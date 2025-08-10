Atheyna Bylon celebra un año con la medalla de plata

El 10 de agosto de 2024 quedó sellado en la historia del deporte panameño. Ese día, <b><a href="/tag/-/meta/atheyna-bylon">Atheyna Bylon</a></b> conquistó la medalla de plata al caer 4-1 ante la china Li Qian en los <b><a href="/tag/-/meta/juegos-olimpicos-de-paris-2024">Juegos Olímpicos de París 2024</a></b>.Más que una plata, fue un oro simbólico: <b><a href="/tag/-/meta/atheyna-bylon">Bylon</a></b> se convirtió en la primera y única mujer panameña en ganar una medalla en la competencia más importante del deporte mundial.'<i>Un día con muchos sentimientos encontrados, pero con la satisfacción de que valió la pena todo lo vivido, mucho trabajo, sacrificio, disciplina, dedicación, pero cada cosa valió la pena</i>', comentó este domingo <b><a href="/tag/-/meta/atheyna-bylon">Bylon</a></b> en sus redes.'<i>Un día como hoy llegó, te pusieron en mi cuello, te sostuve con mi mano, te soñé, un día de muchísimas lágrimas, todo un país me vio llorar y cada momento que recuerdo, mi corazón se achicopala y vuelvo y chilló</i>', recordó de ese gran momento.Con <b><a href="/tag/-/meta/atheyna-bylon">Bylon</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> consiguió su tercera medalla olímpica, junto a <b><a href="/tag/-/meta/irving-saladino-">Irving Saladino (oro en Beijing 2008) </a></b>y <b>Lloyd LaBeach (bronce en 100 y 200 metros en Londres 1948).</b>