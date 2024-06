Una década sembrando las semillas del mañana

En el caso de Panamá, Huawei colabora regularmente con todos los centros de educación superior del país, entre los que están la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Santa María la Antigua, la Universidad Latina, y la Universidad Interamericana de Panamá, entre otras. Estas alianzas con las universidades son un pilar importante para el programa Seeds for the Future, ya que permiten establecer un nexo directo con el futuro talento para el mañana.

Además de los 125 estudiantes panameños que han sido beneficiados por el programa, Seeds for the Future también trabaja de la mano con universidades e institutos.

Ya son 16 años desde que surgiera en Tailandia el programa insignia de Responsabilidad Social Corporativa Seeds for the Future de la compañía Huawei, que lleva formando a más de 18.000 estudiantes de 140 países participantes en una trayectoria basada en el desarrollo del talento local, el intercambio de conocimientos así como el aumento de la concienciación y el entusiasmo en el sector de las TIC y el fomento de la creación de las comunidades digitales.

Ampliación del programa de semillas

Entre las futuras iniciativas en el marco de este programa también destaca que los campeones regionales participarán en la final mundial de Tech4Good (2025), en la que podrán participar dos equipos de entre cinco y ocho miembros por región, mientras que los estudiantes de élite del programa Seeds for the Future 2024 podrán participar en la gira digital 2025.

Otra novedad es que Huawei realizará una gira digital del talento TIC en China, lo que se constituye en una oportunidad única para que los antiguos alumnos de Seeds for the Future exploren el panorama digital chino, conozcan las TIC y las empresas emergentes de alta tecnología, obtengan información de sus operaciones y participen en sesiones interactivas con los líderes del sector. Este año, seis estudiantes salvadoreños tendrán la oportunidad de esta inmersión tecnológica, viajando por primera vez a China.

Huawei anunció recientemente la ampliación del programa Semillas para el Futuro durante 2024 en una conferencia de prensa efectuada el jueves 6 de junio en el American Trade Hotel, en la que aliados y antiguos alumnos participaron del evento. Las novedades incluyeron la convocatoria para que ocho estudiantes panameños participen de la próxima edición del programa Seeds of the Future que se celebrará entre los próximos 26 y 30 de agosto en El Salvador, en conjunto con más de 160 estudiantes de América Latina y el Caribe.

Una experiencia integral

La directora de Comunicaciones de Huawei para Centroamérica y el Caribe, Carolina Herrera, explicó que el programa Seeds for the Future busca brindar oportunidades a los universitarios para que aprendan mucho más de las nuevas tecnologías, además de los conocimientos esenciales de la industria y esas habilidades blandas ligadas al liderazgo, el pensamiento crítico y el desarrollo de proyectos importantes que se puedan poner en práctica en su país para mejorar ciertas áreas sociales.

“Sentimos que es muy importante por parte nuestra de una empresa como Huawei, que es líder en el sector de las TIC, tener ese personal capacitado para poder enfrentar los retos que tiene el sector que ahora va encaminado hacia la transformación digital de nuestros países. Por otro lado, entendemos que si bien es importante aprender la teoría de lo técnico, también es esencial para poder ponerlo en práctica, tener las capacidades de presentar estos proyectos y crear oportunidades. Estos conocimientos se pueden brindar a través del intercambio de experiencias y de conocimiento de los expertos que no solo sean de las TIC, sino de líderes en la industria que puedan transmitir lo más importante que sepan a los chicos y que ellos lo puedan poner en práctica en un futuro”, agregó.

Herrera también manifestó que la huella dejada durante la presencia de Seeds for the Future en Huawei se expresa en la aceleración de la transformación digital del país con alumnos capacitados que, hoy, ocupan importantes puestos en las empresas públicas y privadas a nivel nacional.

En tal sentido, el CEO y creador de la Fundación Ayudinga, Johel Batista, apuntó que en plena pandemia durante el año 2020, Huawei colaboró activamente con la educación digital durante este período y abogó por el uso de la tecnología para subsanar las falencias que puedan tener los estudiantes en algunos aspectos de su vida académica. “Quiero recalcar que desde el año 2019, Huawei ha creído en la Fundación Ayudinga, y gracias al apoyo de empresas como Huawei hemos logrado grandes cosas en el país. Gracias, Huawei, por creer en nosotros para ayudarnos a mejorar el sistema educativo”, expresó.

Un caso de éxito de Seeds for the Future es Robert Lu, de 21 años de edad, quien es estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá, y en la actualidad también labora como pasante siendo asistente de productos wireless en la compañía. Lu recuerda su experiencia como integral y completa, ya que el programa no solo se enfoca en la parte tecnológica, sino también en las habilidades necesarias para tomar las mejores decisiones.

“El valor añadido que da este programa es el hecho de que hay un intercambio cultural, ya que hay otras personas de otros países que comparten en un mismo espacio. Ese intercambio que aporta el conocimiento de otras ideas y otras soluciones, es lo que lo hace único e interesante. También siento que me desarrollé como persona y, como fue mi caso, supuso un punto de inflexión para muchas personas”, expresó.

El proyecto con el que participó Lu se llama Portex y consiste en una solución para mejorar la logística para los puertos panameños que evite las congestiones de carga, basándose en un estudio de la Universidad de Georgia Tech, en Estados Unidos. Dicho proyecto se basó en la tecnología 5G y en la inteligencia artificial para optimizar el flujo de contenedores y, por ende, se pudiera reducir el tiempo de tránsito de 30 a 15 minutos.

“Con el proyecto, además de aliviar ese problema, también buscábamos fomentar la competitividad entre los puertos que se están quedando rezagados, ya que han estado surgiendo en los últimos años puertos emergentes en los países vecinos”, consideró.

Siendo el capitán del equipo, Lu dijo que gracias a la mentora que tenían dentro del equipo pudieron superar poco a poco los obstáculos que se presentaban. “Al final, no ganamos porque los otros equipos eran también bastante buenos, pero igual exhorto a los estudiantes panameños a que apliquen, porque Panamá tiene un gran potencial para que se desarrollen los proyectos de Tech4Good. Este proyecto marcó un antes y un después en mi vida por las personas que tuve el privilegio de conocer y las oportunidades laborales que ofrece Huawei. Esta es una experiencia que cambia vidas”, aseguró.