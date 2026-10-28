Pan Wei, campeón mundial de barismo: ‘El café de Panamá es un producto de lujo’

Pan Wei, ganador de la competición internacional de baristas realizada en el contexto del foro internacional sobre el café World of Coffee Panama 2026, todavía saborea al triunfo a una semana de haber ganado el torneo en el que compitió junto a representantes de más de 50 países que participaron del torno que se disputó la semana pasada en el Panama Convention Center. Su combinación ganadora fue la que hizo con los granos de café geisha de dos fincas: la panameña El Pergamino, ubicada en Cerro Punta (Chiriquí), y la colombiana Las Flores, en Huila (Colombia). En entrevista con La Estrella de Panamá, el barista chino basado en Cantón aseguró que para él esta victoria representa, sobre todo, una oportunidad para acercar el café de especialidad a más consumidores. “Como primer campeón mundial de barismo de China continental, siento que tengo una mayor responsabilidad de divulgar la cultura del café, ayudar a que las personas conozcan mejor este producto y abrir nuevas oportunidades para la industria”, expresó a este diario. Pan Wei tiene una docena de años de trayectoria tanto en la industria del café como en las competiciones relacionadas a este ámbito de la gastronomía. En la actualidad, opera su propia marca de café, la cual se denomina Parking Coffee.

En el año 2015 Wei probó por primera vez el café panameño y rememoró que tuvo un impacto ‘muy fuerte’ en su paladar. “Me sorprendió descubrir que un café podía tener tantas notas florales, frutales y cítricas, con características que recordaban al té. Esa experiencia me marcó y fue el comienzo de mi trayectoria en las competencias de café”, explicó el barista, mientras caminaba por las calles del Casco Antiguo. Para Wei, la segunda fue la vencida. La primera vez en la que representó a China fue en la primera edición del Campeonato Mundial de Baristas fue en el año 2024 y consiguió en aquel entonces el vigésimo séptimo lugar. Ante la pérdida, decidió realizar una evaluación minuciosa que le permitió dar los pasos correctos para ganar esta vez este concurso caracterizado por su alta dosis de competitividad. “Después de mi primera participación en el campeonato mundial, regresé a China con mi equipo y analizamos lo que había sucedido durante la competencia. Nos dimos cuenta de que necesitábamos una conexión más estrecha con los países de origen del café. Comprendimos que debíamos conocer mejor las fincas, a los productores y los procesos de cultivo para poder transmitir esas historias a los jueces. Por eso, durante los dos años posteriores, establecí más contacto con agricultores y propietarios de fincas, y viajé a países productores, como Colombia y Panamá. Quería aprender más sobre las técnicas de cultivo, los procesos y el trabajo que se realiza en las fincas. Ese conocimiento me permitió prepararme mejor y responder con mayor seguridad a las preguntas que pudieran surgir durante la competencia. Además, descubrí la importancia de las familias que trabajan en las fincas. Cada una tiene su propia historia y una forma particular de relacionarse con el café. Esa conexión fue una de las inspiraciones para el tema de mi presentación de este año: la familia”, destacó Wei, sobre la propuesta que presentó en el World of Coffee.

En tal sentido, para el barista no solo es imprescindible dominar la técnica y la creatividad para triunfar en certámenes como este es fundamental tener una idea central sólida que dé forma a una propuesta que aspire a ser ganadora. “Lo importante es combinar ambos elementos a través de un concepto que tenga profundidad y permita transmitir un mensaje claro. Para esta competencia elegí un tema que pudiera conectar con todo el mundo. Quería construir una presentación con una idea bien fundamentada, capaz de llegar no solamente a los jueces, sino también al público en general”, resumió el barista sobre un concepto con el que busca apelar a todos los públicos.

El café panameño, una revolución en China

Por sus características frutales y su sabor similar al té, el café Geisha es uno de los más apreciados por el público chino, especialmente en ciudades como Shanghái. Al tiempo que añadió que el café originario de tierras panameñas, especialmente el Geisha, es considerado un producto de lujo. “El mercado del café en China está creciendo considerablemente y cada año aumenta el número de personas que lo consumen. En ese contexto, el café panameño ocupa un segmento muy especial, porque se considera un producto de alta calidad dentro de la categoría de cafés de especialidad. Además del consumo habitual, existe un grupo de consumidores que busca productos más exclusivos y está dispuesto a explorar perfiles de sabor más complejos. Sus notas, su elegancia y sus características particulares lo convierten en una propuesta muy atractiva para ese mercado”, resaltó.