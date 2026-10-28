Comunicado: elezioni Com.It.Es. 2026 a Panama

Il 4 dicembre 2026 si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.) a Panama. Saranno eletti 12 membri incaricati di rappresentare gliinteressi e le esigenze dei cittadini italiani residenti nel Paese.

Il Comitato collabora con le autorità diplomatico-consolari e promuove iniziative culturali,sociali ed educative, sostenendo la lingua, la cultura e le tradizioni italiane.

Le liste candidate sono disponibili sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Panama o presso la Cancelleria Consolare https://ambpanama.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/com-it-es-elezioni-2026/

Possono votare i cittadini italiani iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare da almenosei mesi rispetto alla data delle elezioni. Per partecipare è necessario richiedereespressamente l’iscrizione nell’elenco elettorale entro il 4 novembre 2026 compilando l’apposito modulo e allegando un documento d’identità valido. La richiestapuò essere inoltrata tramite il portale Fast.it o inviata via e-mail aambpanama.elettorale@esteri.it, per posta o consegnata personalmente alla Cancelleria Consolare.

Il voto avverrà per corrispondenza: gli elettori ammessi riceveranno a domicilio il plicoelettorale con la scheda e le istruzioni.

ATTENZIONE: Il termine ultimo per la ricezione delle schede votate è fissato al 4 dicembre 2026.

L’Ambasciata d’Italia a Panama invita tutti i connazionali a partecipare alle elezioni dei Com.It.Es. e ad aggiornare i propri dati anagrafici e di residenza tramite il portale Fast It.Per informazioni, consultare https://ambpanama.esteri.it/it/.

Elecciones Com.It.Es. 2026 en Panamá

El 4 de diciembre de 2026 se celebrarán las elecciones para la renovación del Comité delos Italianos en el Exterior (Com.It.Es.) en Panamá. Se elegirán 12 miembros encargados de representar los intereses y las necesidades de los ciudadanos italianos residentes en el país.

El Comité colabora con las autoridades diplomáticas-consulares y promueve iniciativas culturales, sociales y educativas, apoyando el idioma, la cultura y las tradiciones italianas.

Las listas de candidatos están disponibles en la Cancillería Consular o en el sitio web de la Embajada de Italia en Panamá https://ambpanama.esteri.it/es/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/com-it-es-elezioni-2026/.

Pueden votar los ciudadanos italianos inscritos en el AIRE que estén en la circunscripción consular desde hace seis meses antes de la fecha de las elecciones. Para participar, es necesario solicitar expresamente la inscripción en el registro electoral antes del 4 de noviembre de 2026, completando el formulario correspondiente y adjuntando una copia de un documento de identificación válido. La solicitud puede ser transmitida a través del portal Fast It o por correo electrónico a: ambpanama.elettorale@esteri.it,por correo postal o entregarse personalmente en la Cancillería Consular.

La votación se realizará por correo: los electores admitidos recibirán en su domicilio el paquete electoral con la papeleta y las instrucciones para votar.

ATENCIÓN: La fecha límite para la recepción de las papeletas votadas es el 4 de diciembre de 2026.

La Embajada de Italia en Panamá invita a todos los ciudadanos italianos residentes en el país a participar a las elecciones del Com.It.Es. Para obtener información, consultar el sitio web oficial de la Embajada de Italia en Panamá: https://ambpanama.esteri.it/es/.