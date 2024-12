10 recomendaciones de seguridad para el uso de iluminación navideña

La Navidad es una época para compartir, celebrar y decorar nuestros hogares con luces que llenan de alegría el ambiente. Sin embargo, el uso inadecuado de la iluminación navideña puede ocasionar riesgos eléctricos.

Por ello, Naturgy, comprometida con la seguridad y el bienestar de sus clientes, comparte 10 recomendaciones esenciales para disfrutar de una Navidad segura y sin incidentes:

1. Compra productos certificados

Asegúrate de que las luces y adornos eléctricos tengan etiquetas de certificación reconocidas. Esto garantiza que cumplen con estándares de calidad y seguridad.

2. Inspecciona las luces antes de usarlas

Revisa que los cables no estén dañados o desgastados. Si encuentras algún defecto, no los uses, ya que podrían generar cortocircuitos.

3. No sobrecargues los enchufes

Evita conectar demasiados dispositivos a una sola toma de corriente. Usa regletas con protección contra sobrecargas para distribuir las conexiones de forma segura.

4. Usa luces adecuadas para cada espacio

Las luces para exteriores están diseñadas para resistir lluvia y humedad. No utilices luces de interior en el exterior, ya que no están preparadas para estas condiciones.

5. Desconecta las luces al salir o al dormir

Apagar las luces mientras no estés en casa o durante la noche reduce riesgos y contribuye al ahorro de energía. Un temporizador puede ayudarte a programarlas.

6. Mantén las luces alejadas de materiales inflamables

Coloca las luces lejos de cortinas, alfombras, muebles o materiales que puedan prenderse fuego fácilmente.

7. Cambia las luces viejas por tecnología LED

Las luces LED son más seguras y consumen menos energía que las incandescentes. Además, generan menos calor, lo que disminuye el riesgo de incendios.

8. Protege a niños y mascotas

Instala las luces en lugares fuera del alcance de niños pequeños y mascotas para evitar accidentes o manipulaciones peligrosas.

9. No improvises con las conexiones eléctricas

Evita los empalmes caseros y utiliza extensiones de buena calidad. Ante cualquier duda, consulta a un electricista certificado.

10. Usa la iluminación de forma responsable

Reduce el tiempo de encendido y opta por productos de bajo consumo para cuidar el medio ambiente y tu economía.Naturgy, trabaja para garantizar un suministro eléctrico seguro y confiable. Recuerde que la prevención es clave para disfrutar de una Navidad llena de luz y tranquilidad. ¡Ilumina tu hogar con responsabilidad y celebra esta temporada con seguridad!

¡Naturgy: Tu energía es nuestra prioridad!