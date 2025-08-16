Tres sismos sacuden la frontera Panamá–Costa Rica en menos de 24 horas

Un sismo de<b> magnitud 3.4 </b>se registró en la tarde de este sábado 16 de agosto en la región fronteriza entre<b> Panamá y Costa Rica,</b> con una profundidad de 10 kilómetros, según el informe preliminar del<b> Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.</b>La <b>Dirección Nacional de Extinción, Búsqueda y Rescate del Cuerpo de Bomberos</b> inspeccionó la zona para evaluar posibles afectaciones en edificios y estructuras altas. Tras el recorrido, se confirmó que no hubo heridos ni daños materiales.Este es el tercer movimiento sísmico reportado en el área en menos de <b>24 horas. </b>Durante la madrugada también se registró uno al oeste de Río Sereno, sin reportes de afectaciones.El jueves se detectó otro sismo al sureste de<b> Puerto Armuelles,</b> mientras que el miércoles se reportaron movimientos al oeste de <b>Río Sereno,</b> a 47 kilómetros al oeste de Tonosí y al suroeste de <b>Coiba</b>.Estos reportes son<b> preliminares,</b> lo que significa que son publicados automáticamente por los sistemas del instituto, cinco minutos despúes de registrarse un evento sísmico.Se trata de zonas propensas a registrar movimientos sísmicos, por lo que no es necesario alarmarse.