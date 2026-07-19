Carbone Motors inaugura nueva sucursal en Costa del Este y refuerza su expansión en Panamá

Carbone Motors da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con la inauguración de su nueva sucursal y taller en Costa del Este, una apertura que fortalece su capacidad operativa en el mercado panameño y reafirma su compromiso de largo plazo con el país.

La nueva instalación se convierte en la octava sucursal de ventas y el sexto taller de la compañía a nivel nacional, un hito que acompaña una etapa de expansión sostenida para la marca dentro de la industria automotriz local.

La apertura llega en un momento de consolidación para Carbone Motors, que durante los últimos tres años ha atendido más de 30.000 citas de servicio postventa. Esta cifra refleja el peso que la empresa ha puesto en construir una red enfocada en disponibilidad de repuestos, soporte técnico, atención especializada y una experiencia de servicio orientada a la satisfacción y fidelización del cliente.

Más allá del crecimiento comercial, la compañía busca diferenciarse por su respaldo posventa, un factor cada vez más determinante en la decisión de compra del consumidor panameño. La nueva sucursal en Costa del Este responde precisamente a esa visión: ampliar cobertura, elevar la atención y acompañar el crecimiento del parque de clientes con infraestructura real.

Durante la inauguración, Carbone Motors presentó el nuevo Forthing SX5, un SUV para cinco pasajeros equipado con pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, cámara de reversa y asistencias de seguridad como control electrónico de estabilidad, control de tracción y frenos ABS. El modelo incorpora un motor de gasolina de 1.6 litros con transmisión automática y busca ampliar la oferta de la marca en uno de los segmentos de mayor demanda del mercado panameño.

“En Carbone Motors creemos que vender un vehículo es sólo el inicio de la relación con el cliente. Nuestro crecimiento en Panamá, la expansión de nuestra red de sucursales y talleres, y las más de 30.000 citas de servicio atendidas en los últimos años reflejan nuestro compromiso de ofrecer no solo productos competitivos, sino también respaldo, confianza y una experiencia postventa de primer nivel”, afirmó Enrique Saturno, gerente general de Carbone Motors.

Con esta apertura, Carbone Motors consolida su posicionamiento como un actor en expansión dentro del sector automotor panameño y eleva su capacidad para responder a una demanda que ya no se mide solo por ventas, sino también por servicio, cercanía y confianza.

Condición referencial de financiamiento: 20 % de abono inicial, plazo de 96 meses y tasa anual referencial de 8,5 %, sujeta a aprobación crediticia, gastos legales, seguros, cargos bancarios y demás condiciones vigentes.