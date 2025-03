El juvenil de béisbol, entre el éxito económico y el pobre nivel técnico

Pero, esto aparentemente no importa, mientras el fanático siga asistiendo a los estadios y los patrocinadores estén satisfechos, de que se sigan consumiendo sus productos.

En la mayor parte de las provincias, en donde no están fortalecidos los programas de pequeñas ligas, ni existe un programa de categoría menores de las mal llamadas ligas, sus representantes surgen de estas academias, con las múltiples falencias mostradas en el campo.

No hay otro deporte que presente tantas expectativas y entusiasmos como el béisbol juvenil, mucho menos en categorías menores a los dieciocho años.

Algo más de doscientas mil personas se presentaron a los diferentes estadios del país, durante los tres meses de torneo, algunos en mejores condiciones que otros, situación que no fue óbice para la asistencia de los aficionados.

Gran espectáculo

“Otra cosa. Qué locura la de traer peloteros extranjeros al nacional mayor, cuando se habla de que no hay plata y quitándole espacio al jugador local”, matizó.

En esa línea, Espino comparó su época de pelotero a la de ahora. “En ese tiempo no había celular, ni mucho entretenimiento, todo era concentración en el béisbol”.

“Eso no se trabaja porque no hay muchos conocedores de esa materia (...), lo importante es la aceptación del público”, precisó.

El comunicador deportivo destacó que hay muchos factores que inciden en el rendimiento de un pelotero en el terreno de juego, uno de ellos el sicológico, que no se trabaja en Panamá.

Mal endémico

Entre tanto, para el comentarista y locutor santeño Carlos Ortiz el problema técnico que se muestran en los juveniles es de raíz, desde sus orígenes.

“Las ligas provinciales están dependiendo de las academias, las cuales no enseñan nada, sino que existen para entretener, porque de la mayoría no se conoce si sus técnicos tienen o no la capacidad de enseñar”, apuntó.

“Los errores mentales y técnicos es el reflejo de lo que se deja de hacer en esas academias, añadido al hecho de que ya no se hace liga, porque las provincias toman a sus peloteros de esas academias”, añadió.

Ortiz cree que Pandeportes debiera tomar cartas en el asunto, porque las llamadas academias hacen uso de las instalaciones del Estado, la mayoría no pagan por utilizarlas y, de paso, les cobran a los padres de familia.

“Además, emplean personal a quienes no le pagan prestaciones, lo que es una evasión al Estado”, dijo.

Para Ortiz, la institución deportiva gubernamental y la federación debieran estar supervisando esta situación, porque a cada una le cabe una responsabilidad por el desarrollo y fomento del deporte.

“Hemos llegado a un punto en el que nos preguntamos cómo se escogen a los dirigentes de provincias, si no hay ligas distritoriales, pero allí le cabe nuevamente la responsabilidad a Pandeportes, que no supervisa si realmente las ligas están activas o no”, indicó.

Apuntó que Pandeportes también debiera coordinar y vigilar el trabajo de sus instructores, quienes tienen horarios de oficinas, el mismo que tienen los muchachos en las escuelas.

“La población deportiva está en las escuelas, entonces cómo es posible que los técnicos no tengan horarios rotativos y, en la época de vacaciones, tiempo importante para desarrollar y fomentar el deporte, los técnicos en el caso del béisbol se van a trabajar con la liga provincial o a otras provincias”, dijo.

“Estos entuertos cada día le hacen más daño al béisbol, como el de pagarle a peloteros extranjeros para que jueguen en los nacionales, privando a las ligas de un dinero que pudieran invertir a nivel local. Un total absurdo”, concluyó.