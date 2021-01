Depresión: la importancia del diagnóstico y la prevención

La depresión es una enfermedad cuyo abordaje profesional es necesario. La familia juega un papel determinante. Archivo | La Estrella de Panamá

La depresión afecta a personas de todas las edades y condición social sin distinciones. Provoca angustia mental y afecta la capacidad de llevar a cabo las tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones con la familia y los amigos, y en la posibilidad de ganarse la vida.

En el peor de los casos, la depresión puede provocar el suicidio, que actualmente es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad, según menciona la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

No obstante, este trastorno emocional se puede prevenir y tratar. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, a fin de sensibilizar, orientar y prevenir a la población sobre esta dolencia, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 4,4% de la población panameña sufre o ha padecido.

Según datos de la Dirección de Planificación del Departamento de Registros y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), en 2018 se registraron 6,538 casos de trastorno de ansiedad no especificado y 2,038 episodios depresivos no especificados. De ahí la importancia de que las personas tengan una mejor comprensión sobre qué es la depresión y cómo puede prevenirse y tratarse, a fin de reducir la estigmatización asociada a la enfermedad.

En el país los trastornos de salud mental se han visibilizado en mayor medida debido a la emergencia sanitaria causada por la covid-19. El miedo frente a esta enfermedad y a sus consecuencias, la incertidumbre sobre el futuro, el aislamiento, el desempleo, el cambio de rutinas, el poco contacto físico con familiares y amigos, y los pensamientos de angustia, han desencadenado afecciones como la depresión u otro tipo de trastornos de salud mental.

De hecho, un informe sobre los trastornos mentales en la región de las Américas asevera que el trastorno depresivo es el quinto estado de la salud humana más discapacitante.

Ruta de apoyo

María Daniela Pérez, directora de la Fundación Relaciones Sanas, señala que para ayudar a una persona que está teniendo dificultades en materia de salud mental, es apropiada la construcción de un botiquín emocional que esté cargado de herramientas efectivas, “que nos permitan identificar síntomas, evaluar la situación y buscar formas en las que pueda regular sus emociones”.

Según la especialista, es necesario considerar el cuidado de la salud emocional como parte de la vida de todos los seres humanos, siendo este uno de los objetivos de la campaña 'Derrotemos los estigmas', una iniciativa de la farmacéutica Janssen con apoyo de la fundación.

“La campaña tiene como objetivo unir esfuerzos y dar visibilidad a estas afecciones e invita a buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Además, pretende proporcionar herramientas para generar un cambio de conciencia y actitud en las personas para transformar los prejuicios que se han construido hacia las enfermedades mentales y quienes las padecen”, comenta la doctora Pérez.

Jorge Irías Mairena, gerente médico de neurociencias de Janssen, asegura que la importancia de esta campaña radica en reconocer a las personas diagnosticadas como seres humanos, generar empatía e informar a la población sobre lo frecuentes que son ese tipo de trastornos.

“Todos debemos trabajar para romper los estigmas e informarnos sobre los diferentes trastornos de salud mental, para evaluar con criterio cuándo es pertinente buscar ayuda profesional...”

“Hoy más que nunca, buscamos aportar para eliminar esos estigmas que se han venido construyendo y que afectan de manera negativa a una parte considerable de la sociedad”, dice.

“Todos debemos trabajar para romper los estigmas e informarnos sobre los diferentes trastornos de salud mental, y así evaluar con criterio cuándo es pertinente buscar ayuda profesional. La depresión es una enfermedad crónica que presenta tres veces más riesgo de suicidio en relación con un paciente que no la padece”, reafirma Pérez.

Según la OMS, este padecimiento afecta aproximadamente a 300 millones de personas a nivel global.

Mitos sobre la depresión

Se cree erróneamente que la depresión solo aparece cuando existe una situación extrema como la actual, con la pandemia; sin embargo, esto no es del todo cierto. En algunas ocasiones este trastorno puede aparecer sin ningún desencadenante, detalla Carlos Cano, gerente médico de Pfizer Centroamérica y el Caribe.

¿Cómo saber si estamos ante un posible cuadro de depresión?

De acuerdo con el médico, la depresión es un trastorno emocional que provoca un sentimiento constante de tristeza, por lo que suele ser distinta a los cambios habituales de estado de ánimo y de las respuestas emocionales de un ser humano a los problemas que se presentan a diario.

Hay numerosos mitos alrededor de este trastorno y resulta importante darlos a conocer, para apoyar a quienes lo padecen en su transitar contra la enfermedad.

“Que la depresión no es algo real, sino una reacción emocional negativa, es uno de los mitos más frecuentes”, destaca.

