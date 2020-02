Sólo atletas de élite podrán correr el maratón de Tokio debido al coronavirus

Los organizadores del maratón de Tokio han decidido permitir sólo la participación de atletas de élite e impedir la de corredores aficionados por el temor la propagación del coronavirus en Japón, donde el número de casos va en aumento.

El maratón de Tokio, previsto para el próximo 1 de marzo, contaba con unos 38.000 participantes inscritos, pero tras esta decisión sólo algo más de 200 atletas profesionales del máximo nivel podrían tomar parte en el evento, según confirmó la organización.

"Los preparativos para adoptar medidas contra la propagación de contagiados estaban en marcha para el maratón de Tokio, pero sería difícil realizar este torneo, en el que participan tantos corredores aficionados, mientras se ha confirmado la infección de múltiples personas en Tokio", explicaron a través de un comunicado.

Los organizadores permitirán la participación sólo de los atletas de élite, incluidos aquellos en silla de rueda, y anunciaron que no reembolsarán la tarifa de inscripción de los corredores aficionados.

Según las normas de inscripción del maratón de Tokio, la tarifa sólo es reembolsable si se cancela por nieve, inundación, daños estructurales causados por vientos, rayos, tornados o incendios en curso, o por orden de las autoridades ante un terremoto o una alerta terrorista.

"La cancelación por motivos no mencionados anteriormente y de los que no se puede responsabilizar a la organización no será reembolsable", reza el reglamento publicado en su página web.

La decisión llega pocos días después de que el Gobierno de la capital pidiera a los corredores chinos que no participaran en la carrera como medida para contener la propagación del virus.

El maratón de Tokio es un evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos que comenzará en la ciudad en julio y varios de los atletas nipones buscan hacerse con alguna de las plazas en juego, entre ellos Suguru Osako y Yuta Shitara.

A menos de seis meses del comienzo de la cita olímpica, el brote de coronavirus COVID-19 con foco en la ciudad china de Wuhan ya ha afectado a la celebración de varios eventos deportivos, aunque tanto el Comité Olímpico Internacional (COI) como la organización de Tokio 2020 han reiterado que no se ha considerado cancelar los Juegos.

Japón ha detectado hasta la tarde este lunes un total de 515 casos de coronavirus bajo su jurisdicción, incluidos 454 contagios a bordo del crucero Diamond Princess que permanece en cuarentena frente a la ciudad de Yokohama, al sur de Tokio, desde el 3 de febrero.

El virus, que puede causar neumonía, ha afectado ya a más de 70.500 personas en China, de las que al menos 1.170 han muerto.