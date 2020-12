Seaver o Maddux, ¿cuál de ellos fue mejor 'pitcher'?

En 1986 concluía la magnífica carrera de Tom Seaver, y daba comienzo la singular trayectoria del profesor Greg Maddux, en un periodo que abarca 42 años de dominio de estos dos enormes serpentineros derechos.

Tom Seaver. En 1992 fue elegido para ingresar al Salón de la Fama con el mayor porcentaje de votos de la historia, hasta que fue superado por Ken Griffey Jr. en 2016 y Mariano Rivera en 2019. Krusty from Saint Paul, MN - Parade of Legends

Cuando se observan sus rutilantes demostraciones de calidad desde el montículo, uno no deja de preguntarse, como aficionado a este deporte, cuál de los dos fue mejor lanzador, cuál de ellos logró reunir mejor calidad. Ello es algo difícil de dilucidar tratándose de dos colosos del morrito.

Si revisamos variables como efectividad (2.86 vs 3.16), promedio de bateo en contra (222 vs 246), FIP (3.04 vs 3.26) WHIP (1.121 vs 1.143), H/9 (7.5 vs 8.5), % de salidas de calidad (70.2 vs 64.46), notaremos que la ventaja, en estos departamentos tan esenciales para determinar dominio del pitcher, es para Seaver.

Fue más dominante ante los bateadores que Greg Maddux, pero esto no es todo, ni es definitivo para formarnos un juicio certero.

Hay otros parámetros de comparación que deben ser evaluados también.

Entre estas características se encuentran: porcentaje de victorias (.610 vs .603), ERA + (132 vs 127), Jr/9 (0.6 vs 0.7), K/BB (3.47 vs 2.62), número de premios Cy conquistados (4 vs 3), número de salidas de calidad (477 vs 454). En todos estos parámetros hay ventaja para Greg Maddux, que de alguna manera tiende a darle cierta paridad al comparativo, no obstante hay otras revisiones comparativas que hacer.

Tom Seaver tuvo 3 lideratos de ERA, 4 de FIP y 5 de Ponches. Tuvo, en promedio, a lo largo de su carrera, 4.05 bateadores/inning.

Greg Maddux ganó 4 lideratos de ERA, 4 de FIP y ninguno de abanicados. Tuvo en promedio, 4.07 bateadores/inning durante su trayectoria.

Si vemos todo este espectro de variables, vislumbramos que Seaver fue el dominante (K), pero que Maddux fue el hombre del control (K/BB) y la disciplina en los envíos. En esencia, pareciera ser Tom Seaver mejor pitcher, no obstante hay un factor extra a considerar: la era. El tiempo que le tocó en el montículo a Maddux se define como 'el de los bateadores' (era de esteroides), lo que, indudablemente, realza todos sus logros y méritos.

Es lógico pensar que un Seaver, con 13 temporadas con efectividad menor a 3.00 (Maddux cosechó 9) sea de lejos el mejor serpentinero, pero los atenuantes de Maddux hacen difícil dictaminar con contundencia. Tal vez sea en el WAR que encontremos un elemento que diferencie a estos dos especiales lanzadores, tocados por la excelencia: Tom Seaver detenta el sexto lugar de todos los tiempos entre abridores con 109.9, mientras que Maddux es casilla nueve con 106.6.

Sobran los argumentos a favor de uno y del otro. Sus brazos llenaron algo más de cuatro décadas de dominio en las mayores, sus más de 660 victorias en conjunto, son un monumento al buen pitcheo, a lo impecable. Un testimonio de grandeza desde el montículo.

Ambos fueron grandes y estelares desde la lomita. Ambos fueron realmente grandes. Seaver falleció el 31 de agosto de 2020, a los 75 años, a causa de complicaciones ocasionadas por la covid-19. Maddux, a sus 54 años, residen en Estados Unidos.