Chevron Panamá coloca primera piedra de proyecto solar en Bahía Las Minas

Chevron Panamá realizó el pasado 20 de agosto de 2026 el acto simbólico de colocación de la primera piedra de su nuevo proyecto solar en Bahía Las Minas, reafirmando su compromiso de largo plazo con Panamá, la excelencia operacional y la sostenibilidad.

La iniciativa tiene como finalidad proveer la energía necesaria para las operaciones de Chevron Panamá en la terminal, con una capacidad instalada aproximada de 4.03 MWp y una generación estimada de 5.15 GWh de energía renovable al año, durante una vida útil cercana a los 30 años.

La ceremonia se llevó a cabo durante una visita institucional que contó con la participación de Mike Vomund, vicepresidente de ventas globales de Chevron, junto con otros ejecutivos corporativos de la compañía provenientes de Estados Unidos y América Latina, así como representantes del equipo local de Panamá. Por parte del Gobierno de Panamá participaron el secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, y el viceministro de Comercio Interior e Industrias, Omar Torres.

“Panamá es un mercado estratégico para Chevron y un país donde hemos mantenido una presencia de largo plazo durante casi 90 años. Nuestro compromiso con Panamá se reafirma a través de inversiones como este proyecto solar, que representa nuestra confianza en el país y nuestra visión de seguir apoyando su desarrollo energético mediante infraestructura moderna, eficiente y sostenible para las próximas décadas”, afirmó Vomund. “Este proyecto refleja nuestro compromiso con Panamá, con la sostenibilidad y con la evolución de nuestras operaciones. La planta solar es una inversión pensada para las próximas décadas y una muestra tangible de cómo seguimos incorporando soluciones que fortalecen nuestra eficiencia operativa y nuestro desempeño ambiental”, añadió Doriana Hun, gerente de Chevron Panamá.

Durante la visita, la delegación tuvo acceso a áreas clave de la terminal; recorrieron la sala de control, los muelles de recepción de producto y el rack de carga, y conocieron la complejidad de una operación que funciona bajo altos estándares de seguridad, confiabilidad y eficiencia.

Chevron mantiene presencia en Panamá desde 1936 y continúa realizando inversiones orientadas a fortalecer y modernizar sus operaciones en el país.

Chevron es una de las principales empresas integradas de energía del mundo. La compañía considera que una energía asequible, confiable y cada vez más limpia es esencial para impulsar el progreso humano.

Chevron produce petróleo crudo y gas natural; fabrica combustibles para el transporte, lubricantes, productos petroquímicos y aditivos; y desarrolla tecnologías orientadas a fortalecer sus operaciones y contribuir al desarrollo de la industria energética.

Su estrategia se centra en hacer crecer el negocio de petróleo y gas, reducir la intensidad de carbono de sus operaciones y ampliar sus negocios relacionados con nuevas fuentes de energía.