Dominicano Rodney reconoce que salió adelante gracias al gran Mariano Rivera

En sus primeros años en Grandes Ligas, cuando pertenecía a los Tigres de Detroit, el dominicano Fernando Rodney recibió del panameño Mariano Rivera un consejo que lo encaminó a ser el histórico cerrador en el que se convirtió.

"Una noche le pregunté a Mariano cómo se preparaba después de fallar y me dijo que me olvidara de lo que pasó y no lo llevara a mi casa ni al 'clubhouse' porque mañana había un juego nuevo", explicó este domingo a Efe el lanzador.

Rodney considera que la enseñanza de Rivera marcó un antes y un después en su carrera en la que presume ser el segundo dominicano con más salvamentos en Grandes Ligas con 327 y un anillo de Serie Mundial en 2019 con los Nacionales de Washington.

Antes de lograr destacar en el mejor béisbol del mundo, en el que participó por 17 años, Rodney tuvo que aprender a sobreponerse de forma mental a los fracasos, que en un cerrador significan dejar ir victorias para sus equipos.

Por ello no desperdició la oportunidad de pedirle un consejo a Rivera, miembro del Salón de la Fama de Grandes Ligas, reconocimiento que obtuvo por su destacada carrera en la que alcanzó 652 salvamentos, líder en esta estadística en Las Mayores.

"Quería saber qué hacer cuando fallas en un intento de salvamento, cómo prepararme física y mentalmente para venir al siguiente día con una actitud diferente. Lo de Mariano lo tomé como ejemplo y cuando me pedían un consejo decía que hay que traer una actitud positiva al día siguiente porque si la llevas negativa a tu casa, ahí se queda. Si llegas positivo, lo contagias", añadió.

Rodney confesó que también le pidió consejos a otras estrellas de Grandes Ligas como Randy Johnson, Roger Clemens y su compatriota Pedro Martínez, pero la enseñanza que más le aportó fue la de Rivera.

Ahora, el dominicano Rodney afronta a los 44 años una nueva etapa como jugador en los Toros de Tijuana, equipo con el que debutó esta temporada en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

En sus primeros partidos ha mostrado que pese a su veteranía se mantiene como un cerrador seguro al liderar la liga en salvamentos con cinco.

Rodney reveló que aceptó ser contratado por los Toros porque fue el equipo que desde hace tiempo lo buscó para jugar en México, además de que le atrajo que Tijuana sea una ciudad cercana a Estados Unidos.

"Me gusta el béisbol y físicamente y mentalmente me siento bien. En la LMB me siento como en casa, como si estuviera dando un buen ejemplo a muchos jóvenes que he conocido aquí y que han conocido mi carrera. Compartir mi experiencia me hace sentir más joven", expresó.

Es tanto el cariño que Rodney le ha agarrado a la LMB que aseguró que en un par de años le pondrá fin a su carrera en el béisbol mexicano.

"Decidí retirarme en México porque, no es que perdiera las esperanzas de regresar a Estados Unidos, pero prefiero venir aquí para no a ir a nivel AAA en Estados Unidos, aquí estoy más tranquilo y relajado, es otro ambiente, pruebo un béisbol diferente y hay una fanaticada ardiente como la dominicana", finalizó.