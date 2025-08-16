Hillary Clinton nominaría a Trump para Nobel de la Paz si logra acabar guerra en Ucrania

<b><a href="/tag/-/meta/hillary-clinton">La demócrata Hillary Clinton</a></b>, ex primera dama y candidata presidencial de su partido en las elecciones de 2016, que perdió ante <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, admitió este viernes que estaría dispuesta a nominar a Trump para el <b>premio Nobel de la Paz</b> si el magnante republicano logra poner fin a la guerra en Ucrania.Clinton se expresó así este viernes en el podcast ‘Raging Moderates’, en el que dijo que <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Trump</a></b> '<i>quiere con toda su voluntad recibir el Nobel de la Paz, y francamente, si pudiera poner fin a esta guerra terrible...'</i>.A continuación enumeró las condiciones que deberían reunirse para llegar a una paz aceptable, y que parecen muy lejos de lo que <b>Rusia</b> está dispuesta a conceder: un alto el fuego sin intercambio de territorios, retirada rusa de todos los territorios ucranianos ocupados, y que Rusia no amenace a la seguridad de Europa; en resumen, 'sin poner a Ucrania en una posición donde tenga que ceder territorio al agresor'.'<i>Mire, si pudiéramos lograr todo eso, y si el presidente </i><i><b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Trump</a></b></i><i> fuera el arquitecto, lo nominaría para el premio </i><i><b>Nobel de la Paz</b></i><i>, porque mi objetivo aquí es no permitir la capitulación ante </i><i><b><a href="/tag/-/meta/vladimir-putin">(Vladímir) Putin,</a></b></i><i> fomentada por los </i><i><b>Estados Unidos</b></i>', zanjó.Las palabras de<b><a href="/tag/-/meta/hilary-clinton"> Clinton </a></b>se conocen después de que <b>Trump y Putin</b> se reúnan en Anchorage (Alaska) en una cumbre inédita para tratar sobre l<b>a guerra de Ucrania,</b> que ha despertado un gran interés, aun cuando el Gobierno ucraniano, los países europeos y la ONU han quedado ausentes.<b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Trump</a></b> nunca ha ocultado su interés por lograr el<b> Nobel de la Paz,</b> para lo cual ha promovido acuerdos en conflictos lejanos como los que enfrentan a Ruanda y República Democrática del Congo, o Armenia y Azerbaiyán, pero hasta ahora se le resisten los dos conflictos más relevantes para la geopolítica, como son el de Ucrania y la guerra en Gaza.