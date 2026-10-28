Lulubit presenta nuevas opciones de inversión digital en Panamá

El encuentro anual de la comunidad se celebró en el bar Social Experiences. Usuarios, emprendedores y personas interesadas en las criptomonedas participaron en una jornada que combinó presentaciones tecnológicas, conversaciones sobre el futuro de las finanzas digitales y actividades artísticas. Entre los principales anuncios destacó Acciones Lulubit, una nueva funcionalidad que permite acceder a acciones tokenizadas de empresas estadounidenses y a un fondo cotizadoen bolsa (ETF) que replica el comportamiento del índice S&P 500, con inversiones desde $1. Inversiones desde US$1 a través de la aplicación La presentación de Acciones Lulubit estuvo a cargo de Ianir Sonis, CEO y fundador de la compañía. La herramienta permite a los usuarios comprar y vender acciones tokenizadas de grandes empresas estadounidenses y acceder a un ETF vinculado al índice S&P 500. Según la información compartida por la empresa, los usuarios pueden realizar depósitos mediante transferencias ACH desde bancos locales, sin necesidad de abrir una cuenta directamente con un bróker en el extranjero. Durante el encuentro, Sonis destacó el crecimiento de la comunidad de la plataforma en Centroamérica y las nuevas posibilidades de acceso a instrumentos financieros digitales. De acuerdo con cifras proporcionadas por Lulubit, más de 90.000 usuarios de la regiónutilizan la aplicación para comprar y vender activos digitales, como Bitcoin y USDT, unastablecoin vinculada al dólar estadounidense.

Con la incorporación de acciones tokenizadas, la compañía amplía su oferta más allá de las criptomonedas y suma nuevas alternativas vinculadas a los mercados bursátiles estadounidenses.

Lulucard amplía las opciones de pago digital Otra de las novedades presentadas durante el encuentro fue Lulucard, una tarjeta disponible en formato virtual y físico, compatible con Apple Pay y Google Pay.

Esta alternativa busca facilitar los pagos cotidianos y ampliar las opciones disponibles para los usuarios de la plataforma. Según informó la compañía, la tarjeta será gratuita para la mayoría de sus usuarios.

La presentación de Lulucard formó parte de los anuncios con los que la empresa busca fortalecer su ecosistema de servicios financieros digitales e integrar distintas funcionalidades en una misma plataforma. Un panel sobre el futuro de las finanzas digitales

La agenda del encuentro incluyó un panel integrado por Ianir Sonis; Simon “Wilson” Zebede, publicista panameño; y Carl Dudley, líder de expansión de Tether para la región. La actividad contó con el patrocinio de Tether, empresa emisora de USDT, y abordó la evolución de las criptomonedas en Centroamérica, la diversificación de los activos digitalesy las oportunidades que ofrece la tokenización en los mercados financieros.

Durante la conversación, los participantes analizaron el crecimiento del ecosistema cripto yel papel de las nuevas tecnologías en el acceso a alternativas de inversión. También se abordaron temas relacionados con el oro como activo de inversión, la tokenización de acciones y la evolución de los servicios financieros digitales en la región.Tarot, henna y arte en vivo durante el encuentro. Además de las presentaciones y el panel, el evento incluyó actividades recreativas dirigidasa los asistentes.

Una lectora de tarot ofreció sesiones a quienes quisieron participar en esta experiencia, mientras que otros asistentes pudieron realizarse tatuajes temporales de henna con símbolos relacionados con Bitcoin y USDT.

La jornada también contó con la creación de un mural en vivo inspirado en Lulubit y elecosistema de las criptomonedas. La obra incorporó referencias visuales a Bitcoin, USDT y otros elementos vinculados con las finanzas digitales, y permanecerá en el establecimiento como recuerdo del encuentro. La actividad concluyó, después de una jornada que combinó anuncios tecnológicos, intercambio de experiencias y espacios de interacción entre los integrantes de la comunidad. Lulubit amplía su ecosistema financiero en Centroamérica

Fundada en 2023, Lulubit opera en Panamá, Guatemala y Costa Rica. Según información proporcionada por la compañía, la plataforma cuenta con más de 100.000 usuarios. Su oferta incluye compra y venta de criptomonedas y stablecoins, tarjeta de débito, cuenta virtual en Estados Unidos y servicios de rendimientos. Con la incorporación de acciones y ETF tokenizados, la empresa amplía las alternativas disponibles para sus usuarios.