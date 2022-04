Telered: 'Esperamos tener transacciones instantáneas en el tercer trimestre de 2022'

Alexander Acosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Telered. Cedida

Conversamos con Alexander Acosta, CEO de Telered, para quien este 2022 será un catalizador en la modernización de las operaciones en la banca digital, con transacciones en tiempo real, que “serán una realidad para el mercado panameño”. El vicepresidente de la compañía de pagos electrónicos en Panamá, adelantó el impacto que prevén para el sector con la primera Cumbre de Telered, que tendrá lugar el 20 de abril en la ciudad capital, como una cita que acogerá a los miembros de las Redes Latinoamericanas de Medios de Pago (Atefi), organización que agrupa a 25 instituciones financieras, bancos y redes de transacciones electrónicas de 19 países. El evento, que Acosta remarca como necesario para promover una transformación consciente del sector, tiene como objetivo generar un diálogo entre personalidades de la banca, el ente regulador, los grandes comercios y las empresas de tecnología y finanzas para aportar claridad sobre el impacto de la innovación en los negocios. La summit acogerá conferencias y foros de alto nivel, para compartir enseñanzas, casos de éxito y buenas prácticas. Entre otros temas, Acosta estima un presupuesto de alrededor de $16 millones de inversión en Panamá este año, “una parte importante en seguridad y en proyectos de crecimiento de infraestructura tecnológica”.

En 2021, a través de Telered se movilizaron 257 millones de transacciones. Esto representa un incremento del 37% con respecto a 2020. Este total de transacciones representó para Telered más de $78 mil millones entre sus tres principales líneas de negocios. ¿Qué lectura podemos darle a esta data?

Hay varios mensajes con los resultados que vimos el año pasado. Vemos un avance importantísimo en las transacciones electrónicas en el país; algo muy bueno porque le estamos ganando algo de espacio al efectivo, que es al final nuestro principal competidor porque queremos una economía más digital que permita entregar más conveniencia al usuario y que sea más segura para este y para todo el ecosistema. En el año 2021 superamos las cifras de 2019; crecimos 37% como mencionas y este año, en el primer trimestre, ya vamos creciendo en un 34% contra ese crecimiento del año pasado y en temas particulares como el producto Clave, con 2.4 millones de usuarios en Panamá, crecimos el año pasado en un 43% (en puntos de venta), lo que significa que el usuario está tomando menos dinero de los cajeros para pagar directamente en los puntos de venta; así que hay menos uso de efectivo, menos riesgos y comenzamos a volver más electrónico todo el ecosistema. El e-commerce que va acompañando todo el proceso, ha tenido una evolución espectacular, donde esperamos más que duplicar el resultado del año pasado; también hay más uso del ACH, lo que ayudó al movimiento de cifras que estaban concentradas en cheques.

¿Cuál es, a día de hoy, el impacto real de la tecnología en los negocios?

Se volvió la facilitadora. La que nos permitió evolucionar, internamente para hacer más rápidos y eficientes los procesos además de evolucionar en la forma en la que nos relacionamos con los clientes que hoy en día, son más demandantes; les gusta una mayor velocidad de respuesta y eso no sería posible sin tener de la mano a la tecnología para atenderles. La tecnología nos llevó a un mundo de mejor experiencia para el cliente y de mayor velocidad para generar soluciones.

En 2020, Telered, completó la fase dos del proyecto de modernización de la plataforma ACH, para facilitar la implementación de un sistema de transferencias en tiempo real. ¿Cómo ha permitido esto dinamizar el flujo transaccional en Panamá?

Tuvimos dos temas que son de altísimo valor para el país: primero, cuando entramos en este estándar, nos pusimos al nivel internacional, un paso para la banca panameña en general. Tenemos una banca de primer mundo que en algunos momentos se ha quedado rezagada en tecnología pero estamos tratando de empujarla. Segundo, antes de que pudiéramos tener el nuevo formato, disponíamos de un corte de ACH al día; hoy hay tres cortes. Entonces, estamos empezando a imprimir velocidad a las transacciones y nos hemos preparado para las transacciones en tiempo real; eso va a ser una realidad para el mercado panameño; es algo necesario y lo único que nos falta para estar al primer nivel de las demás economías que están desarrolladas; ya los bancos están entrando en ese proceso y esperamos este año tener transacciones instantáneas entre clientes de cualquier banco, a nivel nacional, para el tercer trimestre de 2022.

Hace algún tiempo, Santiago Egas, vicepresidente senior de BPC Banking Techonologies mencionaba en una entrevista que “la banca, las empresas, los gobiernos, las compañías de telecomunicaciones tienen que comenzar a buscar una interoperabilidad, cooperación”, ¿hemos avanzado en este sentido, en Panamá?

Creo que sí. El hecho de que Telered sea el punto de encuentro de la banca, de los facturadores y de los comercios, habla de que en nuestro mercado estamos tratando de ser interoperables y eficientes. la función nuestra es ser la autopista transaccional de Panamá, donde todo pueda confluir. Hemos avanzado muy bien, un ejemplo de esto son las billeteras que se están viendo en el país, que como ecosistemas cerrados hubiesen podido seguir funcionando solas, y esa interoperabilidad hoy día se hace mediante Telered, y ambas están conectadas para que sus usuarios puedan interactuar; ese es un primer paso; la idea es que todas las billeteras y soluciones de monederos que lleguen al país, sean interoperables y que para el usuario y el comerciante sea transparente.

