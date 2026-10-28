Tribunal Electoral trabaja en una propuesta de carrera propia para sus funcionarios

El Tribunal Electoral (TE) trabaja en una propuesta para establecer una carrera electoral propia para sus funcionarios, con el objetivo de definir una estructura de categorías y fortalecer la profesionalización del personal de la institución.

El magistrado presidente del TE, Narciso J. Arellano Moreno, confirmó que el pleno de la institución discutió en varias ocasiones la necesidad de contar con este régimen, sin supeditarlo necesariamente a la carrera administrativa.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado Pérez Barboni preguntó a Arellano sobre los avances de la iniciativa y la posibilidad de garantizar mayor estabilidad laboral a los funcionarios electorales.

Arellano explicó que el área de recursos humanos trabaja en la definición de las categorías de los cargos. También indicó que el Tribunal Electoral presentó anteriormente una solicitud para establecer una carrera electoral ante la Asamblea Nacional, pero la propuesta recibió un rechazo.

“Tenemos que trabajar bien en las categorías”, manifestó el magistrado, quien señaló que la institución continúa con la elaboración del proyecto.

Por su parte, Pérez Barboni pidió que la carrera electoral se convierta en una prioridad legislativa. El diputado sostuvo que establecer carreras específicas para las distintas instituciones públicas contribuye a la profesionalización de sus funcionarios.