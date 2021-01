Las 'sex shops' no se detienen y resisten durante la pandemia

Las tiendas eróticas han logrado subsistir durante la pandemia. Archivo | La Estrella de Panamá

En países como Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos las sex shops de venta online tuvieron un marcado incremento en su facturación en 2020, durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

Sin embargo, la historia es diferente para aquellas que solo contaban con presencia física, ya que algunas tuvieron que cerrar sus puertas, mientras que a otras no les quedó más que adaptarse a las plataformas virtuales para mantenerse activas en el mercado.

Mercedes Morgan, gerente general de Private XXX Sex Shop Panamá, con 23 años de presencia en el país, comentó a La Estrella de Panamá que las ventas no se han incrementado en las tiendas de accesorios eróticos. “Con la situación actual, la gente está más preocupada por su salud, alimentación y la educación de sus hijos”.

La comerciante que tenía dos tiendas y tuvo que cerrar una de ellas, añadió que la crisis sanitaria ha condicionado la subsistencia de los comercios en espacios físicos, y “lo que ganan no alcanza para pagar los impuestos y los servicios básicos”, que aun estando cerrados temporalmente, tienen que seguir costeando.

Se recomienda mantener una higiene segura, luego de usar los juguetes sexuales. Archivo | La Estrella de Panamá

“A las tiendas que solo venden online puede que les vaya un poco mejor, porque no tienen el compromiso de pagar impuestos al Municipio, luz, agua, sistemas de alarma”, explicó Morgan, quien admitió que no ha logrado obtener las ganancias que antes lograba en 30 días, luego de haber estado cerrados por seis meses.

En tanto, Juan Mejía, asesor de Sexy Provocateur Panamá, una empresa de venta online, explicó que durante la pandemia ha conseguido más contactos, pero no más ventas.

“Durante este periodo las personas han buscado juguetes sexuales como una forma de distraerse, puesto que ahora mismo todos los sitios de diversión como cines, casinos, discotecas y demás están cerrados, por ende las parejas y los que están solteros buscan vivir nuevas experiencias con estos accesorios eróticos”, planteó Mejía.

Los juguetes sexuales siguen siendo aliados de la intimidad. Archivo | La Estrella de Panamá

Útiles y seguros

Actualmente existen miles de juguetes sexuales o juguetes para adultos. De acuerdo con Morgan, “usar juguetes sexuales es completamente normal, pero también es normal no usarlos. Es una decisión personal y todos los individuos son diferentes. Si usa los juguetes sexuales de manera segura, estos no son dañinos en lo absoluto”, aclaró.

Sobre su compañía, mencionó que es una de las primeras tiendas eróticas que se abrió paso en el país. “Empezamos como distribuidora de películas para adultos y también llegamos a ofrecer películas de acción, drama y suspenso a todos los videoclubes como Blockbuster o Videocity (hoy cerrados), que eran los que llenaban el vacío, pero con la llegada de la tecnología, disminuyeron las películas eróticas y se innovó en la juguetería sexual”, detalló.

Las tiendas de juguetes sexuales en Panamá tienen como alternativa las ventas 'online'. Archivo | La Estrella de Panamá

Añadió que los adultos jóvenes son los que más buscan o compran juguetes sexuales con el fin de satisfacer sus necesidades o salir de la rutina.

Mejía también resaltó que los clientes agradecen que los artículos sean enviados en empaques simples, es decir, sin ningún tipo de logotipo, porque aún existe un tabú sobre el uso de estos artículos. “Con tanta competencia, las ventas se vuelven más difíciles; se vende menos y eso es parte del negocio, solo queda hacerlo bien o con estrategias para seguir adelante”, reconoció.

Recomendaciones y seguridad

Según información reseñada en el portal de salud sexual y reproductiva, Plannedparenthood.org, si los juguetes sexuales se comparten con otras personas es posible contagiar enfermedades de transmisión sexual (ETS).

“Si alguien tiene una infección de transmisión sexual (ITS) y utiliza un juguete sexual, sus fluidos corporales quedan en el objeto y puede transmitir la infección a la siguiente persona que use el mismo accesorio. En ese sentido, no es recomendable compartir los juguetes sexuales en pareja”, mencionó el portal web.

Se recomienda lavar estos artículos íntimos con agua y jabón suave después de usarlos y antes de que toquen los genitales de otra persona. “Lo más recomendable es colocar un condón al juguete sexual y luego cambiarlo antes de que entre en contacto con los genitales de otra persona”, destacó la publicación.