Nadie Benaissa, miembro del Consejo de Comunicaciones de Forbes, me comentaba que el panorama general en Latinoamérica es que dos de cada cinco trabajadores aún no tienen una cuenta de ahorros o una cuenta bancaria para hacer transacciones, ¿cuál es el rol de la empresa privada para acercarnos a un entorno bancarizado?

Creo que todos tenemos una responsabilidad importante y podemos aportar. Creo que hay una buena bancarización, con oportunidades de seguir avanzando. Desde la empresa privada, tenemos la forma de quitarle el miedo al empleado a estar bancarizado; allí la educación será un punto fundamental en todos los que participamos en el ecosistema. Además de la educación, que los mismos empleadores de la empresa privada comiencen a migrar de pagos con cheques hacia pagos electrónicos, que será la entrada de estas personas al ecosistema digital.

Volviendo a Panamá… el mantenimiento de la red ha implicado la suspensión temporal de los servicios en los cajeros automáticos y puntos de venta, ¿qué han resuelto para minimizar la afectación a los clientes?

Una pregunta que no es tan sencilla... es un reto gigante. Para todos los que somos procesadores a nivel global es el principal reto. Somos conscientes en la compañía de que en un minuto en el que no prestamos el servicio, estamos frenando la economía del país. ¿Qué estamos haciendo? Hemos ido a mirar en toda la región las mejores prácticas para tener redundancia en las telecomunicaciones; normalmente ese es uno de los puntos que nos duele, porque al final nosotros sí estamos conectando a todo el ecosistema, a los cajeros, a los POS, a los bancos, pero también tenemos partners que hacen parte del ecosistema y estamos viendo cómo creamos con tecnología mayor redundancia y cómo hacemos que nuestros sistemas de back up sean mucho más rápidos a la hora de recuperarse, y cómo tenemos contingencia en línea. En estos pocos momentos en que hemos tenido un impasse y el cliente ha alcanzado a verlo, es precisamente porque el problema se ha vuelto mayor y hemos tenido que correr a solucionar de la forma más rápida, siempre pensando en que se mantenga la seguridad de la operación. Entonces, te respondería: mucha inversión en tecnología, las mejores prácticas de la región, que es lo que estamos trayendo, y sobre todo estar muy alineados con todos los partners para que cuando ocurra un impasse, podamos reaccionar rápido para que el cliente se afecte en lo menos posible.

En los últimos tres años han invertido más de $35 millones en modernización. ¿Cuánto prevén destinar en inversión para el cierre de 2022, en modernización e infraestructura?

Este año tenemos un presupuesto de alrededor de $16 millones; una parte importante en seguridad y en proyectos de crecimiento de infraestructura tecnológica, y en la ampliación de la autopista que debe tener una capacidad mucho mayor porque hace dos años no estábamos procesando ni siquiera los 200 millones de transacciones; ya el año pasado fueron 257 y este año probablemente rondaremos los 300 millones y sabemos que seguiremos creciendo si llegan más actores.

Entiendo que el próximo miércoles se realizará en Panamá la reunión de miembros de Atefi, que junto a Telered desarrollarán la primera Cumbre 2022; ¿qué resultados esperan obtener con esta cita?

Este es el primer evento y esperamos que pueda volverse un encuentro anual de líderes de diferentes industrias que estamos en este ecosistema, y que tenemos la responsabilidad de transformarlo y llevarlo al nivel que requieren los usuarios y el país. En el caso de este año, tenedremos una participación nutrida de los miembros de Atefi que vienen de diferentes países de la región y hemos tratado de combinar la academia con los participantes importantes de la economía en Panamá, con sus experiencias personales. Vamos a arrancar, por ejemplo, con Chris Colbert, exdirector del laboratorio de innovación de la Universidad de Harvard, hablándonos de la transformación digital y del mindset para que la tecnología esté al servicio del consumidor final; tendremos un foro sobre la ruta de la transformación de la banca panameña, donde nos acompañará el Superintendente, el Presidente de la Asociación de Bancos y la Presidenta de Banistmo; contaremos con un foro de e-commerce, que fue uno de los disruptores en pandemia y que tiene muchísimos retos; cerraremos estos bloques con un conferencista argentino muy joven, Joan Cwaik, que nos hablará sobre el futuro de las tecnologías que nos van a impactar y se meterá en temas que creemos alejados, como el Metaverso y la virtualización, pero nos mostrará cómo ya en otras geografías están siendo usados por usuarios en temas normales. Hemos invitado a líderes de las diferentes compañías, bancos, facturadores, tecnología, el regulador... es un espacio de reflexión sobre cómo nosotros, entre todos, seguimos reinventado este negocio y transformando nuestra economía, hacia una más digital, para que el usuario salga ganando.