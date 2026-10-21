Panamá recibe a Puerto Rico y Bahamas en fechas decisivas de FIBA

La Selección Mayor de Baloncesto de Panamá disputará dos partidos fundamentales en la Arena Roberto Durán durante el próximo mes de noviembre, en el marco de la segunda ronda del Grupo F de los Clasificatorios de las Américas para la Copa del Mundo FIBA 2027. El conjunto nacional recibirá a Puerto Rico el jueves 26 de noviembre a las 8:40 p.m., y posteriormente medirá fuerzas con Bahamas el domingo 29 de noviembre a las 6:10 p.m.

La hegemonía histórica de Puerto Rico y las cifras del choque

El primer desafío de la ventana de noviembre colocará a Panamá frente a uno de sus rivales más complejos en el ámbito continental. El historial particular entre ambas selecciones refleja un amplio dominio puertorriqueño, con 26 victorias para el conjunto caribeño y cuatro triunfos para la representación panameña en 30 enfrentamientos oficiales disputados desde 1968. La victoria más reciente de Panamá sobre Puerto Rico se registró el 20 de junio de 2016 durante el torneo Centrobasket, cuando el quinteto patrio se impuso 87 a 64. Sin embargo, en la cita internacional previa más cercana, correspondiente a la FIBA AmeriCup de agosto de 2025, el cuadro boricua dominó el marcador con un definitivo 93 a 59. En el plano colectivo de las eliminatorias hacia el Mundial 2027, Puerto Rico supera a Panamá en la producción anotadora promedio, con 85.9 puntos por juego frente a los 75.4 del equipo nacional. Asimismo, la escuadra puertorriqueña exhibe mayor efectividad en los lanzamientos desde la larga distancia, registrando un 39.3% en tiros de tres puntos en comparación con el 29.1% que acumula el plantel panameño. En el renglón de capturas y distribución de juego, Puerto Rico promedia 40.3 rebotes y 20.3 asistencias por partido, superando los 38.0 rebotes y 15.4 asistencias que firma Panamá.

Paridad ante Bahamas y la amenaza de su volumen de juego

En contraste con la amplia brecha histórica ante el equipo puertorriqueño, el balance de Panamá frente a Bahamas se mantiene en absoluta paridad. Desde su primer duelo registrado en 1989, ambas selecciones han medido fuerzas en seis ocasiones oficiales, con tres victorias por bando. El antecedente más reciente aconteció el 31 de agosto de 2026 en la presente eliminatoria mundialista, donde el quinteto bahameño se quedó con el triunfo por marcador de 100 a 82. Previamente, en febrero de 2023, Panamá se había acreditado la victoria con un resultado de 88 a 66. A pesar de la igualdad en el historial de enfrentamientos, las estadísticas del clasificatorio actual marcan una ventaja para Bahamas en el volumen ofensivo. El equipo caribeño promedia 93.3 puntos por partido, situándose casi 18 puntos por encima de la media panameña. Bahamas también destaca en la efectividad de tiros de dos puntos con un 57.9%, frente al 53.2% de Panamá, y en lanzamientos de tres puntos con un 38.1%. Adicionalmente, el juego colectivo de Bahamas se refleja en sus 23.8 asistencias por encuentro, superando las 15.4 que promedia el conjunto patrio.

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