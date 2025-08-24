‘Mingo’ Castillo y De Bello, entre los dirigentes visionarios del béisbol panameño

La idea de un torneo juvenil nació en el marco del congresillo del torneo mayor en Santiago, en 1961, y que tuvo su primera edición al año siguiente, también en el interior del país.'Fueron siete juegos nada más en ese nacional de 1962, sin ninguna concentración, ni refrigerio para las delegaciones', recordó ‘Mingo’ en una entrevista que le hiciéramos para La Estrella de Panamá en 2021.Bocas enfrentó a Chiriquí, en David; Coclé a Veraguas, en Aguadulce; Herrera a Los Santos, en Chitré; y Colón a Panamá, en el Juan Demóstenes. Así fueron los partidos de eliminación.'La semifinal se celebró en Aguadulce, y los dos ganadores se disputaron el título, quedando Coclé campeón al vencer a Chiriquí, con el profesor José Ampudia como director. Todo en un solo día', precisó.'Es que no hubo plata ese año para realizar el torneo, que estaba a cargo del Departamento de Educación Física y Deportes del Ministerio de Educación, y no nos dieron ni siquiera una sopa de pata de vaca', reflexionó.Este primer torneo tuvo sus fallas, como que la mayoría de los peloteros tenían 18, 20 y hasta 21 años, porque no hubo control en la edad.El segundo torneo, también por razones económicas, se realizó dos años después (1964) en la provincia de Coclé, repartiéndose los ocho equipos se repartieron en dos grupos, uno jugó en Penonomé y el otro en Aguadulce.A partir de allí, las cosas tomaron el rumbo adecuado y los campeonatos han tomado un auge increíble.