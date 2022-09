'Un diagnóstico temprano me salvó la vida'

Roberto un día después de la cirugía en Cleveland Clinic Cedida

Para Roberto Mainieri (72 años), quien llevaba una vida completamente normal, su mundo cambió el día en que un coágulo de sangre en su orina lo hizo acudir al cuarto de urgencias de un centro hospitalario en Panamá, donde luego de diversas pruebas de radiología y video-cistoscopia con biopsia excisional, fue diagnosticado con carcinoma urotelial de alto grado con diferenciación escamosa extensa, en la pared lateral izquierda de la vejiga, con invasión a muscularis propia (músculo detrusor).

¿Qué es un carcinoma urotelial?

Los carcinomas uroteliales figuran entre uno de los tumores más frecuentes después de algunos como próstata, colorrectal, pulmón o mama; los mismos suelen desarrollarse en las vías urinales inferiores y superiores abarcando partes del tracto urinario como pelvis renal, vejiga, uréteres y riñón. Se estima que dentro de las patologías urológicas son el segundo tumor después del cáncer de próstata.

El doctor Jihad Kaouk dando el alta a Roberto un mes después de la cirugía Cedida

Mainieri tuvo que comenzar de inmediato con el tratamiento preliminar, tenía en ese momento 69 años. Es en ese momento donde su urólogo de cabecera, le recomendó realizarse una cirugía en un centro de alta densidad, debido a que en Panamá la operación recomendada (Cistectomía radical de la vejiga con remplazo de neo-vejiga) no se practica con frecuencia y se realiza mediante cirugía abierta, por lo que tuvo que buscar otras alternativas médicas.

Optó por Cleveland Clinic, ubicada en Estados Unidos, una de las instituciones médicas reconocidas en el mundo en temas de tratamiento de cirugías urológicas, y que hace este tipo de cirugía a través de tecnología robótica de alta precisión, mínimamente invasiva lo que representa menos riesgos.

Jihad Kaouk y su equipo de urólogos, recibieron a Roberto a quien le suscribieron un plan de tratamiento que incluyó exámenes preoperatorios, cistectomía radical de la vejiga con remplazo de neo-vejiga (confeccionada con parte del intestino delgado) y seguimiento de observación por un período de un mes.

Roberto junto a su hijo en el hotel de Cleveland Clinic Cedida

Roberto llegó a las instalaciones de la entidad médica el 11 de agosto de 2019 para los exámenes preoperatorios de rigor. Cinco días después, el 16 de agosto, la cirugía se había realizado de manera exitosa, regresando a Panamá el 20 de septiembre de 2019. “Solo con llegar a las instalaciones de Cleveland Clinic se nota que estás en un recinto médico de primera clase; el personal siempre mantiene una actitud amable, que transmite confianza y seguridad en el proceso, pero la familia es el soporte de todo, mi esposa (Dioselina), mis hijos (Delia del Carmen, Milagro del Carmen, Roberto Antonio y Andrés Roberto) jugaron ese papel fundamental en mi cuidado y recuperación al transmitir la confianza necesaria para vencer este padecimiento”, agregó Mainieri en exclusiva para La Estrella de Panamá.

“Aún recuerdo aquel día en que se reveló mi diagnóstico a raíz de un coágulo de sangre en la orina. Mi mundo se desvaneció; un tumor maligno llegaba a mi vida para darle un giro de 180 grados, todas las prioridades que anteriormente tenía presentes pasaron a un segundo plano e incluso a no ser importantes, me enfoqué en vencer este padecimiento que no me haría ser una cifra más, más bien un sobreviviente”, acotó Roberto.

Actualmente, Roberto agradece a Dios por llevar una vida normal, ha superado el temor a los carcinomas uroteliales. Ha retomado sus actividades familiares, profesionales, deportivas y recreativas, vive plenamente y ha iniciado un proyecto que había dejado a medias como la escritura de un libro. “Me enfrenté a la fragilidad humana en este caso la propia, le hice frente a los carcinomas uroteliales y les gané”.

Roberto, cuando le dieron salida del hospital Cedida

El paciente añadió que sobrevivir a este tipo de padecimiento cambió su vida, “hoy soy un hombre de mucha más fe, la detección temprana y un tratamiento adecuado de esta enfermedad, me salvaron la vida. Recomiendo a las personas que padecen de algún tipo de enfermedad que busquen ayuda a tiempo, seguir las recomendaciones de los especialistas, tener paciencia durante el proceso de recuperación postoperatoria e ir recobrando el terreno de actividades perdidas poco a poco, a medida que la mejoría lo vaya permitiendo”, agregó.

La determinación que Roberto le dio a su recuperación jugó un papel vital. Pasada la intervención su proceso de recuperación inició caminando cinco veces al día y realizando ejercicios con pesas de 2 libras, hasta llegar a su ritmo normal. Hoy camina una hora y trota por espacio de 20 minutos, unas tres o cuatro veces a la semana; también levanta pesas de hasta 100 libras en press de banca. Como profesional de la salud (psicólogo clínico) ha regresado a la atención de pacientes, aunque detalla que por temas de la pandemia atiende en línea.

“Estaré eternamente agradecido con todo el personal de Cleveland Clinic Ohio, médicos, personal administrativo, técnico y enfermeras, por guiarme, alentarme en todo mi proceso; a mi médico que Dios, cualquiera que sea su concepción de él, le bendiga y le brinde salud y larga vida para que pueda seguir ayudando con su destreza y conocimientos a muchas más personas. En Panamá cuenta con un amigo más”, comentó Mainieri.

Roberto junto a su esposa después de la operación Cedida

De acuerdo con Jihad Kaouk, por años Cleveland Clinic se ha posicionado como un referente de la salud a nivel mundial, “contamos con centros de excelencia con equipo de primer mundo. Nuestra misión es llevar esperanza de vida a aquellos pacientes que están pasando por una enfermedad, es por ello que todo nuestro personal de cuidado experimentado, cuenta con el conocimiento y con la pasión para darle seguimiento a cada caso que manejamos”, detalló.

Según el especialista, en el caso de Roberto el diagnóstico temprano jugó un papel importante en el tratamiento de la enfermedad, debido a que permitió identificar qué tipo de tratamiento dirigido al tumor se puede implementar en el paciente. “Nuestro compromiso como sistema de salud es mejorar la calidad de vida de los pacientes, es por ello que la innovación y precisión médica ayudan en gran manera a estar un paso al frente por la salud”, detalló.

Actualmente Cleveland Clinic cuenta con tres hoteles que facilitan el acceso a los servicios postoperatorios con un rápido ingreso para ser atendido en caso de algún seguimiento hospitalario.

La familia lo recibe después de su proceso Cedida

Además, cuenta con farmacias, restaurantes y otro tipo de comodidades que les permite estar a la vanguardia, no solo de la medicina, sino que con este tipo de infraestructura también se desarrolla el turismo médico, especificó Kaouk.