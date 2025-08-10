Atheyna Bylon celebra un año con la medalla de plata

El 10 de agosto de 2024 quedó sellado en la historia del deporte panameño. Ese día, Atheyna Bylon conquistó la medalla de plata al caer 4-1 ante la china Li Qian en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Más que una plata, fue un oro simbólico: Bylon se convirtió en la primera y única mujer panameña en ganar una medalla en la competencia más importante del deporte mundial.

“Un día con muchos sentimientos encontrados, pero con la satisfacción de que valió la pena todo lo vivido, mucho trabajo, sacrificio, disciplina, dedicación, pero cada cosa valió la pena”, comentó este domingo Bylon en sus redes.

“Un día como hoy llegó, te pusieron en mi cuello, te sostuve con mi mano, te soñé, un día de muchísimas lágrimas, todo un país me vio llorar y cada momento que recuerdo, mi corazón se achicopala y vuelvo y chilló”, recordó de ese gran momento.

Con Bylon, Panamá consiguió su tercera medalla olímpica, junto a Irving Saladino (oro en Beijing 2008) y Lloyd LaBeach (bronce en 100 y 200 metros en Londres 1948).