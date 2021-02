La donación de esperma: mitos y repercusiones

La donación de esperma abre una puerta a la familia y a numerosas posibilidades. Además, no suele ser un problema en la dinámica de pareja, ya que no requiere de un sacrificio dentro de la vida sexual activa, sin embargo, la comunicación es clave al adentrarse en el proceso

La donación de esperma permite brindar nuevas oportunidades a parejas o madres solteras sin afectar el rendimiento sexual del hombre.

Mantener una vida sexual saludable es clave para el proceso de donación de esperma; aunque muchos piensen que no se interconectan, en realidad necesitan equilibrarse entre sí para la satisfacción física y personal del hombre.

La calidad de los espermatozoides se define por el estilo de vida del hombre; la actividad física y una buena alimentación son necesarias para mantener un alto nivel de producción de esperma, sin embargo, también existe una práctica que es necesaria y es beneficiosa si se busca donar esperma: el sexo.

La práctica de relaciones sexuales permiten una menor oxidación de los espermatozoides alojados en los testículos, tal como indicó al diario El País el ginécologo y director de HM Fertility Center, Isidoro Bruna: “Los largos períodos de abstinencia pueden ser perjudiciales; cuanto más tiempo estén los espermatozoides en el epidídimo testicular, mayor es el estrés oxidativo al que están sometidos”. Por esta razón, a los varones se les solicita que no se abstengan de estímulos sexuales por más de dos días antes de asistir a la cita de donación.

El tabaquismo, el consumo de alcohol en exceso y el consumo de drogas pueden afectar la libido y el rendimiento sexual del hombre.

Pero la donación requiere de un pequeño tiempo de abstinencia sexual, lo que quizá pueda asociarse a afectaciones en el apetito sexual del donador, sin embargo, nada más alejado de la realidad. En conversación con La Estrella de Panamá, el sexólogo Pedro Rondón indicó que el hombre no debe preocuparse por verse afectado en su deseo sexual individual o en el rendimiento en las relaciones íntimas con su pareja, ya que “no existe problemática que se correlacione con la donación y el apetito sexual”.

“Cuando una persona dona su esperma, debe tener de tres a cinco días de abstinencia, sin embargo, nada le afectará en el deseo de tener relaciones sexuales, sino que se mantendrá igual como si fuera una sesión normal de masturbación, una práctica común y apropiada tanto para solteros como para las parejas casadas que no afecta su frecuencia sexual”, señaló el experto. Aparte de brindar una oportunidad para las familias que buscan crecer, las eyaculaciones constantes ayudan a mejorar y fortalecer los espermatozoides, además de no presentar un riesgo en la salud del hombre, sino aumentarla.

Rondón puntualizó que los hombres no deben sentirse presionados a tener una abstención para donar esperma, ya que “el rendimiento no va a disminuir, la frecuencia se va a mantener en nivel bajo, moderado o alto, dependiendo de su normalidad”, y que mientras la motivación de la actividad sexual permanezca “se puede donar cada semana, pero no todos los días, ya que en más abstinencia hay menor calidad de esperma para el objetivo reproductivo”.

Así mismo, el sexólogo comentó que la donación de esperma no suele ser un problema en la dinámica de pareja, ya que no requiere un sacrificio dentro de la vida sexual activa, sin embargo, la comunicación es clave al adentrarse en el proceso. “Una de las mayores preocupaciones incluyen la calidad de vida del donante, lo que a largo plazo, de ser óptima, puede ayudar a dar muchas más muestras sanas para los bancos de esperma”, comentó.

Panamá

Por su parte, la directora del Laboratorio FIV de IVI Panamá, Ana Palma Govea, apuntó que no hay registros nacionales que confirmen un aumento o decrecimiento de los donantes de esperma en Panamá, pero que es una práctica beneficiosa para la población nacional e internacional.

Así mismo, indicó que el hombre no “pierde” espermatozoides al hacer donaciones constantes, ya que “el cuerpo tarda 72 días en producir espermatozoides plenamente desarrollados, por lo que la espermatogénesis, que es el proceso por el cual se producen los espermatozoides, ocurre de forma constante en el hombre.

Palma coincidió con Rondón en que la donación de esperma “no afecta de ninguna forma al hombre, a diferencia de una donación de óvulos que se debe llevar a cabo con intervención quirúrgica y con una preparación específica”.

Anotó que los hombres que deseen donar esperma deberán someterse a una serie de pruebas generales, microbiológicas, genéticas e infectocontagiosas. “También se le realiza una evaluación psicológica para conocer sus antecedentes personales, evaluar su personalidad y confirmar que acepta las condiciones del programa de donación”, agregó la experta, “Y por supuesto, pruebas de fertilidad, para determinar si son aptos o no para participar en el programa”.

Dentro del programa de IVI Panamá, para ser donante de semen se requiere que la muestra seminal posea una elevada concentración (unas 3 veces superior al valor de normalidad según la OMS) y que más del 50% de los espermatozoides se muevan progresivamente. Solo si se cumplen todos estos criterios se considerará apta la primera prueba de semen y se continuaría con el proceso de selección. Palma también indicó que el periodo de donación suele durar alrededor de seis meses, y “no se suelen prolongar las donaciones más allá de 20-25 muestras recogidas”, para garantizar “una cantidad limitada de niños nacidos a partir de un donante”.

La donación de esperma es un proceso de solidaridad con el prójimo, mayormente en la comunidad de mujeres que buscan ser madres, ya sea en pareja o solteras, por lo que la necesidad de donantes es de alta demanda en la región. Al conocer las ventajas de la constante eyaculación dentro de una vida sexual saludable, el hombre puede conocer realmente cómo mejorar sus posibilidades de reproducción en algún punto de su vida, sin embargo, los médicos expertos indicaron que pasados los 45 años la calidad de los espermatozoides disminuyen, por lo que aprovechar la fertilidad de la juventud es clave para una vida sexual activa.

Los espermatozoides se regeneran cada 72 horas, lo que permite al hombre tener mayor producción de esperma de forma natural.

En este contexto los expertos recomiendan evitar el consumo de bebidas alcohólicas en exceso, fumar y el consumo de drogas ya que, según indicó Bruna: “Los varones fumadores presentan una disminución del 13% en la movilidad de los espermatozoides y un consumo excesivo de alcohol se asocia a los varones con teratozoospermia –menos del 4% de espermatozoides morfológicamente normales– y oligozoospermia –baja concentración en el eyaculado–, disminución de la libido y disfunción eréctil”.