TCL presenta la lavadora-secadora C360, diseñada para simplificarla la rutina en cada ciclo

TCL, líder mundial en electrónica de consumo y con histórico de 28 años de innovación y calidad en la indústria de lavadoras, amplía su espacio en el mercado latinoamericano con el lanzamiento de la Lavadora-Secadora C360, un producto diseñado para quienes buscan la máxima eficiencia y un cuidado de la prenda de alta calidad. Ofrece múltiplesopciones de limpieza (teniendo en cuenta el tipo de tela, el tamaño de la carga y el nivel de suciedad), y garantiza la eliminación completa de bacterias, alérgenos y otros factores que puedan suponer riesgos para la salud de los usuarios. Con la C360, los usuarios tienen mayor flexibilidad para decidir el mejor momento para lavar, secar y retirar la ropa de la máquina, gracias a múltiples funciones que mantienen las prendas frescas y protegidas por horas. Ropa limpia, fresca y más saludable La nueva Lavadora-Secadora C360 es la solución ideal no solo para quienes quieren ropa constantemente limpia y en excelentes condiciones, sino también completamente libre de factores de riesgo para la salud, incluyendo bacterias, hongos y alérgenos como el polen y el pelo demascotas.

A través de la función Steam Wash, disponible en varias opciones de lavado, se libera vapor caliente dentro del tambor y penetra profundamente en los tejidos para ayudar a eliminar manchas persistentes y olores desagradables.

Los usuarios también pueden seleccionar el ciclo de Cuidado de Alergias, que dura más, usa agua más caliente, y aplica un enjuague más intensivo para eliminar cualquier residuo que pueda desencadenar o empeorar las reacciones alérgicas. Además, la opción Dynamic Rinse optimiza el flujo de agua dentro y fuera del tambor, asegurando una limpieza más completa y reduciendo los residuos de detergente.

Incluso la apertura de la máquina está diseñada para ayudar a mantener las bacterias alejadas de su interior. El Sello AntiBac protege herméticamente el espacio entre el tambor y la puerta,minimizando los riesgos de contaminación.

Lavado mágico Uno de los principales atractivos de la C360 es el Magic Flow, un sistema que cuenta con ocho tipos de movimientos de tambor programados según diferentes tipos de tela, colores y formas deprendas. En base a estos factores, la máquina ajusta la velocidad e intensidad del lavado para entregar un ciclo más eficiente que elimina suciedad, manchas y partículas no deseadas a la vez que preserva la calidad e integridad de los tejidos.

Para quienes manejan una rutina ocupada, la función active Fresh mantiene el tambor girando gentilmente hasta 10 horas después de terminado el ciclo, manteniendo la frescura por mucho más tiempo antes de retirar la ropa.

Los usuarios pueden también controlar cada aspecto de la C360 remotamente gracias a su conectividad Wi-Fi. Rendimiento y eficiencia

Como parte de esta gestión de rutinas inteligentes, los usuarios pueden elegir entre varios ciclos ecoeficientes diseñados para reducir el impacto mediambiental. Con la opción Effiwash, por ejemplo, la C360 usa ciclos más largos sin calentar el agua, minimizando el consumo de energía entregando a la vez una limpieza efectiva. Mientras tanto, el modo Turbo Speed entrega ciclos de lavado más rápidos, variando entre 15 a 30 minutos. Es ideal para cargas más grandes con menor suciedad, que no requiere lavados intensivos.

Para asegurar tanto eficiencia como durabilidad, la C360 está equipada con un Motor Inversor BLDC,entregando un mayor rendimiento con menor ruido y consumo de energía, asegurada por unagarantía de 10 años.

La Lavadora-Secadora C360 estará disponible en tiendas desde el (día) de (mes), con precio sugerido de $X (precio). Sobre TCL TCL es una marca líder en electrónica de consumo y un referencia global en la industria televisiva. Actualmente, la empresa opera en más de 160 mercados alrededor del mundo. Especializada en investigación, desarrollo y fabricación, TCL ofrece una amplia gama de productos, incluyendo televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Para más información, visite TCL.

Sobre TCL SEMP TCL SEMP es una joint venture formada por la multinacional china TCL (empresa fundada en 1981, segunda mayor fabricante de televisores del mundo y líder global en pantallas ultragrandes, televisores Mini LED y Google TVs) y SEMP (compañía fundada en Brasil en 1942 y responsable por la fabricación de los primeros aparatos de radio y televisión en el país).

Por medio de esta unión, TCL SEMP ofrece al mercado brasilero productos de las categorías de TV, audio, aires acondicionados, smartphones, línea blanca y monitores gamer.