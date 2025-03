‘Alacrán’ Pedroza, la excelencia boxística de un campeón del mundo

Un virtuoso de fistiana

Indudablemente que Eusebio Pedroza impuso una escuela boxística, que absorbieron, aunque no supieron aprovechar, muchos de los novatos que le sirvieron de sparrings en los entrenamientos.

También fue un hecho de que aprendió mucho de sus entrenadores Willie Pedroza y Fausto Torres, quienes estuvieron hasta su pleito con Zamora, y luego con la inseparable pareja de Lionel Hoyte y ‘Matty Baby’.

Recuerdo que en una oportunidad el expúgil Héctor (Valdés) Carrasquilla, precisó que Pedroza era un púgil tan difícil de enfrentar, que peleando afuera te golpeaba y en el ‘inside’, te daba latigazos mucho más fuertes.

“Conocía todos los trucos del boxeo. Buen estilista, buenos desplazamientos, tremenda defensa, excelente contragolpeador”, señaló el expresidente de la Comisión de Boxeo de Panamá, Miguel Prado. “Un maestro en las cuerdas. No he visto a nadie con esa capacidad de meterse a las cuerdas y que el contrario no lo pueda golpear. Sin embargo, te daba la vuelta y que lío era que el contrario saliera de las mismas, sin haber recibido una buena cantidad de golpes”, apuntó.“En mi opinión fue mejor que (Roberto) Durán, pero nunca tuvo el carisma que tuvo ‘El Cholo’, en una época en que nadie opacaba a Roberto. Siempre he dicho que, si Duran no hubiera existido en esa misma época, Eusebio fuera el mejor boxeador panameño de todos los tiempos”, añadió.

Por su parte, el arquitecto y comentarista de boxeo, Luis Castañedas dijo que: “Fue el campeón más completo que ha tenido Panamá. Era un boxeador con su propio estilo, contragolpeador, inteligente”.

“Fue el mejor campeón mundial que tuvo Panamá; (y) por algo llegó a realizar veinte defensas”, indicó.

Pedroza también se ganó la fama de ser un ‘maestro’ de los golpes ilegales, reputación que lo siguió a lo largo de su carrera como monarca, y que llevó a los árbitros a ser muy estricto con el panameño.

El expúgil colonense Rafael Williams nos comentó en una ocasión, que durante las sesiones de guantes le gustaba utilizar muchos trucos, y le recomendaba que los usara cuando el réferi estuviera del otro lado del ring.

En su defensa contra el boricua Juan Laporte, quien después obtuvo la faja pluma del CMB, le fueron descontados puntos por golpes ilegales.