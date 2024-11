Alcaraz: ‘Nunca hubiera imaginado compartir tantos momentos inolvidables con Nadal’

Carlos Alcaraz lamentó la eliminación del equipo español de Copa Davis en cuartos de final frente a Países Bajos, dijo que de niño “no hubiera imaginado compartir tantos momentos inolvidables” con su ídolo y aseguró que si al final de su carrera se pudiera retirar con “la mitad de lo ganado” por el balear, estaría contento.

Nadal dijo adiós como tenista profesional en Málaga, en la pista del Martín Carpena, tras caer eliminado con España en cuartos de final frente a Países Bajos. La eliminación se produjo tras perder el balear su partido contra Botic van de Zandschulp y Alcaraz, junto a Marcel Granollers, el dobles contra el tenista neerlandés y Wesley Koolhof.

“Mi sueño siempre ha sido ser numero uno, ser profesional y ganar Grand Slams. Parte de ese sueño ha sido por Rafa, alguien a quién he admirado y me ha enseñado lo importante de la vida, de ser buen jugador y ser buena persona. Él siempre decía que no valen de nada los logros en la pista si no tienes buen entorno”, dijo Alcaraz, en conferencia de prensa.

“De pequeño lo veía ganando con esa pasión y me decía que algún día sería como él. Todo tiene un principio y un final y hay que disfrutar el proceso, la etapa, y sobre todo esta retirada que se la merece más que nadie. Ha exprimido todo lo que tenía en el tanque de energía y por eso es triste verlo pero también aceptarlo”, confesó.

“Nadal ha sido uno de los mejores embajadores que ha tenido el tenis. Su legado va a ser eterno para el tenis y para el deporte en general. Ha sido genial para mi tenerlo en mi vida, por eso es un momento difícil”, declaró el tenista murciano, que desveló que “el primer aprendizaje” obtenido de Nadal es la “pasión con la que hay que vivir el tenis”.

“La pasión que ha puesto cada vez que le he visto ha sido increíble. He sido afortunado de tenerlo cerca y compartir equipo y vestuario con él aunque menos de lo que me gustaría. Ojalá hubiera llegado antes al circuito pero me llevo momentos inolvidables. De chico no me hubiera imaginado compartido tantos momentos inolvidables con mi ídolo. Gracias a él me quise convertir en profesional del tenis”, señaló.

“Para los jóvenes que venimos por detrás, que tenemos muchos años por delante, ha sido una suerte vivir la etapa de Rafa y Roger Federer. Esa etapa de los tres gladiadores con Djokovic. Tres jugadores que no son de este planeta. Yo ahora voy a intentar dar mi mejor nivel, ser la mejor persona y el mejor jugador y veremos al final de mi carrera como será. Si gano la mitad de lo que ha ganado él me iré contento. Además intentaré dejar un buen legado pero será complicado con lo que han hecho estas bestias”, finalizó.