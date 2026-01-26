Bombazo en el baloncesto de Panamá: La selección anuncia a su nuevo entrenador

La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) anunció de manera oficial al nuevo entrenador de la selección de baloncesto. El puertorriqueño, Nelson Colón, será el nuevo director técnico de la ‘roja sin manga’.

Colón llega en sustitución del argentino, Gonzalo García, quien no obtuvo los resultados esperados. Sobre todo en la primera ventana de la clasificación a la Copa Mundial de Baloncesto 2027 en la que sumó dos derrotas importantes ante Uruguay.

El estratega puertorriqueño fue presentado como un “un dirigente de trayectoria probada a nivel FIBA y en el BSN de Puerto Rico”. Precisamente Colón fue entrenador de su nación entre 2021 y 2024, llevando a Puerto Rico a disputar los Juegos Olímpicos París 2024 siendo este su hito más importante a nivel profesional.

También llevó al equipo caribeño al Mundial 2023. Tanto en la justa olímpica, como en el Mundial, Colón llevó a Puerto Rico hasta el 12° puesto. En el 2024 fue Cangrejeros de Santurce, por lo que podría decirse que ha hecho gran parte de su carrera en su país natal.

Sumado a ello, ha sido campeón en cuatro ocasiones Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico (2014, 2015, 2020 y 2022).

Colón llega en un momento importante para la selección de Panamá. Con las dos derrotas mencionadas en la clasificación al Mundial 2027, a la ‘roja sin manga’ le quedan aún cuatro partidos para darle vuelta a la situación.

El puertorriqueño tendrá pocos días de trabajo, ya que el primer duelo de la segunda ventana se celebrará en exactamente un mes, es decir este 26 de febrero ante Cuba, mientras que el 1 de marzo visitará Argentina.