FEETech, un espacio de estímulo para la tecnología en la juventud

“La pandemia nos enseñó que la digitalización llegó para quedarse. Por eso, tenemos que ver qué herramientas tecnológicas tenemos que aprender para ser competentes en el mercado. Cuando la tasa de desempleo es alta, la alternativa es buscar un mecanismo para sobresalir del resto”, dice Claudia Escobar, gerente de país de Manpower, quien será una de las expositoras en el primer 'Foro de empleabilidad y emprendimiento juvenil en tecnología' que se realizará el 21 de octubre, con el objetivo de impulsar la transformación digital y ofrecer a jóvenes y profesionales actualizaciones sobre la construcción y desarrollo en este campo.

A la actividad asistirán expositores nacionales e internacionales, quienes hablarán sobre la empleabilidad y el emprendimiento tecnológico, las principales modalidades de trabajo y las tendencias en el uso de herramientas que permiten que la transformación digital sea una realidad.

Los expertos que participarán son: Elena Heredero, especialista líder en BID Lab; Gustavo Alvarado, head MKT Centroamérica Google; Alejandro Herrera, head Latam en Hootsuite; Dmitry Bestuzhev, jefe global de investigación y análisis de Kaspersky Latam; Wendy Jordán, fundadora de Encuentra24; Alex Neuman, experto en tecnología; Raúl Fernández, diputado de la nación; Claudia Escobar, gerente de país en Manpower Panamá; Janeth Rondón, consultora de empleabilidad digital; Eduardo Snape, de la fundación Comunidad Dojo; Warren Benavides, consultor en transformación digital, y Vielsa Gómez, especialista en proyectos, tecnología, ciberseguridad y transformación digital.

FEETech es un complemento de las actividades del programa de formación en soporte técnico que ha diseñado Google y que está siendo implementado en Panamá por el Banco Interamericano de Desarrollo BID LAB y GLasswing a fin de formar jóvenes entre 18 y 23 años con bases para introducirse en el mundo laboral con la tecnología como una competencia clave para la transformación digital.

Por su parte, la coordinadora del foro Gricelda Pineda explica que la idea del evento es generar un espacio de sensibilidad con los empresarios sobre la empleabilidad juvenil, enfocado en temas de tecnología que pueden darle una oportunidad a la juventud de insertarse en el campo laboral.

“Quisimos que en este foro coincidieran ambos grupos objetivo (empresas y jóvenes) y para eso creamos este primer evento sobre empleabilidad y emprendimiento juvenil en temas de tecnología. La actividad tiene tres contenidos principales que son: transformación digital, empleabilidad y emprendimiento. Además, hemos añadido el tema de educación continua en esta área”, dice.

El evento se llevará a cabo en dos jornadas. La primera es una jornada digital que contará con dos escenarios virtuales: uno enfocado en temas empresariales y otro orientado a los jóvenes.

La segunda jornada será presencial, enfocada a jóvenes y donde los expositores otorgarán información sobre educación. También habrá un encuentro con empresarios, el cual finalizará con un networking entre jóvenes.

El foro es gratuito y contará con la presencia de expositores nacionales e internacionales.

El objetivo del evento es dar a conocer las expectativas de empleabilidad juvenil de las empresas, crear un foro de conexión entre los jóvenes y las empresas enfocado en el tema de tecnología y crear un escenario de actualización sobre temas de transformación digital.

Los organizadores esperan una inscripción de al menos 500 personas. “Esperamos una excelente acogida por parte de profesionales de la tecnología, de personas que quieran actualizarse y de aquellos que quieran ver temas de transformación digital”.

Los interesados en participar pueden registrarse en el siguiente enlace:https://programa-sti.com/feetech/

“El foro no tiene costo alguno. Lo que queremos transmitir es que el público sepa que en este ámbito tiene que seguir capacitándose, por eso los expositores mostrarán las herramientas disponibles para llevarlo a cabo”, señala.

Una voz en torno a la transición

Escobar sostiene que durante su participación en el evento, como gerente de Manpower Panamá presentará un estudio que realizan desde la compañía anualmente, conocido como 'Escasez de talento', que se lleva a cabo en 43 países, incluyendo Panamá.

