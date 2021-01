Minsa evalúa evitar contratación de más médicos extranjeros; reapertura será gradual

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) evalúa estrategias con el fin de evitar la contratación de más médicos extranjeros en el país. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, hoy, jueves 8 de enero, durante un recorrido por las instalaciones del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).

"Esperamos no tener que traer más médicos extranjeros. Conversamos con el doctor Mendoza y estamos hablando de algunas estrategias con médicos residentes, médicos internos y algunos médicos generales recién graduados", señaló Sucre.

En cuanto al plan de reapertura, una vez culmine el plazo establecido (jueves 14 de enero) a las medidas de restricción de movilidad en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, el titular de la cartera de salud señaló que "está basado en el anterior".

Prev Next El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, durante un recorrido por las instalaciones del Instituto Técnico Superior Especializado. Erick Marciscano

"Lo que están haciendo es revisando el plan que utilizamos unos meses atrás para la reapertura. Están haciendo algunos ajustes. La reapertura será de manera gradual nuevamente", dijo Sucre durante su visita al ITSE, ubicado en Tocumen, Ave. Domingo Díaz, donde se adecua el gimnasio para brindar atención a los pacientes afectados por la covid-19.

Agregó que si la cantidad de pacientes en cuidados intensivos no baja "tocará adaptar nuevas salas". "Pero esa no es la intensión. Panamá no puede vivir aumentando camas para seguir recibiendo pacientes graves, la intensión es que todos nos comportemos de manera adecuada contra el virus para poder que la cantidad de pacientes en intensivos baje", apuntó.