Interconexión eléctrica Panamá-Colombia, a un paso de concretarse tras giro comarcal

Tras dos décadas de desacuerdos con las comarcas indígenas, el proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia —que contempla una inversión de $800 millones— se encuentra cada vez más cerca de concretarse gracias a los avances logrados en las negociaciones con estas comunidades.

A la fecha, el país cuenta con el respaldo de dos territorios indígenas para avanzar en el proceso. El pasado 26 de agosto, la Comarca Wargandí confirmó la aprobación para avanzar hacia el proyecto mediante una resolución consensuada en su Congreso General Ordinario, celebrado del 15 al 19 de agosto. Posteriormente, este 28 de octubre, el Congreso General Guna aprobó la hoja de ruta para la consulta previa, libre e informada. De los tres territorios originarios vinculados al proyecto en suelo panameño, dos ya mantienen la consulta en marcha.

Con estas dos aprobaciones, únicamente resta la Tierra Colectiva de Alto Bayano, cuyos representantes han manifestado apertura a la iniciativa mientras definen aspectos relativos a su gobernanza. Por su parte, en Colombia ya concluyeron con éxito las consultas previas con 12 grupos étnicos, los cuales otorgaron su consentimiento formal mediante acuerdos suscritos, según informó la Secretaría Nacional de Energía.

La decisión del Congreso Guna representa la primera vez que esta instancia autoriza formalmente una consulta con sus comunidades respecto al proyecto. “La decisión de las comunidades es plena y soberana”, señaló recientemente el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., quien había previsto que el pleno comarcal tomaría una postura esta semana.

Mediante la Resolución No. 2, adoptada por consenso en la sesión ordinaria celebrada del 21 al 26 de octubre en la comunidad de Dadnaggwedubbir, se facultó a la comisión designada por el Congreso Guna para iniciar y ejecutar el proceso conforme a las fases, metodologías y procedimientos definidos por el propio pueblo Guna bajo su normativa interna.

El documento lleva las firmas de los Sagladummad Adriano Pérez, Lorenzo González y Celio De León, así como del Siggwi Kisabel Núñez. “Esta hoja de ruta nace de las propias normas del pueblo Guna y responde a su forma de tomar decisiones. A la Secretaría le corresponde acompañar el proceso con información clara, con respeto a sus tiempos y a su autonomía”, afirmó Rodríguez.

El acuerdo marca un hito en la relación entre la obra y la comarca, luego de que la interconexión fuera suspendida en 2012. “Este paso es el resultado del respeto mutuo entre las autoridades nacionales y las tradicionales. Así llegamos hasta aquí y así vamos a seguir trabajando”, agregó el titular de Energía, quien también confirmó que el estudio de impacto ambiental fue admitido por el Ministerio de Ambiente a finales de 2025 y actualmente se encuentra en evaluación.

El historial reciente del proyecto refleja un complejo camino de negociaciones. En 2015, el Congreso General negó al Gobierno el trazado de la línea y, aunque en diciembre de 2018 las autoridades tradicionales autorizaron la realización de estudios, el entendimiento no prosperó. Más tarde, en marzo de 2023, la Resolución No. 1 del Congreso rechazó formalmente el Estudio de Impacto Ambiental y el proyecto en su conjunto, mientras que en julio de 2025 la Junta Ejecutiva se distanció públicamente de los acercamientos gubernamentales.

El giro decisivo ocurrió en marzo de 2026, cuando el Congreso comarcal, reunido en asamblea extraordinaria en Assudub, derogó la resolución de rechazo adoptada en 2023. Posteriormente, en junio de ese mismo año, durante la sesión ordinaria de Dubwala, el organismo creó una comisión interna para elaborar la hoja de ruta de la consulta, la cual acaba de ser ratificada.

Este acercamiento fue conducido por la Secretaría Nacional de Energía, entidad que desde octubre de 2025 mantiene un diálogo directo con las autoridades tradicionales de la comarca y coordina la Mesa Interinstitucional del proyecto, en la que participan catorce organismos estatales.

La Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá tiene como objetivo reforzar la capacidad de respuesta energética ante eventos climáticos que impactan la oferta y la demanda. La obra enlazará por primera vez los sistemas eléctricos de Centroamérica y Suramérica mediante una línea de alta tensión de aproximadamente 500 kilómetros —que incluye un tramo submarino por el Caribe— con una capacidad inicial de 400 megavatios. La obra se integra dentro del concepto del Corredor Ambiental Sostenible, iniciativa que abarca infraestructura vial, electrificación rural e interconexión.