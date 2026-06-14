Alemania golea 7-1 a Curazao en su debut, pero los caribeños hacen historia en el Mundial

La selección de Alemania inició con autoridad su camino en el Mundial 2026 al imponerse por 7-1 a Curazao en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo E.

Los dirigidos por Julian Nagelsmann asumieron el control desde los primeros minutos y encontraron rápidamente la ventaja gracias a Félix Nmecha, quien abrió el marcador al minuto 6 con un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta Eloy Room.

La superioridad alemana parecía encaminarlos hacia una tarde tranquila, pero Curazao sorprendió al mundo del fútbol con una histórica reacción. Al minuto 21, Livano Comenencia aprovechó una rápida transición ofensiva para firmar el empate 1-1 y convertirse en el autor del primer gol de la selección caribeña en una Copa del Mundo.

El tanto fue celebrado con emoción por los jugadores de Curazao, que participan por primera vez en una cita mundialista tras convertirse en la nación con menor población en lograr una clasificación al torneo.

Sin embargo, la alegría duró poco. Alemania recuperó la ventaja al minuto 38 mediante Nico Schlotterbeck, quien conectó un certero cabezazo tras un tiro de esquina para colocar el 2-1.

Cuando parecía que el encuentro se iría al descanso con diferencia mínima, los europeos ampliaron la ventaja en el tiempo añadido. Un penal cometido sobre Nmecha fue transformado en gol por Kai Havertz al minuto 49, estableciendo el 3-1 con el que ambas selecciones se marcharon a los vestuarios.

Alemania sentenció en el segundo tiempo

La segunda mitad comenzó de la misma manera que terminó la primera: con dominio absoluto de Alemania. Apenas reiniciado el encuentro, Jamal Musiala apareció al minuto 47 para anotar el cuarto tanto y prácticamente sentenciar el compromiso.

Con la ventaja ampliada, la Mannschaft mantuvo el control de la posesión y limitó cualquier intento de reacción de Curazao. Aunque los caribeños intentaron acercarse al área rival y buscar un descuento, los europeos impusieron su ritmo y continuaron generando ocasiones de peligro.

El quinto gol llegó al minuto 68 por intermedio de Nathaniel Brown, quien aprovechó los espacios que dejaba la defensa rival para aumentar la diferencia a 5-1.

La goleada siguió tomando forma cuando Deniz Undav marcó el sexto tanto al minuto 77, reflejando la amplia superioridad alemana durante gran parte del encuentro.

Ya en la recta final, Kai Havertz firmó su doblete personal y el séptimo gol para Alemania, cerrando una actuación contundente de los cuatro veces campeones del mundo en su estreno mundialista.

Curazao deja una huella histórica

Aunque el marcador final refleja una amplia diferencia, Curazao dejó una de las historias más emotivas de la jornada. La selección caribeña logró marcar su primer gol en una Copa del Mundo gracias a Livano Comenencia y mostró momentos de valentía frente a una de las potencias históricas del fútbol internacional.

El conjunto dirigido por Dick Advocaat disputa su primer Mundial y forma parte de un Grupo E en el que también figuran Ecuador y Costa de Marfil. A pesar de la derrota, los caribeños aún mantienen opciones de competir por la clasificación en los próximos compromisos.

Alemania busca recuperar protagonismo

Para Alemania, el torneo representa una oportunidad de reivindicación tras sus discretas actuaciones en las últimas ediciones mundialistas. Con una plantilla que combina juventud y experiencia, la selección europea dejó señales positivas en su debut.

Jugadores como Musiala, Havertz, Wirtz y Nmecha lideraron una ofensiva que mostró contundencia y profundidad, mientras que el veterano Manuel Neuer volvió a defender el arco alemán en una Copa del Mundo.

Con esta victoria, Alemania suma sus primeros tres puntos y se coloca en una posición favorable dentro del Grupo E, confirmando desde la primera fecha su condición de favorita para avanzar a la siguiente ronda.