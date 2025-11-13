Publimovil & Infinity Media destacan en el Foro Alooh LATAM 2025 en Antigua Guatemala

Por primera vez, el Foro Alooh LATAM se llevó a cabo en Centroamérica, teniendo como sede la ciudad de Antigua Guatemala. En ediciones anteriores, el evento se realizó en Buenos Aires, Montevideo, Ciudad de México, Paraguay y Brasil.

En su octava edición, el foro reunió a líderes y expertos de la industria OOH y DOOH de toda la región, y destacó por la sólida participación de Publimovil, empresa referente en soluciones publicitarias exteriores y digitales en Latinoamérica.

La presencia de Publimovil se hizo notar en cada espacio del evento, reflejando su compromiso con el crecimiento y desarrollo del medio exterior en Latinoamérica.

Publimovil invitó a clientes, agencias y anunciantes a vivir de cerca la experiencia del foro y conocer los avances de la industria, reforzando su papel como socio estratégico para marcas que buscan conectar con audiencias a través del OOH y DOOH.

Durante su participación, el CEO y Fundador de Publimovil, Max Novoa, destacó la importancia de seguir impulsando soluciones integradas a través de Publimovil Latam, poniendo al servicio de las marcas una red de innovación, tecnología y alcance regional.

Publimovil también presentó de forma oficial a su marca Infinity Media, con la cual ha venido desarrollando, desde hace más de 8 años, espacios publicitarios digitales en los principales puntos de consumo: centros comerciales, farmacias, estaciones de servicio, supermercados, entre otros, Colocándola a la disposicipon de las marcas latinoamericanas, dispositivos de último nivel para la digitalización en el PDV (punto de venta) de las marcas.

Como parte de los desarrollos más relevantes del evento, Publimovil puso a disposición de los presentes Y.O.D.A. (Your Outdoor Digital Assistant), una plataforma colaborativa diseñada para conectar y optimizar la gestión publicitaria de empresas OOH a nivel mundial.

Esta herramienta refuerza el compromiso de Publimovil con el crecimiento de la industria, aportando tecnología, datos y conectividad global para mejorar la eficiencia en campañas exteriores.

Publimovil fue reconocida con tres premios en la ceremonia de los Premios Alooh 2025, en las categorías: Creatividad en OOH, Creatividad en DOOH, y Sostenibilidad

Dentro de esta última, la empresa presentó su innovador proyecto Living Broccoli, una iniciativa sostenible que impulsa la reutilización de materiales y la economía circular en las ciudades.

Durante el evento, Publimovil entregó a los asistentes productos elaborados con lona reutilizada, como parte de su compromiso con un futuro más sostenible para la industria publicitaria.

Con estas acciones, Publimovil reafirma su posición como la empresa líder y de mayor crecimiento en Latinoamérica, impulsando junto a Infinity Media la evolución del OOH hacia un ecosistema más conectado, sostenible y tecnológico.