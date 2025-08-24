Maxia Latam: más de una década usando tecnología para transformar Panamá

Uno de los campos donde el impacto ha sido más evidente es en la atención médica. Antes, un paciente del interior debía esperar hasta tres meses por un resultado radiológico; hoy, gracias a la Red Nacional de Telerradiología, el mismo proceso se completa en ocho días.Además, Maxia desarrolló Bieni, una aplicación gratuita que centraliza los expedientes clínicos de los usuarios y los conecta con laboratorios, hospitales y clínicas de todo el país. Esta plataforma digital elimina el papeleo, filas, evita la pérdida de información y permite acceder de manera segura a estudios médicos y diagnósticos desde cualquier dispositivo.