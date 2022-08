Libros que complementan la vida en pareja desde la voz de expertos

Las Fantasías de La Virgen Pervertida. Volumen 1 y 2 se busca romper con la hipocresía y el puritanismo Cedida

Pese a que aún hoy muchos lo ven como un tema tabú, el sexo siempre ha despertado curiosidad en la humanidad, tanto así que se han escrito numerosos libros de los cuales muchos han llegado al cine.

De acuerdo con los expertos, los libros sobre sexualidad proporcionan conocimiento, promueven el desarrollo intelectual e incluso estimulan la conectividad sexual en las parejas, a fin de que disfruten satisfactoriamente de la intimidad.

Jamil Rivera Sánchez, psicóloga y especialista en conductas sexuales, explicó que para tener relaciones sexuales satisfactorias es importante entender lo que “queremos y lo que quiere la otra persona”, y para ello existen muchos libros didácticos y de autoayuda, muy fáciles de conseguir que de seguro serán buenos aliados.

Las fantasías de la virgen pervertida. Volumen 1, escrito por los panameños Anayansi Santamaría y Ricardo Iván Villarreal, es uno de esos ejemplares de cuentos eróticos llenos de humor y pasión.

“Con el libro queremos romper de un solo golpe la copa rebosada de la hipocresía y el puritanismo, a la vez que mancillamos el paradigma del “libro erótico”. Algún personaje de este libro, sino muchos, es un reflejo de nuestros deseos más íntimos, y tiene un contexto contemporáneo que apela a lo que sucede hoy en la sexualidad”, comentó a este medio Santamaría.

Según la escritora, este libro es genuina sexualidad moderna y abiertamente latinoamericano. “Representa a hombres y mujeres totalmente empoderados y seguros de sí mismos, de sus gustos, sus motivaciones y su sensualidad. Entre sus páginas se plasma a la mujer de hoy, quien está llena de amor propio, habla sin tapujos, y ya no tiene miedo de mostrarse como es. No solo no tiene miedo de escribir, sino de hablar y de conseguir lo que quiere. En estas páginas se representa a la mujer que descubre que puede ser dueña de su cuerpo y propietaria de su placer, sin desmeritarse en el proceso, y a un hombre que respeta eso”, detalló.

“Este volumen está escrito en un lenguaje coloquial sencillo, directo y soez para que pueda ser disfrutado por una audiencia con una mente abierta. También, hemos querido proyectar una sexualidad auténtica, segura e inclusiva, porque creemos que el mundo del erotismo es muy diverso y complejo”, resaltó Santamaría.

De igual forma la escritora señaló que cuentan con un segundo volumen de este libro erótico.

Las fantasías de la virgen pervertida. Volumen 1 está disponible en la plataforma Kindle de Amazon.

Por su parte, Íntimamente poderosa: más de 150 consejos, tácticas y herramientas para disfrutar tu intimidad, es un e-book escrito por las famosas doctoras Klara Senior y Sofía Herrera, conocidas en las redes sociales como “las salvadoras de la salud íntima”. No es más que una guía de apoyo para que mujeres y hombres pierdan la vergüenza y el miedo a conocerse mejor, amarse y disfrutarse más.

“Tenemos más de 1,5 millón de seguidores, y a menudo recibimos cientos de mensajes de mujeres y hombres que viven solos o en pareja, que luchan por sentirse felices, pidiéndonos consejos o la receta perfecta, sin darse cuenta de que, para lograrlo, primero tienen que conocerse, explorarse, amarse y así disfrutarse más para alcanzar el éxito en todos los aspectos de la vida”, dijo Senior en un comunicado.

Para la escritora, no hay una receta exacta para mantener una conexión íntima, sana, emocionante, más que estar conscientes de lo que “nos llena íntimamente”, porque el cambio empieza trabajando en el autoconocimiento, entendiendo que sea que estemos solos o acompañados, de nada sirve quejarse, y no trabajar para entender las reacciones de nuestro cuerpo.

De acuerdo con Herrera, con esta guía invitan a las parejas e incluso a los que no tienen pareja a que especien, endulcen o salpimenten a su gusto su relación”. Entre los ingredientes están el amor propio, el deseo, la complicidad, el tiempo y la salud íntima. La completa guía ya está disponible en Amazon y en tusaludintima.com.

Otra autora muy buscada por sus novelas eróticas es Megan Maxwell, quien ya tiene en su haber más de 20 títulos. Uno de los más sonados es Pídeme lo que quieras, uno de los primeros libros eróticos que escribió la autora.

Pídeme lo que quieras, del cual existen siete ejemplares, está muy relacionado con el libro 50 sombras de Grey, y aunque parezca que el tema es igual, lo cierto es que Maxwell supo llevar la historia a su terreno.

Este año la escritora española presentó su nueva novela romántico erótica ¿Y si lo probamos...?

Maxwell aseguró al diario Expansión que se trata de una historia de un amor diferente al resto. “En el fondo es una historia de amor cargada de muchísimo erotismo. Tampoco es que tenga una diferencia impresionante”, comentó.

Igualmente podemos mecionar a Noemi Casquet, autora de la trilogía Zorras, quien publicó en junio de este año Cuerpos, una bilogía que invita a viajar al Madrid del placer sin tabúes y al centro del éxtasis y la identidad.

Así como estas autoras y autores existen muchos otros, como Rose Gate, Lena Valenti, que con sus novelas buscan dejar atrás el tabú sobre el erotismo y la sexualidad en general.

Para adolescentes

Hablar con los hijos sobre la reproducción, el acto sexual y otros asuntos afines es uno de esos momentos que más les cuesta a los padres en la educación.

Muchos no saben cómo actuar o qué contarles ante las preguntas que hacen, por lo que expertos recomiendan una selección de libros de sexualidad adecuados para esta etapa, sobre todo, en un momento en el que la tecnología y el acceso a contenidos relacionados con la sexualidad son una realidad.

Si la educación sexual es una de las asignaturas pendientes, el libro Sexperimentando de la psicóloga y sexóloga clínica Nayara Malnero es ideal. De forma sencilla y práctica, la terapeuta de pareja habla sobre sexualidad sin prejuicios.

¿Es tu primera vez y sientes cierta inseguridad? Nayara responde, de forma directa, esta y varias dudas básicas e inseguridades. También brinda claves para ayudar a comprender mejor lo que pasa con el cuerpo y los sentimientos, y cómo expresarlos. Es un libro ideal para adolescentes, padres y educadores.

Nadie nace sabiendo: Manual de sexualidad para jóvenes y no tan jóvenes (Plan B) 2022, sin tabúes ni desinformación, el farmacéutico más popular de las redes, Farmacéutico Fernández, cuenta en este libro todo lo que los adolescentes deberían saber sobre sexualidad y salud sexual.

Desde cuáles son los mejores métodos anticonceptivos, sobre si ¿realmente la 'primera vez' es tan importante? ¿Por qué duelen los ovarios? ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo prevenirlas? ¿Cómo se usa correctamente el preservativo? ¿La píldora anticonceptiva es perjudicial para la salud?

“Mi intención es ayudaros a resolver algunas dudas y evitar ciertos miedos, así como acompañaros en vuestros primeros pasos hacia una vida sexual plena, sin tabúes ni falsos mitos”, señaló el escritor en la sinopsis del libro.

De acuerdo con Rivera, la salud sexual es un aspecto fundamental para el bienestar individual, de las parejas y de las familias. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que se requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, sin coerción, discriminación ni violencia.