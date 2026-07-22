Emprender acompañado: el valor de una comunidad para construir negocios sostenibles

En un escenario de transformación digital e inteligencia artificial, la Comunidad E.L.I.T.E, creada por Business Academy, propone acompañamiento continuo para fortalecer la estructura, las ventas y el liderazgo de quienes emprenden. Emprender suele comenzar con una idea o el deseo de generar ingresos. Sin embargo, convertir esa iniciativa en un negocio rentable, organizado y sostenible exige mucho más que entusiasmo. Quien dirige un emprendimiento debe vender, administrar el flujo de caja, crear estrategias de marketing, atender clientes, liderar equipos y adaptarse a nuevas tecnologías, sin una estructura clara ni un espacio confiable donde analizar sus decisiones. Esta realidad plantea una necesidad en el ecosistema emprendedor panameño: además de capacitación, los empresarios requieren acompañamiento, herramientas y comunidades que les permitan aprender, implementar, medir y corregir. Bajo esa visión nació la Comunidad E.L.I.T.E. una membresía creada por Business Academy para acompañar a emprendedores y dueños de negocios en el proceso de profesionalizar su gestión.

Una comunidad respaldada por experiencia empresarial real

La Comunidad E.L.I.T.E. fue creada por Mirelis Espinosa y Carlos Santamaría, fundadores de Business Academy y emprendedores con más de dos décadas desarrollando negocios y proyectos empresariales. Espinosa es mentora y estratega de ventas con más de 19 años de trayectoria, durante los cuales ha formado y acompañado a líderes, equipos comerciales y empresarios de diversos sectores. Santamaría es desarrollador de negocios y experto en marketing y finanzas, áreas fundamentales para transformar una iniciativa comercial en una empresa con dirección, rentabilidad y posibilidades de crecimiento. La complementariedad entre ambos constituye uno de los elementos diferenciadores de la comunidad. Mientras Espinosa aporta una visión estratégica sobre ventas, liderazgo, comportamiento humano e inteligencia artificial aplicada, Santamaría integra el análisis financiero, el marketing y el desarrollo de oportunidades de negocio. Esta combinación permite abordar el emprendimiento de manera integral. Un negocio necesita vender, pero también administrar sus recursos, comprender el mercado, tomar decisiones financieras responsables y construir una estructura que sostenga su crecimiento. “ELITE no nació desde la teoría, sino desde nuestra experiencia emprendiendo, tomando decisiones, enfrentando desafíos y aprendiendo a construir negocios sostenibles. Queremos que otros empresarios puedan avanzar con claridad y no tengan que recorrer ese camino en soledad”, explica Espinosa.

De la información a la estructura empresarial

Uno de los desafíos del emprendimiento es la distancia entre saber qué debería hacerse y lograr implementarlo de manera consistente. El acceso a información nunca había sido tan amplio. Existen cursos, videos, herramientas y consejos sobre ventas, marketing digital, liderazgo e inteligencia artificial. Sin embargo, acumular información no necesariamente mejora un negocio. El avance ocurre cuando el empresario logra seleccionar lo importante, aplicarlo a su realidad y medir sus resultados. Más que una sucesión de clases, ELITE funciona como un espacio de formación, análisis y ejecución. Su metodología se organiza alrededor de cinco pilares que conforman su nombre: Estructura, Liquidez, Ingresos, Tracción y Escalabilidad. La estructura permite revisar el modelo de negocio, las prioridades y los sistemas de trabajo. La liquidez ayuda a comprender el movimiento del dinero y proteger la rentabilidad. Los ingresos se relacionan con la estrategia de ventas, la prospección, la conversión y la retención de clientes. La tracción conecta el marketing con la visibilidad y la generación de oportunidades comerciales. Finalmente, la escalabilidad busca que el negocio pueda crecer mediante procesos, liderazgo y una operación menos dependiente de una sola persona.

Formación que se convierte en ejecución

La Comunidad ELITE desarrolla sesiones semanales, espacios de preguntas y respuestas, herramientas de diagnóstico, hojas de trabajo y recursos para el seguimiento de indicadores empresariales. Los participantes trabajan temas como modelo de negocio, oferta de valor, sistemas comerciales, comunicación, flujo de caja, pipeline de ventas, experiencia del cliente, retención y métricas clave. El enfoque responde a una premisa: aquello que no se mide difícilmente puede dirigirse. Por esta razón, la formación impulsa la revisión de indicadores como número de prospectos, tasa de conversión, nuevos clientes, recurrencia, liquidez, rentabilidad y calidad del producto o servicio. La comunidad también incorpora herramientas de inteligencia artificial aplicada a los negocios. El propósito no es sustituir el criterio humano, sino ampliar la capacidad del emprendedor para analizar información, crear contenido, fortalecer su marketing, mejorar el seguimiento comercial y tomar decisiones con mayor rapidez.

El valor estratégico de no emprender en soledad