mascarilla al estar alrededor de otras personas.

5. Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable y luego tírelo en la basura, o bien, estornude o tosa cubriéndose la boca con el brazo al nivel del codo. Enseguida proceda a lavarse las manos de inmediato.

6. Al estar enfermo (a), permanezca en casa (salvo que requiera salir para recibir atención médica).

7. Limpie y desinfecte las superficies que toca con frecuencia con toallas desinfectantes desechables, o con un paño rociado con líquido limpiador. Lea siempre las instrucciones de los productos meticulosamente para asegurarse de que los está usando de la forma correcta.

8. Debido a que sus probabilidades de contagiarse y de contagiar a otros aumentan al viajar, permanecer en casa es la mejor manera de protegerse y de proteger a los demás de llegar a infectarse.

Los CDC recomiendan que se eviten todos los viajes internacionales a lugares en los que el riesgo de contagio de covid-19 sea elevado.