Rulfo apuesta por los sabores de América Latina con un menú de autor en el hotel Hyatt Regency Panama City

En el corazón del hotel Hyatt Regency Panama City, el restaurante Rulfo estrena un concepto gastronómico que celebra la diversidad culinaria de América Latina a través de una propuesta de cocina de autor, pensada para quienes buscan sabores familiares con una presentación contemporánea y un ambiente relajado. Al frente de esta nueva etapa se encuentra el chef ejecutivo del hotel, Vladimir Rojas, quien, junto con su equipo, desarrolló un menú que combina técnicas culinarias, ingredientes locales y referencias gastronómicas de distintos países de la región. “La idea es ofrecer una cocina que abrace al comensal, platos que transmitan cercanía y comodidad, pero con una propuesta diferente”, explica Rojas.

Sabores latinoamericanos con un toque creativo

La carta de Rulfo toma como punto de partida recetas ampliamente conocidas en la región y las reinterpreta desde una visión contemporánea. Entre las propuestas destacan una ensalada César presentada de una forma distinta, un lomo saltado, arepas, sancocho y cortes de carne preparados con técnicas que resaltan su sabor. El concepto también incorpora ingredientes característicos de la cocina latinoamericana y afrocaribeña, como curry, coco, leche de tigre, aguacate y tostadas, creando combinaciones que aportan nuevas texturas y contrastes sin perder la esencia de cada plato. El resultado es una cocina que apuesta por el equilibrio entre tradición e innovación, utilizando, además, una importante selección de productos locales.

Una experiencia para disfrutar sin formalidades

Más allá del menú, Rulfo busca convertirse en un espacio donde los comensales puedan disfrutar de una comida sin protocolos ni rigidez. El restaurante está concebido como un lugar casual, ideal tanto para reuniones entre amigos como para almuerzos familiares, cenas informales o encuentros de trabajo, en un ambiente acogedor que invita a permanecer. ”La gente debe sentirse libre de disfrutar la comida como quiera. Queremos que cada visita sea relajada y agradable”, señala el chef.

Un menú en constante evolución

Uno de los pilares de la propuesta es el dinamismo de la carta. Según explica Rojas, el objetivo es que el menú evolucione periódicamente para sorprender a quienes regresan al restaurante. El equipo culinario trabaja continuamente en nuevas recetas, técnicas e ingredientes, siempre adaptando las propuestas a los productos disponibles en Panamá y a los gustos del público local. Con más de 18 años de trayectoria internacional, el chef asegura que la inspiración proviene de su experiencia en diferentes cocinas, pero que cada creación se desarrolla junto al equipo del Hyatt Regency Panama City, tomando en cuenta la identidad gastronómica panameña.

Una invitación abierta al público