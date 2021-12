Casos de malaria se disparan en el mundo debido a la pandemia

El último Informe Mundial de Malaria 2021, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que analiza el comportamiento de la enfermedad durante el año anterior, arrojó resultados alarmantes, sobre la situación de la malaria en el mundo. El 2020 cerró con 241 millones de casos y 627 000 muertes.

El documento emitido el pasado 6 de diciembre, maneja datos sorpresivos sobre el comportamiento de la enfermedad en el mundo. Pasando de 227 millones de casos en 2019, a 241 millones en 2020, lo que representa un incremento de 14 millones.

En cuanto a las muertes, también existió un aumento considerable, pasando de 558 000 fallecimientos por malaria en 2019, a 627 000 en 2020 es decir, 69 000 muertes más que el año anterior.

Según el director general de la Organización, Tedros Ghebreyesus, el motivo del aumento en los casos se debe principalmente a la interrupción en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad durante la pandemia. En concreto dos tercios de los fallecimientos ocurridos se debieron a esta situación.

La región más afectada por esta enfermedad continúa siendo el África subsahariana, la cual representa cerca del 95% (228 millones) de todos los casos de malaria y el 96% (602 000) de las muertes por este padecimiento. A su vez, el 80% de las muertes se dieron en niños menores a cinco años.

Los principales países de esta región en cuanto a casos de malaria fueron: Nigeria (26.8%), República Democrática del Congo (12.0%), Uganda (5.4%), Mozambique (4.2%), Angola y Burkina Faso (3.4%).

Región de las Américas

Para 2020 18 naciones de nuestra región representaron el 0.3% de los casos de Malaria. De estos países, tres son los que acarrean el 77% de todos casos: Brasil, Colombia y Venezuela. Este último siendo uno de los más afectados todos los años.

En relación a Panamá, se ha experimentado un aumento considerable de los casos, pasando de 1485 casos en el 2019, a 2128 a la fecha de publicado este informe. Pero nuestra nación no es la única de la región en verse afectada por el aumento de contagio, Bolivia registró un aumento de 3852 casos más que en 2019. Así mismo Haití (20 375), Honduras (654) y Nicaraguas (16 527), también tuvieron un incremento.

No obstante, no todo es negativo. El Salvador fue certificado como libre de malaria este año. Así mismo, Belice informó que no tuvo casos de malaria por segundo año consecutivo.

Metas inconclusas

El director general de la OMS, informó que las metas que se tenían planteadas para el 2030 “no se cumplirán”, ya que no se siguieron las pautas establecidas por la entidad.

La OMS había planteado reducir la tasa de mortalidad por malaria en un 40% para el 2020, en un 75% para el 2025 y en un 90% para el 2030. De la misma forma, se planteó eliminar por completo en 18 países para esas fechas.

El documento expresa que lograr el cumplimiento de los objetivos mundiales requerirá de un nuevo enfoque, nuevas herramientas y una mejor aplicación de las que ya existen. Así como triplicar la financiación actual destinada para el combate de esta enfermedad. Pasando de 3.3 mil millones por año para el 2020, a 10.3 mil millones por año para el 2030.