El estudio lo efectúa una empresa externa y básicamente se les pregunta a las compañías de esos países cuán difícil es encontrar el talento que ellos necesitan con relación al periodo anterior.

“La idea del foro es generar un espacio de sensibilidad con los empresarios sobre la empleabilidad juvenil, sobre todo enfocado en temas de tecnología que pueden darle oportunidad a la juventud de insertarse en el campo laboral” GRICELDA PINEDA, COORDINADORA DEL PRIMER 'FORO DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN TECNOLOGÍA'

“En función de este estudio se establece un índice global de dificultad que este año es de 69% y específicamente para Panamá es de un 55%, es decir, que el istmo está ligeramente por debajo del promedio global en tema de dificultad para encontrar empleo”, explica.

En adición, también se pregunta en la encuesta sobre las posiciones más demandadas y en las que les cuesta más trabajo a los empleadores encontrar personal. “En Panamá las carreras más demandadas son logística, ventas y mercadeo, administración de asistentes de oficinas, manufactura y atención al cliente”.

Aclara que la dificultad para encontrar talento no está relacionada a la tasa de desempleo. “Esto es algo que hemos visto más en este periodo. La complejidad radica en que lo que buscan las empresas, no necesariamente es lo que hay en el mercado y va mucho más allá de la preparación técnica que hay en el mercado, es ahí donde está el peso de las habilidades blandas y otros puntos que acompañan el diploma, como la experiencia laboral y saber más de un idioma”.

En esa línea, Escobar subraya que para diferenciarse en el mercado laboral es necesario “iniciar una acción de investigación” para ver qué buscan las empresas y para esto “no es necesario especializarse en una carrera en tecnología”, basta con aprender a utilizar un software, entre otros.

Programación del evento

En el turno matutino:

El programa arranca a las 8:30 a.m. con la bienvenida por parte del BID; a las 9:00 a.m.,el diputado Raúl Fernández hablará sobre el nuevo marco legal del teletrabajo; Alejandro Herrera, head of Latam de Hootsuite, a las 9:45 a.m. dialogará sobre nuevas tendencias en el uso de las redes sociales.

A las 10:30 a.m., Gustavo Alvarado, head MKT Colombia y CA en Google hablará con representantes de las empresas sobre la tecnología y herramientas de trabajo remoto en Google Workspace; a la misma hora, pero orientada para los jóvenes, estará Eduardo Snape, de la fundación Comunidad Dojo, quien hablará sobre el impulso de estudios en ciberseguridad.

A las 11:15 a.m. Wendy Jordán, fundadora de Encuentra24, dará una charla a las empresas sobre la innovación en Panamá; y a esa misma hora Claudia Escobar, gerente de país en Manpower, expondrá temas como la empleabilidad y las necesidades de la empresa privada.

A las 12:00 de mediodía, Elena Heredero, especialista líder en BID Lab, expondrá el tema acerca del impulso al emprendimiento en tecnología en la región.

Turno vespertino:

Retomando las inducciones, a las 2:00 p.m. Dmitry Bestuzhev, jefe global de investigación y análisis Kaspersky Latam, dialogará sobre ciberseguridad como cultura corporativa.

A las 2:45 p.m. Accenture dirigirá a las empresas una presentación sobre la inteligencia artificial, a la misma hora, pero para el público juvenil, Vielsa Gómez, especialista en proyectos, tecnología, ciberseguridad y transformación digital conversará sobre las herramientas tecnológicas para la productividad y aprovechamiento del tiempo.

En tanto, Warren Benavides, consultor en transformación digital, a las 3:30p.m. dirigirá a las empresas y jóvenes una presentación sobre las claves para la transformación digital.

A las 4:15 p.m. Alex Neuman, experto en tecnología hablará acerca de las plataformas modernas de comunicaciones y tendencias del mercado.

Para cerrar el foro, a las 5:00 p.m. habrá un panel que abordará la perspectiva del trabajo remoto después de la pandemia.