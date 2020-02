Faltan 'ingenieros ingeniosos', sobran 'sabios de revista'

El término lo acuñé hace un tiempo para hablar de un tipo particular de persona. El “sabio de revista” para mí es aquel que con leerse un par de artículos sobre un tema y buscar en Wikipedia unos ejemplos, comienza a pontificar sobre un asunto.

Estos personajes abundan en temas como las redes sociales o las aplicaciones móviles, se mimetizan como consultores de tecnología o de cualquier cosa que suene “hot” o “trendy”, y casi siempre son los primeros en atrapar a incautos que desean hacer proyectos en ellos.

Por el contrario, para mí, el “ingeniero ingenioso”... más allá de ser alguien que se haya graduado de la universidad, debe ser alguien que ejercita el “ingenio”, por eso el “ingenioso” hidalgo Don Quijote de la Mancha es para mí uno de ellos.

Se necesita gente que use su capacidad de analizar los problemas y pueda formular nuevas soluciones, que logre crear sinergias y haga que las cosas pasen.

Los “sabios de revista” son en parte los causantes de que las personas no deseen intentar cosas nuevas en sus empresas u organizaciones, pues han tenido una mala experiencia con alguno de estos personajes.

El “sabio de revista” sabe decir que sí a todo, ocultando a los demás las dificultades de los procesos y las soluciones, dice lo que los demás desean escuchar, pues no es secreto que nadie quiere escuchar que debe hacer cambios en sus procesos, o arreglar algo en sus equipos... prefieren que les digan que todo es fácil y barato.

En la peatonal conocí al señor Rollo, que lleva muchos años en su negocio de lustrar zapatos y me explicó el proceso de cerrar los poros de una bota nueva, usando la llama de un periódico ardiendo. Mientras lo hacía, me dijo: “Todo en la vida tiene su ciencia”, y tiene razón.

Si usted desea crear una aplicación para un hospital, hacer una nueva forma de pago electrónico o lograr que todos los jóvenes de 15 a 25 años entren a su sitio web, ¿quién le dijo que con unos dolaritos y un solo “muchacho” lo puede lograr?

No estoy diciendo que todo debe ser caro, lo que digo es que el viejo dicho en inglés “if you paid peanuts, you get monkeys” que traduce “si pagas maníes, obtienes simios” es correcto para todas las áreas de trabajo, especialmente en la tecnología.