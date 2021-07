Ricardo Rodríguez: 'Estudiamos Panamá para ver si a futuro es posible introducir vehículos eléctricos'

Ricardo asegura que este año deberían conocerse los resultados del estudio que determinará si Panamá es un mercado apto para la introducción de los vehículos eléctricos de la compañía. Cedida

Ricardo Rodríguez es director general de Unidad de Negocios de Nissan en América Latina, una posición desde la cual lidera y coordina los objetivos de la marca en 34 países. Con más de 26 años de experiencia en la industria automotriz, posee un amplio conocimiento en gestión de proyectos, investigación, desarrollo y mercadeo. Con él analizamos el desempeño del sector en la pandemia y la posible llegada a futuro de autos eléctricos a Panamá, un hecho que depende estrictamente de la disposición de la infraestructura necesaria. El ejecutivo que nos recibe para una entrevista desde México, remarca que la presencia de Nissan en el mercado local se ha fortalecido, pese a la crisis, “Nissan Panamá normalmente tiene una participación de mercado del 13% y en 2021 estamos trabajando casi en un 16%; hemos subido en tres puntos porcentuales”, una escena en la que además “visualizamos una industria de 42 mil vehículos, lo cual quiere decir que recuperamos el nivel de 2019”.

Según datos de KPMG, se tenía previsto que el nuevo coronavirus impactara los ingresos del 80% de las compañías automotrices en 2020. Desde la experiencia de Nissan, ¿cuáles han sido las transformaciones en el mercado durante la pandemia?

Las transformaciones han sido en todo el mundo, no solo en la industria automotriz, y tuvimos que adaptarnos a vivir una nueva realidad. Tuvimos que adaptarnos a la manera en que nos relacionamos con el cliente, y el medio por el cual logramos contactarlo fue el digital; un medio que si bien ya venía desarrollándose con todas las marcas, la pandemia aceleró muchísimo; tuvimos que avanzar años en meses; esto realmente vino a cambiar la forma de hacer negocios en la industria automotriz. Te voy a dar un ejemplo: hoy en Nissan Panamá puedes comprar un auto sin presentarte físicamente en un distribuidor; desde tu teléfono o computadora puedes hacer toda la transacción e inclusive Nissan te lo puede llevar a casa, y esto habla de todo lo que evolucionó. Ya en Panamá veníamos trabajando este proceso, sin embargo hoy las ventas digitales en ocasiones superan las que se hacen en un distribuidor convencional.

Entiendo que han tenido que hacer ajustes en la producción, ¿cómo se han visto afectados los costos de las materias primas?

Durante la pandemia hubo un par de meses en los que la producción fue cero por la baja demanda y porque no podíamos ir a trabajar y fabricar los autos; entonces hubo una caída de producción. Esto pasó, ahora se está recuperando el mercado y nos enfrentamos a otro gran problema que es la reapertura de la demanda, que está creciendo en todo el mundo y los costos también. El acero está subiendo 40% en relación al año pasado y todo se debe a la gran demanda de productos en todo el mundo, y reabrir las plantas que pararon su producción nos está costando, pero esto al final, al paso del tiempo, se va a estabilizar. El tema es cómo sobrevivimos a estos tiempos que son muy variantes; Nissan lo hace tratando de planear lo mejor posible, regulando su producción y aunque en momentos no podamos surtir todo el producto que deseáramos y que nos demanda el mercado, estamos tratando de balancearlo.

Uno de sus mercados es el nuestro. ¿Cuál ha sido el comportamiento de consumo en Panamá y cuál es el perfil del cliente?

