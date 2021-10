Fanáticos del Béisbol Mayor en Panamá podrán acudir al estadio

Todo esta listo para el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Caliente, en honor al experiodista y comentarista deportivo, José Brigido “Pepe” Cortez Ovalle, que arranca este viernes 8 de octubre.

Los fanáticos, el alma de la competencia del torneo, podrán a apoyar a su provincia en los estadios, así lo dio a conocer Esteban Carrasco, Gerente Administrativo de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Carrasco recibió la nota del Ministerio de Salud (MINSA) para el uso de aforo del 100% tomando en cuenta que todos los que quieran entrara a los estadios presenten sus dos dosis de vacunas contra la covid-19, con un mínimo de 14 días. Estos tendrán que mostrar su tarjeta de vacunación en la entrada o código QR en verde, al momento de ingresar al estadio.

Formato de Competencia

El Campeonato inicia con 12 equipos y quedan conformados en dos grupos:

Grupo A: Coclé, Panamá Este, Bocas del Toro, Occidente, Veraguas y Panamá Metro.

Grupo B: Herrera, Panamá Oeste, Darién, Los Santos, Chiriquí y Colón.

Los tres mejores equipos con la mejor marca de ganados y perdidos avanzan a la siguiente fase, denominada Serie de Seis, donde jugarán una serie a 7 juegos con las llaves predeterminadas: 1A vs 3B, 2A vs 2B y 1B vs 3A, avanzando a semifinales los tres ganadores.

Previo al inicio de la Serie de Seis, también se ha establecido en el reglamento que cada equipo clasificado tiene la opción de escoger dos refuerzos de los equipos eliminados, basado en dos rondas de piques. Picando siempre en sentido de menos triunfos obtenidos al mejor clasificado, amplió el Gerente.