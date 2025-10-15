CliniLab Panamá y Northwell Health – Lenox Hill Hospital anuncian sociedad estratégica

CliniLab Panamá, red nacional de laboratorios clínicos y centros médicos con presenciaen diversas provincias del país, anunció una alianza estratégica con Northwell Health– Lenox Hill Hospital, uno de los sistemas de salud más reconocidos de Estados Unidos, con el propósito de acercar servicios médicos de alta complejidad y estándares internacionales de atención a los pacientes panameños.

Northwell Health, con ingresos anuales que superan los 22,000 millones de dólares, más de 104,000 colaboradores, 28 hospitales y 1,000 centros ambulatorios, es uno de los sistemas de salud más grandes e innovadores de Estados Unidos. Reconocido por su excelencia en cardiología, neurología y oncología, el sistema promueve la investigación médica y la educación a través de su red de hospitales, entre los que destaca Lenox Hill Hospital.

Ubicado en Nueva York, Lenox Hill ha sido clasificado por U.S. News & World Report dentro de los mejores hospitales del país en varias especialidades médicas.

Por su parte, CliniLab Panamá se ha consolidado como referente nacional en atención médica integral, diagnósticos de precisión y salud ocupacional, contando con laboratorios clínicos, imagenología y servicios médicos especializados.

A través de esta sociedad, ambas instituciones implementarán un programa conjunto que incluye: consultas virtuales con especialistas internacionales, coordinación y traslado de pacientes para cirugías o tratamientos especializados en Estados Unidos, educación médica continua y transferencia de conocimiento técnico y clínico.

“Esta alianza marca un antes y un después para la salud en Panamá”, expresó David Román, presidente de CliniLab Panamá. “Nuestros pacientes tendrán acceso directo a estándares globales sin tener que salir del país”, aseguró.

“Nos complace colaborar con nuestros socios CliniLab Panamá, quien cuenta con la calidad diagnóstica que comparte nuestra pasión por la innovación y el cuidado centrado en el paciente”, afirmó Joe Leggio, Vicepresidente de Relaciones Internacionales y Consejería en Northwell Health – Lenox Hill Hospital.

“Juntos, trabajaremos para elevar la calidad de los servicios médicos en la región.”, comentó.

Esta colaboración representa un paso decisivo hacia un modelo de salud más conectado, moderno y accesible para los panameños.