Vamos a hablar de 2019 (en Panamá), una industria de 40 mil vehículos que en 2020 cayó en un 50%, cuando se vendieron 20 mil y te estoy hablando de números gruesos y este año visualizamos una industria de 42 mil vehículos, lo cual quiere decir que recuperamos el nivel de 2019 y es algo muy bueno, y honestamente no esperábamos que se recuperara tan pronto. Hay una demanda insatisfecha de todo un año que está repercutiendo en tener estos niveles. Nissan Panamá normalmente tiene una participación de mercado del 13% y este año estamos trabajando casi en un 16%, hemos subido en tres puntos porcentuales; no es magia, es el trabajo conjunto de Grupo Excel, nuestro representante en el país y Nissan que han sabido satisfacer las necesidades de los clientes. Por otro lado, cabe hacer notar que Nissan no paró actividades, inversiones ni proyectos durante la pandemia, lanzamos diversos modelos de manera virtual como Frontier, Versa, Kicks y vienen un par de sorpresas más en el año, lo cual habla de que siempre fuimos optimistas en cuanto a la recuperación y el trabajo en el país, entonces seguimos invirtiendo, seguimos trabajando y ahora estamos en una buena posición para ofrecerle soluciones a los clientes.

El automotriz es uno de los sectores determinantes en la migración hacia modelos de producción, comerciales y organizacionales de sostenibilidad ambiental. ¿Cómo se han sumado a ello en Latam?

Te comento de lo global a lo local. Nissan, desde hace 12 años, inició acciones para generar el primer vehículo eléctrico de producción masiva. En aquel tiempo, ninguna marca pensaba que esto fuera posible; Nissan lo visualizó y lanzamos Leaf. Hoy, después de estos 12 años te puedo hablar de que ya tenemos la segunda generación de Leaf, siendo el vehículo más vendido del mundo y en el cual estamos basando nuestra estrategia de electrificación, que es la que nos da cero emisiones y es así como contribuimos con producto, a este tema ambiental.

Ricardo, hablemos de su portafolio de autos eléctricos y la apuesta de la marca por la movilidad inteligente, ¿cuáles son las previsiones para Panamá? ¿Qué necesita la marca en materia de infraestructura en nuestro país?

Son dos temas. Primero, en cuanto al portafolio del producto eléctrico en la región, tenemos al Nissan Leaf en más de siete países, fue punta de lanza en su momento y ahora lo mantenemos en el line up, pero no nos quedamos ahí, estamos trabajando para introducir en la región en los próximos meses, una nueva tecnología llamada 'E-Power' que es la evolución de los motores híbridos. El motor de un vehículo híbrido es a gasolina y se apoya de un motor eléctrico y entonces reduce las emisiones. Nuestra tecnología 'E-Power' que lanzaremos a futuro, es un vehículo con un motor eléctrico que se ayuda de gasolina, esto hace que la conducción sea como de un auto eléctrico; el vehículo normalmente está siendo impulsado por el motor eléctrico, no contamina, tiene todas las bondades y desempeño de un auto eléctrico y ocasionalmente se va cargando la batería con el motor de gasolina en momentos óptimos de trabajo de este, lo cual también hace que reduzcan aún más las emisiones. Tiene otra ventaja que es su rango de desempeño, que es mucho más amplio que un motor híbrido o convencional. Esta es la tecnología que vamos a introducir en los próximos meses. Referente a la infraestructura, ¿qué necesitamos para introducir un vehículo eléctrico? Hacemos un estudio en el cual revisamos si el país tiene la infraestructura, es decir, cargadores, para satisfacer las necesidades. Lo que menos queremos es introducir un auto que sea un problema para el cliente; debe tener cargadores a la mano para poderse mover. Hoy estamos haciendo el estudio en Panamá para ver si en un futuro, ya podemos introducir el vehículo.

¿Cuándo prevén tener resultados de este estudio?

Durante este año, ya estamos trabajando en ello. Pero te repito, no queremos apresurarnos a lanzar un vehículo que represente un problema para el cliente; no estoy diciendo que no esté listo Panamá, estamos estudiándolo, revisándolo y asegurándonos. Introducir un vehículo contempla este estudio, pero también una inversión bastante considerable en los distribuidores, para tener el equipo apropiado, la capacitación para resolver los mantenimientos o cualquier reparación; Nissan también provee instrucción a los cuerpos de seguridad del país, para que en caso de accidentes sepan cómo maniobrar con el vehículo; hay una batería que si no se maneja adecuadamente puede ser peligrosa; entonces es un plan muy robusto que Nissan se asegura de cumplir antes de lanzar, pero este año estamos trabajando en todo esto.