La ciencia de los anticonceptivos, un amplio mercado para prevenir los embarazos

Las pastillas anticonceptivas, o también llamados anticonceptivos orales son métodos seguros, más no 100% eficaces.

Las pastillas anticonceptivas, o también llamados anticonceptivos orales son métodos seguros, más no 100% eficaces, para prevenir algún tipo de embarazo. Según el Instituto Mexicano de Seguro Social, estas pastillas tienen “una eficacia del 98%”, un hecho que también depende de otros factores.

Según información reseñada en el portal web de KidsHealth, un proyecto de The Nemours Foundation enfocado a la salud de los niños, “por lo general, la eficacia de cada tipo de método anticonceptivo depende de muchas cosas. Entre ellas se encuentran si una persona tiene alguna afección o está tomando algún medicamento o suplemento de hierbas que pueda interferir con su uso, por ejemplo, la hierba de San Juan”.

La hierba de San Juan es una planta que contiene propiedades anti bacterianas la cual funciona para combatir el estrés, la depresión, la ansiedad, el nerviosismo, las lesiones cutáneas y las heridas por quemaduras.

En la misma línea sobre la efectividad de las cápsulas anticonceptivas, ello dependerá mucho del momento en que se ingieran, así como de la hora y la constancia de su uso.

Existe varios tipos de anticonceptivos, ya sean orales, inyectables o un implante.

El artículo mencionado también aclara en que estas píldoras no previenen o evitan algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. “La abstinencia (la decisión de no tener relaciones o contacto sexuales íntimo) es el único método que siempre previene los embarazos y las ETS”. Por ello, lo más recomendable, desde las voces de experto, es el uso de condones y tomar la píldora anticonceptiva en conjunto.

Un artículo publicado en el sito web oficial de la aplicación de salud femenina 'Flo', Anna Tarhonskaja, ginecóloga obstetra y médica consultora, describe en que estas cápsulas pueden serle útiles a la mujer para también “tener una mejor calidad de vida, un ciclo menstrual regular y tratar síntomas debilitantes”. Así como también pueden “tratar las migrañas menstruales, afrontar los síntomas de la perimenopausia, controlar tu síndrome de ovario poliquístico (SOP) y el acné”.

Una amplia gama

Existe varios tipos de anticonceptivos, ya sean orales, inyectables o implantes.

El condón y las pastillas anticonceptivas son métodos seguros, como barrera de protección frente a los embarazos, durante las relaciones sexuales. Shutterstock

Según reseña KidsHealth.org, existen 14 métodos en el mercado.

El principal, con un 100% de eficacia se encuentra en la abstinencia sexual. Cita también otras formas seguras de practicar sexo sin un embarazo; como el implante anticonceptivo, y el DIU (Dispositivo Intrauterino).

“Las pastillas anticonceptivas ya tienen un lugar en la vida cotidiana de las mujeres”, LESBIA GONZÁLEZ, PSICÓLOGA FORENSE.

Como métodos de menor eficacia se encuentran el parche anticonceptivo, la píldora e inyección anticonceptiva y el anillo anticonceptivo.

Este último es un anillo blando y flexible que previene la ovulación, se coloca en la vagina y libera hormonas a través de la pared vaginal hacia el fluido sanguíneo. Las mujeres utilizan este anillo también de acuerdo con su ciclo menstrual.

También es posible empelar el preservativo femenino o el método Ogino, la abstinencia periódica basada en el ciclo menstrual, un espermicida y el coitus interruptus.

Por otra parte, la inyección anticonceptiva es “se administra una vez cada tres meses y contiene una forma de larga duración de la hormona progestina”, describe KidsHealth.org.

Esta hace la labor de “impedir la ovulación (liberación de un óvulo en cada ciclo mensual). Si una mujer no ovula, no podrá quedar embarazada porque no dispondrá de ningún óvulo que pueda ser fecundado. La progestina también aumenta la densidad de las mucosidades alrededor del cuello del útero. Esto dificulta que los espermatozoides entren en el útero y alcancen cualquier óvulo que pueda haber sido liberado. Esta disminuye el recubrimiento interno del útero para que al óvulo fecundado le resulte más difícil anidar en sus paredes, citó el artículo.

La psicóloga forense, Lesbia González, explicó a La Estrella de Panamá que “las pastillas anticonceptivas ya tienen un lugar en la vida cotidiana en la vida de las mujeres”.

“De alguna manera son aceptadas definitivamente por el varón porque generalmente estos no son quienes buscan métodos anticonceptivos, aunque existan también para ellos.”

Sobre la dinámica en la pareja con respecto al consumo de los anticonceptivos, González aseguró que cuando hay implicaciones afectivas y la negativa a emplear estos métodos es necesario buscar ayuda profesional.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “entre los años 2000 y 2019, la prevalencia del uso de anticonceptivos modernos en mujeres en edad reproductiva casadas aumentó a nivel mundial 2,1 puntos porcentuales”.

A su vez, la OMS destacó que este desacelerado aumento tuvo su causa en “el acceso limitado a los servicios de planificación familiar, sobre todo por parte de las personas jóvenes, con menos recursos y solteras; el miedo a las reacciones adversas, que a veces se han sufrido con anterioridad; la oposición por razones culturales o religiosas; la mala calidad de los servicios disponibles; los prejuicios de usuarios y profesionales contra algunos métodos, y los obstáculos por razón de género para acceder a los servicios”, destacó la ONU.