Pero “la realidad es que es una enfermedad mental que implica una variedad de síntomas en el paciente; destacan los de tipo afectivo, tal es el caso de sentimientos de tristeza, ansiedad, inquietud, ganas de llorar y desesperanza. También, los síntomas cognitivos, como los problemas de memoria y concentración, y aquellos que son somáticos e implican pérdida o aumento de peso, trastornos del sueño, dolores de cabeza o espalda y sensación de inutilidad, entre otros”, expresa el médico.

Uno de los síntomas más importantes y que no se debe pasar por alto son los pensamientos frecuentes acerca de la muerte e intentos suicidas, puntualiza Cano.

Según el galeno, otra de las creencias erróneas es que esta enfermedad solo la padecen quienes son débiles o tienen falta de voluntad. “Realmente las personas con depresión no ponen de su parte, no porque no lo deseen, sino porque el padecimiento se los impide. Este mito suele afectar más al individuo haciéndolo sentirse culpable por no poder afrontar la situación y provocando que no hable del problema; sin embargo, es importante alentarlo a buscar la ayuda pertinente”.

El padecimiento no es eterno

Los expertos afirman que la depresión no es igual en todos los pacientes y no dura para toda la vida.

Las mujeres son más propensas a padecerla, mientras que los hombres suelen sentirse mucho más cansados e irritables. Asimismo, si esta enfermedad se diagnostica y se trata adecuadamente, puede curarse.

La depresión, como trastorno emocional necesita de atención médica y en la mayoría de los casos, también de tratamiento. “El primer paso para atender la enfermedad es que la persona pierda el miedo y acuda al médico; tan pronto se haga el diagnóstico, más efectivo puede ser todo el proceso. Es importante mencionar que no existen dos casos de depresión iguales, por lo que el especialista evaluará a cada paciente e indicará el tratamiento que más le convenga. Ningún paciente está solo; entre todos podemos ayudarle”, comenta Cano.

Los tratamientos pueden variar según la condición y contexto del paciente, sin embargo, algunas opciones son aplicar cambios en el estilo de vida, llevar una terapia psicológica o psiquiátrica y la medicación. “Es importante que quienes sufren depresión reciban un diagnóstico pronto y certero en conjunto con su tratamiento, ya que en ciertas regiones la evaluación errónea es una barrera para la atención eficaz de esta enfermedad”, señala el galeno.

Adultos mayores y niños

Se dice que la depresión es un estado normal de la tercera edad, pero eso no es cierto. Todas las personas pueden sufrir un cuadro depresivo en cualquier momento de sus vidas. Lo que sí sucede es que los adultos mayores no suelen aceptar fácilmente que tienen sentimientos de tristeza o sus síntomas, a veces, son menos evidentes. Asimismo, son más propensos a padecer otros trastornos médicos, que pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad.

“Debido a que la depresión afecta la calidad de vida de quienes la sufren, es importante que se le brinde atención inmediata y que tanto el paciente como quienes le rodean, comprendan de qué trata la enfermedad. Si se hace caso omiso a los mitos a su alrededor, será más sencillo que la persona busque ayuda”, reconoce el doctor Cano.

Igualmente cada día más niños son diagnosticados con depresión infantil, la cual se manifiesta cuando el infante enfrenta una situación de tristeza de mayor intensidad y duración.

Depresión: la importancia del diagnóstico y la prevención

Abigaíl Velásquez, psicólogo clínico de la Caja de Seguro social (CSS), explica que la depresión en los niños suele aparecer cuando estos enfrentan presiones de estudio muy estricto, pérdida de uno de sus padres, antecedentes de abuso físico, sexual o maltrato psicológico, y por defectos físicos; sin embargo, la principal causa suele ser que no se sienten queridos por sus familiares.

Tipos de trastornos depresivos

SEGÚN SU CLASIFICACIÓN

Trastorno depresivo mayor: se manifiesta por una combinación de síntomas que interfieren con la capacidad de estudiar, dormir, comer y disfrutar de las actividades que antes eran placenteras.

El inicio típico de la depresión mayor se presenta entre los 10 y 11 años de edad y puede volver a manifestarse luego de un año y medio, si es que no ha sido tratada debidamente por un profesional.

Trastorno distímico (distimia): es un tipo de depresión menos grave, que incluye síntomas de largo plazo que no incapacitan pero interfieren con el funcionamiento y el bienestar del individuo. Suele presentarse por igual en ambos sexos y provoca un deterioro frecuente de la interacción social.

Por consiguiente, las personas con trastorno distímico presentan con mayor frecuencia signos neurológicos leves, especialmente sugerentes de disfunción cerebral o ganglio basal y generalmente presentan más ansiedad, quejas somáticas, alucinaciones auditivas, rabietas y problemas de conducta, conforme a su nivel de desarrollo cognitivo, reconoce Abigaíl Velásquez, psicólogo clínico.