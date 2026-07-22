Emprender acompañado: el valor de una comunidad para construir negocios sostenibles

En un escenario de transformación digital e inteligencia artificial, la Comunidad E.L.I.T.E, creada por Business Academy, propone acompañamiento continuo para fortalecer la estructura, las ventas y el liderazgo de quienes emprenden.Emprender suele comenzar con una idea o el deseo de generar ingresos. Sin embargo, convertir esa iniciativa en un negocio rentable, organizado y sostenible exige mucho más que entusiasmo.Quien dirige un emprendimiento debe vender, administrar el flujo de caja, crear estrategias de marketing, atender clientes, liderar equipos y adaptarse a nuevas tecnologías, sin una estructura clara ni un espacio confiable donde analizar sus decisiones.Esta realidad plantea una necesidad en el ecosistema emprendedor panameño: además de capacitación, los empresarios requieren acompañamiento, herramientas y comunidades que les permitan aprender, implementar, medir y corregir.Bajo esa visión nació la Comunidad E.L.I.T.E. una membresía creada por Business Academy para acompañar a emprendedores y dueños de negocios en el proceso de profesionalizar su gestión.